Sürdürülebilir İş Ödülleri sahiplerini buldu

Sürdürülebilirlik Akademisi’nin düzenlediği ‘Sürdürülebilir İş Ödülleri’nin dokuzuncusu gerçekleştirildi.

Büyük ölçekli firmaların yanı sıra KOBİ, startup, belediye ve bu yıl dahil olan sivil toplum kuruluşlarının da katılabildiği ödüller için finale kalan projeler, 15 kategoride 51 kişilik jüri kurulu tarafından zorlu bir değerlendirme süreci sonucu belirlendi ve 35 proje ödüle layık görüldü.

Ödül alan kurum ve projeleri şöyle:

SU YÖNETİMİ

Kordsa– Kordsa İzmit tesisi Su Tasarrufu Projeleri

KARBON YÖNETİMİ

Çimsa- From Grey to Green

SÜRDÜRÜLEBİLİR İNOVASYON

Tusaş Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii – Termoplastik Malzeme ile Proses ve Ürün Geliştirme (proses)

Vestel Beyaz Eşya – Mikrofiber Filtreli Çamaşır Makinesi (ürün)

ATIK YÖNETİMİ

Roteks Tekstil-Sıfır Kimyasal Kullanarak Kumaş Atıklarından Geri Dönüştürülmüş Ceplik Geliştirilmesi

Kazlıçeşme Deri Ürünleri-Deri Üretimi İleri Dönüşüm Projesi (KOBİ)

Fatih Belediyesi-Sıfır Atık Eğitim Merkezi ve Geri Dönüşüm Atölyesi (Belediye)

ENERJİ YÖNETİMİ

Göknur Gıda – Meyve ve Sebze Proses Atıklarından Enerjiye Yolculuk

DÖNGÜSEL PLASTİK YÖNETİMİ

Arçelik-LG Klima – RePPet Hammaddesinin Geliştirilmesi ve Kullanımı ile Klima Ürününün Sürdürülebilirlik Yolculuğunda Fark Yaratılması

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

BSH Ev Aletleri – Green Logistic

İŞBİRLİĞİ

Türkiye İş Bankası – Vodafone Business Dijital Tarım Çözümü (Kurumlar arası)

Ülker Bisküvi – Beyond Cocoa (KURUM & STK)

Fazla Gıda – Fazla Gıda & Gıda Kurtarma Derneği (Kurum & STK – KOBİ)

Tepebaşı Belediyesi – GESİKOOP (Belediye)

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı & TÜBİSAD – Atma Bağışla! (STK & STK)

Tekfen Vakfı – Kadın Çiftçi Girişim Kredisi (STK & Kurum)

SOSYAL ETKİ

Vodafone Türkiye – Yeşil Gezegen (Çevre odaklı)

Altıparmak – Balparmak Arıcılık Akademisi (İnsan odaklı)

Nilüfer Belediyesi – Sosyal Belediyecilikte Yeni Nesil Üretim Hareketi: Atölye Nilüfer (İnsan odaklı – Belediye)

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ RAPORLAMASI

Arçelik – 2021 Sürdürülebilirlik Raporu

Garanti BBVA – 2021 Entegre Faaliyet Raporu

Otomotiv Sanayii Derneği – Otomotiv Sanayi Sürdürülebilirlik Raporu (STK)

ÇALIŞAN KATILIMI

Zorlu Holding – Kıvılcımlar Hareketi

KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Ofi Tarım – Fındığın Yolcusu Kadınlar Projesi

İş Portföy Yönetimi – İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu (KOBİ)

ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK

Boyner Grup – Gönülden İşaret

Agesa – Her Yaşta

Malatya Büyükşehir Belediyesi – Engelli Araçları Tamir Ve Bakım İstasyonu (Büyükşehir belediyesi)

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLETİŞİMİ

Arçelik – İYİ-GE – İklim Dostu Hareket

Dogo – Dogo X Creativity Explored (KOBİ)

İstanbul Sanayi Odası – Sektörel Sürdürülebilirlik Yol Haritaları (Oda)

Sabri Ülker Vakfı – Yemekte Denge Eğitim Projesi (STK)

Elyaf Tekstil – Elyaf Medya Ağı (İç iletişim)

SabancıDX – Geleceğin Yüzleri (Kadının güçlendirilmesi)

YILIN STARTUP’I

Nivogo