19 Ekim 2017

Türkiye’de sürdürülebilir iş modellerinin gelişmesine ve değişimin ivme kazanmasına katkıda bulunmak amacıyla bu yıl dördüncü kez düzenlenen 2017 Sürdürülebilir İş Ödülleri sahiplerini buldu.



Fairmont Quasar İstanbul Otel'de 18 Ekim akşamı düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de sürdürülebilir gelecek hedefiyle yeni ekonominin örnek lider kuruluşları arasında yer alan ve diğer kuruluşlara model teşkil eden projeler gerçekleştiren şirketlerin öne çıktığı vurgulandı.

Ödül alan şirketler ve kategoriler

Karbon ve Enerji Yönetimi kategorisinde Yakıt Tasarruf projesiyle Türk Hava Yolları ödüle layık bulunurken, aynı kategoride yerel yönetim ödülünü Merkezi Biyogaz Tesisi Projesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi aldı.



Atık Yönetimi kategorisinde PepsiCo, Naturalis Atıktan Organomineral Gübre projesiyle ödüle değer bulunurken, Türkiye Atık Pazarı Bilişim Sistemi Projesi ile ECOCHEM Bilişim ve Kimya aynı kategoride startup ödülünün sahibi oldu.



Su Yönetimi kategorisinde Su Verimliliği İzleme Sistemi ile Coca Cola ipi göğüslerken Tedarik Zinciri Yönetimi kategorisinde ödül Tedarik Zincirimizde Sürdürülebilirlik Uygulamaları ile Doğuş Otomotiv’e verildi.



İş birliği kategorisinde verilen ödülü ise Metro Gıda Hareketi projesinin sahibi Metro Toptancı Market almaya hak kazandı.



Sosyal Etki kategorisinde Garanti Emeklilik, İşimiz Okumak projesiyle ödül alırken, Tepebaşı Belediyesi Kent Enstitüsü projesiyle yerel yönetim, DOGO Tasarım ise Tasarımlarımıza +1 Değer Katıyoruz Projesi ile KOBİ ödülüne değer bulundu.



Çeşitlilik ve Dahil Etme kategorisinin galibi Bal Arıları Mühendis Oluyor projesiyle Ford Otomotiv oldu.



Sürdürülebilirlik İletişimi kategorisinde ise DİMES ödüle layık görüldü.



Bu yıl ilk kez değerlendirmeye alınan Sürdürülebilir İnovasyon kategorisinde Vegan Tekstil Prosesleri projesiyle İpeker Tekstil ipi göğüslerken, aynı kategoride Seferihisar Belediyesi Mandalina Kurutma Tesisi ile yerel yönetim, Bioksit Kiremit projesi ile Ece Kiremit de KOBİ ödülünü aldı.



Bu yılın bir diğer yeni kategorisi Sürdürülebilirlik Raporu ödülü Garanti Bankası’nın olurken İETT yerel yönetim alanında, Mazars Denge ise KOBİ alanında aynı kategoride ödüle layık görüldü. Start Up kategorisinin galibi ise BubbleEye ile Innomotive oldu.

İş dünyası ve yerel yönetimlere çağrı

Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı Murat Sungur Bursa, bu yıl dördüncü kez düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri’ne iş dünyasının ilgisinin yoğun olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Sürdürülebilir İş Ödülleri’nin hedefi, yılın başarılı sürdürülebilir iş modellerinin ödüllendirilerek, iş dünyasına örnek oluşturmaktır. Toplum ve çevreyi odak noktasına alan sürdürülebilir iş modelleri değişime yön vermektedir. Ancak bu değişimin bir günde olmayacağının da farkında olmak gerekir. Değişim çaba ve zaman gerektiren bir konudur; bu yüzden kısa sürede, uzun vadeli hedef ve strateji sahibi olmadan gerçekleşmesi beklenemez. Dönüşümde büyük ölçekteki kurumlar olduğu kadar yerel yönetimler ve KOBİ’ler çok önemlidir. Sürdürülebilirlik Akademisi olarak, sürdürülebilirlik dönüşümünü teşvik etmek amacıyla iş dünyasına ve yerel yönetimlere çağrı yapıyoruz."