Suna Kıraç bugün son yolculuğuna uğurlanacak

15 Eylül 2020

Koç Holding'den Suna Kıraç'ın cenaze merasimi ile ilgili bilgi paylaşıldı. Bugün saat 12:00’de Altunizade’deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii’nde yapılacak merasimin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki Aile Kabristanı’na defnedilecek. Saat 10:30’da ise Koç Holding’de tören düzenlenecek. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Cenaze merasiminde ve törende pandemi kurallarına riayet edilecek olup, katılımcı kapasitesi sınırlı tutulacaktır."

79 yaşında hayata gözlerini yuman Suna Kıraç için iş, siyaset, sanat ve spor dünyasından başsağlığı mesajları paylaşılıyor. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un halası olan Suna Kıraç için Fenerbahçe Spor Kulübü aileye başsağlığı diledi.

Beşiktaş Spor Kulübü'nün internet sitesinden de "Divan Kurulu Üyemiz ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un kardeşi, ülkemizin sanayi, eğitim, kültür ve sanat alanlarında gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş, Koç Üniversitesi, Koç Okulu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın kuruluşuna öncülük etmiş, kıymetli iş insanı Suna Kıraç’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." paylaşımında bulunuldu.

Siyasiler de kendi hesaplarından aileye ve Koç Topluluğu’na başsağlığı mesajı paylaştı. İyi Parti Başkanı Meral Akşener, "İş hayatındaki başarılarıyla genç kadınlarımıza ilham kaynağı olmuş, çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine verdiği katkılar ile hepimizin takdirini toplamış Suna Kıraç Hanım'ın vefatından üzüntü duydum" cümleleriyle sosyal medya hesabından başsağlığı diledi. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk mesajı vererek üzüntüsünü paylaşanlar arasındaydı.

Güler Sabancı: Dostluğunu her zaman arayacağım

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı da açıklamasında şunları kaydetti: Kıymetli dostum Suna Kıraç'ı kaybetmekten büyük üzüntü duyuyorum. Ailesi ve Koç Topluluğu'na başsağlığı diliyorum. Koç Grubu'nda çok önemli ve başarılı sorumluluklar üstlenmiş bir yöneticiydi. Kadınların çalışma hayatına katılması ve sorumluluk alması konusunda hepimize örnek olmuştur. Sosyal duyarlılığı çok yüksek olan, özellikle çağdaş eğitimle ilgili vizyoner çalışmaları sayesinde başta Koç Üniversitesi, Koç Okulları ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı olmak üzere birçok değerli kurumları hayatımıza kattı. Dostluğunu her zaman arayacağım Suna Kıraç, kıymetli anılarımızda ve geride bıraktığı başarılı kurumlarda her zaman yaşayacaktır. Mekânı cennet olsun."

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TOGG ortaklarımızdan İnan Kıraç'ın eşi Suna Kıraç'a Allah'tan rahmet, Koç ve Kıraç ailelerine, sevenlerine başsağlığı dilerim."

Vergi rekortmenleri arasındaydı

Koç Üniversitesi, Koç Okulu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın kuruluşlarına öncülük eden iş insanı Türkiye’nin vergi rekortmenleri arasındaydı. Kıraç, 2019 yılında 32,2 milyon lira vergi ödeyerek altıncı sırada yer almıştı.

Koç ailesinin acı kaybı: Suna Kıraç hayatını kaybetti