Suriye’nin yeniden imarına Türk imzası  

TİM Suriye Masası’nın Suriyeli iş dünyası ve brokresisiyle kurduğu temaslar olumlu sonuçlar ver­meye başladı. Girişimler sonu­cu ilk kez Suriye’nin Halep ken­tinde düzenlenen törenle Tür­kiye’nin uluslararası arenanın en büyük inşaat firmalarından olan Acarsan Holding ve MRF Group, Suriye’nin önde gelen inşaat firmalarından birisi olan Al-Hasan Holding’le iş birli­ği protokolü imzalandı.

İnşa­at sektöründe bir ilkin başarıl­dığı protokol törenine Türkiye Cumhuriyeti Halep Başkonso­losu Muammer Hakan Cengiz, Halep Valisi Azzam El Garib, TİM Suriye Masası Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Ma­mulleri Başkanı Celal Kadooğlu, Gaziantep Ticaret Odası Başka­nı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Meh­met Akıncı’yla çok sayıda davet­li katıldı. Törende Acarsan Hol­ding Yönetim Kurulu Üyesi Me­sut Acar, MRF Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Maruf Yeşilmen, Alhasan Holding Yö­netim Kurulu Başkanı Hassan Kemal Al-Hassan imza attı.

“Türk müteahhitlerinin deneyimleri belirleyici rol üstlenecek”

Halep’te gerçekleştirilen pro­tokol töreni sonrası bir değer­lendirme yapan TİM Suriye Masası Başkanı Celal Kadooğ­lu yapılan girişim ve temasla­rın olumlu sonuçlarını vermeye başladığını ifade ederek şunları söyledi: “Suriye hükümeti nez­dinde yürüttüğümüz temaslar ve farklı sektör temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz görüşme­ler olumlu sonuçlar vermeye başlamıştır.

Suriye’nin yeniden yapılanma sürecinde en büyük sorumluluk kuşkusuz Türki­ye’ye düşmektedir. Bugün kar­deş şehrimiz Halep’te imzala­nan iyi niyet protokolü, inşaat sektörümüz açısından yeni dö­nemin kapısını aralayan güç­lü bir adımdır. Bu protokol sa­yesinde önümüzdeki dönemde Suriye’nin yeniden imarında, dünya çapında başarılarıyla ta­nınan Türk müteahhitlerinin deneyimleri belirleyici rol üst­lenecektir. Suriye’de faaliyet gösteren Türk firmalarımızdan Acarsan Holding ve MRF Group ile Suriyeli Al-Hassan Holding arasında imzalanan bu iyi niyet protokolü, yürüttüğümüz ça­baların somut bir meyvesi oldu.

Önümüzdeki süreçte, özellikle Halep başta olmak üzere sava­şın yıkıma uğrattığı birçok Su­riye kentinin yeniden inşasında bu firmalarımızın katkıları bü­yük olacaktır. TİM Suriye Ma­sası olarak, diğer sektörlerimiz için de benzeri işbirliklerinin tesis edilmesi yönündeki çalış­malarımız kararlılıkla sürüyor; Türk firmalarının Suriye’nin yeniden yapılanmasında daha aktif rol üstlenmesi en temel he­defimizdir.”

“Bu protokol iş insanlarımız açısından yeni bir umut olmuştur”

Suriye’nin Halep kentin­de düzenlenen iyi niyet proto­kol imza törenine katılan Ga­ziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım da yaptığı de­ğerlendirmede “Gaziantepli iki büyük firmamızın Halep’te imzalamış olduğu iyi niyet an­laşması şehrimiz içinde Ha­lep içinde inşallah hayırlı olur. Halep’in yeniden yapılandırıl­masında, imarında ve iskanın­da Gaziantepli müteşebbislerin burada bulunması uzun süredir Suriye ile iş yapan iş insanları­mız içinde büyük umut olmuş­tur. İnşallah daha büyük ve daha güzel işler yapılacaktır. Acarsan Holding ve MRF Group’u teb­rik ediyor başarılar diliyorum” dedi.

“Suriye pazarı, Türk sanayicisi için stratejik öneme sahip”

Gaziantep Ticaret Borsa­sı (GTB) Yönetim Kurulu Baş­kanı Mehmet Akıncı ise Türk ve Suriye iş dünyası arasında­ki ticari ilişkilerin gelecek dö­nemde daha da ivme kazana­cağını belirterek, Suriye’nin Türkiye için stratejik bir tica­ret ortağı ve bölgesel pazarlara açılan önemli bir kapı olduğu­nu söyledi. Akıncı, iki ülke fir­maları arasında son dönemde imzalanan en önemli protokol­lerden birine tanıklık ettikle­rini belirterek, bu iş birliğinin hem ticaret hacmini artıraca­ğını hem de Türkiye’nin bölge­sel ekonomik etkisini daha da güçlendireceğini ifade etti.

Ga­ziantep’in, Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ilişkiler­de doğal bir köprü rolü üstlen­diğini dile getiren Akıncı, “Su­riye pazarı, coğrafi yakınlığı ve kültürel bağlarıyla Türk sanayi­cisi için stratejik öneme sahip. Bu tür iş birlikleri, bölgesel tica­retin canlanmasına ve istikrara önemli katkılar sağlayacaktır” dedi. Sürece öncülük eden TİM Suriye Masası Başkanı Celal Kadooğlu’nu girişimlerinden dolayı tebrik eden Akıncı, pro­tokolü imzalayan firmaları da kutladı