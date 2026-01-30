Süpermarket devi hatayı fark etti! Eski ve yeni 53 bin çalışanına geri ödeme yapacak

İngiltere merkezli süpermarket zinciri Asda, bilgi teknolojileri altyapısında yapılan kapsamlı bir güncellemenin ardından ortaya çıkan ödeme hataları nedeniyle on binlerce çalışanına ek ödeme yapmaya hazırlanıyor.

Şirket, Şubat 2024 ile Mayıs 2025 arasında tatil ve hastalık izinlerine ilişkin ücret hesaplamalarında yaşanan sorunlar nedeniyle bazı çalışanların eksik ödeme aldığını kabul etti.

Kişi başı ortalama 19 sterlin

Asda, hâlen görev yapan hem de işten ayrılmış toplam 53 bin çalışanın bu durumdan etkilendiğini belirtti. Yapılan hesaplamalara göre, etkilenen çalışanların yaklaşık yüzde 80’inin kişi başı ortalama 19 sterlin (1137 TL) alacağı bulunuyor.

Asda, hatanın fark edilmesinin ardından konuyla ilgili bir iç soruşturma başlattığını ve tatil ile hastalık ödemelerine ilişkin hesaplama sistemlerinin detaylı şekilde incelendiğini açıkladı.

Sorunun kaynağı belli oldu

Ödeme hatalarının temelinde, Asda’nın eski sahibi Walmart’tan bağımsızlaşma sürecinde yürüttüğü “Project Future” adlı dönüşüm programı yer alıyor. Bu kapsamda şirket, IT altyapısını Walmart sistemlerinden ayırmak için büyük ölçekli bir güncellemeye gitti.

Mart 2024’te yapılan bu güncellemenin ardından binlerce Asda çalışanı hatalı maaş bordroları aldı. O dönemde saatlik ücretle çalışan yaklaşık 9 bin 500 personel doğrudan etkilenmişti. Şirket, sorunun yeni sistemdeki “tatil ücreti hesaplama hatasından” kaynaklandığını duyurmuştu.