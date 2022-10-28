Sürdürülebilir İş Ödülleri sahiplerini buldu
Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen ‘Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde kazananlar belli oldu.
Sürdürülebilirlik Akademisi’nin düzenlediği ‘Sürdürülebilir İş Ödülleri’nin dokuzuncusu gerçekleştirildi.
Büyük ölçekli firmaların yanı sıra KOBİ, startup, belediye ve bu yıl dahil olan sivil toplum kuruluşlarının da katılabildiği ödüller için finale kalan projeler, 15 kategoride 51 kişilik jüri kurulu tarafından zorlu bir değerlendirme süreci sonucu belirlendi ve 35 proje ödüle layık görüldü.
Ödül alan kurum ve projeleri şöyle:
SU YÖNETİMİ
Kordsa– Kordsa İzmit tesisi Su Tasarrufu Projeleri
KARBON YÖNETİMİ
Çimsa- From Grey to Green
SÜRDÜRÜLEBİLİR İNOVASYON
Tusaş Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii – Termoplastik Malzeme ile Proses ve Ürün Geliştirme (proses)
Vestel Beyaz Eşya – Mikrofiber Filtreli Çamaşır Makinesi (ürün)
ATIK YÖNETİMİ
Roteks Tekstil-Sıfır Kimyasal Kullanarak Kumaş Atıklarından Geri Dönüştürülmüş Ceplik Geliştirilmesi
Kazlıçeşme Deri Ürünleri-Deri Üretimi İleri Dönüşüm Projesi (KOBİ)
Fatih Belediyesi-Sıfır Atık Eğitim Merkezi ve Geri Dönüşüm Atölyesi (Belediye)
ENERJİ YÖNETİMİ
Göknur Gıda – Meyve ve Sebze Proses Atıklarından Enerjiye Yolculuk
DÖNGÜSEL PLASTİK YÖNETİMİ
Arçelik-LG Klima – RePPet Hammaddesinin Geliştirilmesi ve Kullanımı ile Klima Ürününün Sürdürülebilirlik Yolculuğunda Fark Yaratılması
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
BSH Ev Aletleri – Green Logistic
İŞBİRLİĞİ
Türkiye İş Bankası – Vodafone Business Dijital Tarım Çözümü (Kurumlar arası)
Ülker Bisküvi – Beyond Cocoa (KURUM & STK)
Fazla Gıda – Fazla Gıda & Gıda Kurtarma Derneği (Kurum & STK – KOBİ)
Tepebaşı Belediyesi – GESİKOOP (Belediye)
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı & TÜBİSAD – Atma Bağışla! (STK & STK)
Tekfen Vakfı – Kadın Çiftçi Girişim Kredisi (STK & Kurum)
SOSYAL ETKİ
Vodafone Türkiye – Yeşil Gezegen (Çevre odaklı)
Altıparmak – Balparmak Arıcılık Akademisi (İnsan odaklı)
Nilüfer Belediyesi – Sosyal Belediyecilikte Yeni Nesil Üretim Hareketi: Atölye Nilüfer (İnsan odaklı – Belediye)
SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ RAPORLAMASI
Arçelik – 2021 Sürdürülebilirlik Raporu
Garanti BBVA – 2021 Entegre Faaliyet Raporu
Otomotiv Sanayii Derneği – Otomotiv Sanayi Sürdürülebilirlik Raporu (STK)
ÇALIŞAN KATILIMI
Zorlu Holding – Kıvılcımlar Hareketi
KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ
Ofi Tarım – Fındığın Yolcusu Kadınlar Projesi
İş Portföy Yönetimi – İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu (KOBİ)
ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK
Boyner Grup – Gönülden İşaret
Agesa – Her Yaşta
Malatya Büyükşehir Belediyesi – Engelli Araçları Tamir Ve Bakım İstasyonu (Büyükşehir belediyesi)
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLETİŞİMİ
Arçelik – İYİ-GE – İklim Dostu Hareket
Dogo – Dogo X Creativity Explored (KOBİ)
İstanbul Sanayi Odası – Sektörel Sürdürülebilirlik Yol Haritaları (Oda)
Sabri Ülker Vakfı – Yemekte Denge Eğitim Projesi (STK)
Elyaf Tekstil – Elyaf Medya Ağı (İç iletişim)
SabancıDX – Geleceğin Yüzleri (Kadının güçlendirilmesi)
YILIN STARTUP’I
Nivogo