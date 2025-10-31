Google Haberler

Suriye’nin yeniden imarına Türk imzası  

Türkiye ile Suriye’nin önde gelen üç inşaat şirketi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Halep kentinde atılan imzaları Suriye’nin yeniden imarına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiren TİM Suriye Masası Başkanı Celal Kadooğlu “Bundan sora Halep başta olmak üzere Suriye’nin imarında Türk müteahhitlik firmaları etkin rol üstlenecektir” dedi.

TİM Suriye Masası’nın Suriyeli iş dünyası ve brokresisiyle kurduğu temaslar olumlu sonuçlar ver­meye başladı. Girişimler sonu­cu ilk kez Suriye’nin Halep ken­tinde düzenlenen törenle Tür­kiye’nin uluslararası arenanın en büyük inşaat firmalarından olan Acarsan Holding ve MRF Group, Suriye’nin önde gelen inşaat firmalarından birisi olan Al-Hasan Holding’le iş birli­ği protokolü imzalandı.

İnşa­at sektöründe bir ilkin başarıl­dığı protokol törenine Türkiye Cumhuriyeti Halep Başkonso­losu Muammer Hakan Cengiz, Halep Valisi Azzam El Garib, TİM Suriye Masası Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Ma­mulleri Başkanı Celal Kadooğlu, Gaziantep Ticaret Odası Başka­nı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Meh­met Akıncı’yla çok sayıda davet­li katıldı. Törende Acarsan Hol­ding Yönetim Kurulu Üyesi Me­sut Acar, MRF Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Maruf Yeşilmen, Alhasan Holding Yö­netim Kurulu Başkanı Hassan Kemal Al-Hassan imza attı.

“Türk müteahhitlerinin deneyimleri belirleyici rol üstlenecek”

Halep’te gerçekleştirilen pro­tokol töreni sonrası bir değer­lendirme yapan TİM Suriye Masası Başkanı Celal Kadooğ­lu yapılan girişim ve temasla­rın olumlu sonuçlarını vermeye başladığını ifade ederek şunları söyledi: “Suriye hükümeti nez­dinde yürüttüğümüz temaslar ve farklı sektör temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz görüşme­ler olumlu sonuçlar vermeye başlamıştır.

Suriye’nin yeniden yapılanma sürecinde en büyük sorumluluk kuşkusuz Türki­ye’ye düşmektedir. Bugün kar­deş şehrimiz Halep’te imzala­nan iyi niyet protokolü, inşaat sektörümüz açısından yeni dö­nemin kapısını aralayan güç­lü bir adımdır. Bu protokol sa­yesinde önümüzdeki dönemde Suriye’nin yeniden imarında, dünya çapında başarılarıyla ta­nınan Türk müteahhitlerinin deneyimleri belirleyici rol üst­lenecektir. Suriye’de faaliyet gösteren Türk firmalarımızdan Acarsan Holding ve MRF Group ile Suriyeli Al-Hassan Holding arasında imzalanan bu iyi niyet protokolü, yürüttüğümüz ça­baların somut bir meyvesi oldu.

Önümüzdeki süreçte, özellikle Halep başta olmak üzere sava­şın yıkıma uğrattığı birçok Su­riye kentinin yeniden inşasında bu firmalarımızın katkıları bü­yük olacaktır. TİM Suriye Ma­sası olarak, diğer sektörlerimiz için de benzeri işbirliklerinin tesis edilmesi yönündeki çalış­malarımız kararlılıkla sürüyor; Türk firmalarının Suriye’nin yeniden yapılanmasında daha aktif rol üstlenmesi en temel he­defimizdir.”

“Bu protokol iş insanlarımız açısından yeni bir umut olmuştur”

Suriye’nin Halep kentin­de düzenlenen iyi niyet proto­kol imza törenine katılan Ga­ziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım da yaptığı de­ğerlendirmede “Gaziantepli iki büyük firmamızın Halep’te imzalamış olduğu iyi niyet an­laşması şehrimiz içinde Ha­lep içinde inşallah hayırlı olur. Halep’in yeniden yapılandırıl­masında, imarında ve iskanın­da Gaziantepli müteşebbislerin burada bulunması uzun süredir Suriye ile iş yapan iş insanları­mız içinde büyük umut olmuş­tur. İnşallah daha büyük ve daha güzel işler yapılacaktır. Acarsan Holding ve MRF Group’u teb­rik ediyor başarılar diliyorum” dedi.

“Suriye pazarı, Türk sanayicisi için stratejik öneme sahip”

Gaziantep Ticaret Borsa­sı (GTB) Yönetim Kurulu Baş­kanı Mehmet Akıncı ise Türk ve Suriye iş dünyası arasında­ki ticari ilişkilerin gelecek dö­nemde daha da ivme kazana­cağını belirterek, Suriye’nin Türkiye için stratejik bir tica­ret ortağı ve bölgesel pazarlara açılan önemli bir kapı olduğu­nu söyledi. Akıncı, iki ülke fir­maları arasında son dönemde imzalanan en önemli protokol­lerden birine tanıklık ettikle­rini belirterek, bu iş birliğinin hem ticaret hacmini artıraca­ğını hem de Türkiye’nin bölge­sel ekonomik etkisini daha da güçlendireceğini ifade etti.

Ga­ziantep’in, Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ilişkiler­de doğal bir köprü rolü üstlen­diğini dile getiren Akıncı, “Su­riye pazarı, coğrafi yakınlığı ve kültürel bağlarıyla Türk sanayi­cisi için stratejik öneme sahip. Bu tür iş birlikleri, bölgesel tica­retin canlanmasına ve istikrara önemli katkılar sağlayacaktır” dedi. Sürece öncülük eden TİM Suriye Masası Başkanı Celal Kadooğlu’nu girişimlerinden dolayı tebrik eden Akıncı, pro­tokolü imzalayan firmaları da kutladı

Kaynak: DÜNYA - GAZİANTEP