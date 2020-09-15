Suna Kıraç için başsağlığı mesajları

15 Eylül 2020

79 yaşında hayata gözlerini yuman Suna Kıraç için iş, siyaset, sanat ve spor dünyasından başsağlığı mesajları paylaşılıyor. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un halası olan Suna Kıraç için Fenerbahçe Spor Kulübü aileye başsağlığı diledi.

Siyasiler de kendi hesaplarından aileye ve Koç Topluluğu’na başsağlığı mesajı paylaştı. İyi Parti Başkanı Meral Akşener, "İş hayatındaki başarılarıyla genç kadınlarımıza ilham kaynağı olmuş, çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine verdiği katkılar ile hepimizin takdirini toplamış Suna Kıraç Hanım'ın vefatından üzüntü duydum" cümleleriyle sosyal medya hesabından başsağlığı diledi. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk mesajı vererek üzüntüsünü paylaşanlar arasındaydı.

Vergi rekortmenleri arasındaydı

Koç Üniversitesi, Koç Okulu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın kuruluşlarına öncülük eden iş insanı Türkiye’nin vergi rekortmenleri arasındaydı. Kıraç, 2019 yılında 32,2 milyon lira vergi ödeyerek altıncı sırada yer almıştı.