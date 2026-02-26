Google Haberler

Suriye’nin yeniden inşası Kilis’e can suyu olacak

100 firmanın faaliyet gösterdiği ve 4 bin kişiye istihdam sağlanan Kilis OSB’de Suriye’nin yeniden yapılanma süreci ile yatırımlar hız kazandı. Kilis OSB’ye 200 adet yeni yatırım başvurusu var. Kilis Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Algın, “3. Bölge genişlememizle büyüdük, şimdi sınır ötesi fırsatlarla yeni bir sıçrama dönemine giriyoruz” dedi.

Güneş D. SOYLU

Suriye’deki yeniden yapı­lanma süreci, sınır illerin­de ekonomik beklentileri artırırken, Kilis Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bu hareketliliğin merkez adaylarından biri ola­rak öne çıkıyor. 100 aktif firma­sı ve yaklaşık 4 bin kişilik doğru­dan istihdamıyla Kilis OSB, hem mevcut üretim gücü hem de ge­nişleme alanlarıyla yatırımcıla­rın radarına girmiş durumda.

OSB’de farklı sektörlerde faa­liyet gösteren 100 firmanın üre­tim çeşitliliği ve kapasitesiyle Kilis ekonomisine önemli kat­kı sunduğunu belirten Kilis Or­ganize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Algın, sanayinin planlı büyüme süreci sayesinde sürdü­rülebilir bir gelişim ivmesi yaka­landığını ifade etti.

Yaklaşık 4 bin kişiye doğrudan istihdam sağlandığını vurgula­yan Algın, dolaylı istihdamla bir­likte bu etkinin çok daha geniş bir ekonomik çarpan yarattığını kaydetti. Kilis OSB’de ayrıca in­şaat aşamasında 5, proje aşama­sında ise 4 firma bulunuyor. Bu yatırımların devreye girmesiy­le üretim kapasitesinin daha da artması bekleniyor.

Kilis OSB’ye 200 adet yeni yatırım başvurusu var

Hayata geçirilen 3. bölge ge­nişleme alanı, OSB’nin büyüme vizyonunun en somut adımı ola­rak değerlendiriliyor. Yeni sana­yi parsellerinin açılmasıyla bir­likte yatırımcı talebinde ciddi artış yaşandı.

Algın, genişleme alanıyla bir­likte yaklaşık 200 adet yeni ya­tırım başvurusu bulunduğunu belirterek, bu ilginin önümüzde­ki dönemde hem firma sayısını hem de üretim hacmini önemli ölçüde artıracağını söyledi. Ge­nişleme sürecinin yalnızca fizi­ki alanı değil, Kilis’in ticari hare­ketliliğini ve ülke ekonomisine sağladığı katma değeri de büyüt­tüğünü vurguladı.

Suriye’nin yeniden yapılanması stratejik fırsat

Kilis OSB’nin en önemli avan­tajlarından biri ise coğrafi konu­mu. Suriye’de başlayacak yeni­den yapılanma sürecinin özel­likle sınır illeri için önemli bir ekonomik potansiyel oluştura­cağını belirten Algın, bölgedeki firmaların bu sürece hazır oldu­ğunu dile getirdi.

İnşaat malzemeleri, gıda, teks­til, plastik, metal ve lojistik sek­törlerinde faaliyet gösteren iş­letmelerin yeniden yapılanma sürecinde aktif rol alabileceğini ifade eden Algın, bu sürecin yal­nızca ihracat artışı anlamına gel­meyeceğini; aynı zamanda yeni yatırımların, üretim artışının ve ilave istihdamın da önünü aça­cağını söyledi.

“Kilis’in ihracatı artacak”

Sanayideki güçlenmenin dış ticaret verilerine de yansıdığı­nı ifade eden Başkan Algın, “Ki­lis’in 2025 yılı ihracatı 124,0 milyon dolar olarak gerçekleş­ti. 2026 yılının ilk ayında ise 9,3 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Yeni yatırımlar ve kapasite ar­tışlarıyla bu rakamların daha yukarı taşınmasını hedefliyo­ruz. İhracat artışları bu yıl itiba­riyle daha net görmüş olacağız” dedi.

“Hedefimiz rekabet gücü yüksek sanayi ekosistemi”

Kilis OSB’nin, yatırımcı dos­tu yaklaşım ve güçlü altyapı yatı­rımlarıyla büyümeyi sürdürme­yi hedeflediğini aktaran Başkan Algın, “Amacımız sadece fabrika sayısını artırmak değil, ihracat odaklı, sürdürülebilir ve rekabet gücü yüksek bir sanayi ekosiste­mi oluşturmak” diye konuşarak şöyle devam etti; “Sınır ticareti ve Suriye’nin yeniden yapılanma sürecinin sağlayacağı hareketli­likle birlikte Kilis OSB’nin önü­müzdeki dönemde üretim ve ih­racat eksenli yeni bir büyüme iv­mesi yakalamasını bekliyoruz”

