Suriye’nin yeniden inşası Kilis’e can suyu olacak
100 firmanın faaliyet gösterdiği ve 4 bin kişiye istihdam sağlanan Kilis OSB’de Suriye’nin yeniden yapılanma süreci ile yatırımlar hız kazandı. Kilis OSB’ye 200 adet yeni yatırım başvurusu var. Kilis Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Algın, “3. Bölge genişlememizle büyüdük, şimdi sınır ötesi fırsatlarla yeni bir sıçrama dönemine giriyoruz” dedi.
Güneş D. SOYLU
Suriye’deki yeniden yapılanma süreci, sınır illerinde ekonomik beklentileri artırırken, Kilis Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bu hareketliliğin merkez adaylarından biri olarak öne çıkıyor. 100 aktif firması ve yaklaşık 4 bin kişilik doğrudan istihdamıyla Kilis OSB, hem mevcut üretim gücü hem de genişleme alanlarıyla yatırımcıların radarına girmiş durumda.
OSB’de farklı sektörlerde faaliyet gösteren 100 firmanın üretim çeşitliliği ve kapasitesiyle Kilis ekonomisine önemli katkı sunduğunu belirten Kilis Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Algın, sanayinin planlı büyüme süreci sayesinde sürdürülebilir bir gelişim ivmesi yakalandığını ifade etti.
Yaklaşık 4 bin kişiye doğrudan istihdam sağlandığını vurgulayan Algın, dolaylı istihdamla birlikte bu etkinin çok daha geniş bir ekonomik çarpan yarattığını kaydetti. Kilis OSB’de ayrıca inşaat aşamasında 5, proje aşamasında ise 4 firma bulunuyor. Bu yatırımların devreye girmesiyle üretim kapasitesinin daha da artması bekleniyor.
Kilis OSB’ye 200 adet yeni yatırım başvurusu var
Hayata geçirilen 3. bölge genişleme alanı, OSB’nin büyüme vizyonunun en somut adımı olarak değerlendiriliyor. Yeni sanayi parsellerinin açılmasıyla birlikte yatırımcı talebinde ciddi artış yaşandı.
Algın, genişleme alanıyla birlikte yaklaşık 200 adet yeni yatırım başvurusu bulunduğunu belirterek, bu ilginin önümüzdeki dönemde hem firma sayısını hem de üretim hacmini önemli ölçüde artıracağını söyledi. Genişleme sürecinin yalnızca fiziki alanı değil, Kilis’in ticari hareketliliğini ve ülke ekonomisine sağladığı katma değeri de büyüttüğünü vurguladı.
Suriye’nin yeniden yapılanması stratejik fırsat
Kilis OSB’nin en önemli avantajlarından biri ise coğrafi konumu. Suriye’de başlayacak yeniden yapılanma sürecinin özellikle sınır illeri için önemli bir ekonomik potansiyel oluşturacağını belirten Algın, bölgedeki firmaların bu sürece hazır olduğunu dile getirdi.
İnşaat malzemeleri, gıda, tekstil, plastik, metal ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin yeniden yapılanma sürecinde aktif rol alabileceğini ifade eden Algın, bu sürecin yalnızca ihracat artışı anlamına gelmeyeceğini; aynı zamanda yeni yatırımların, üretim artışının ve ilave istihdamın da önünü açacağını söyledi.
“Kilis’in ihracatı artacak”
Sanayideki güçlenmenin dış ticaret verilerine de yansıdığını ifade eden Başkan Algın, “Kilis’in 2025 yılı ihracatı 124,0 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2026 yılının ilk ayında ise 9,3 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Yeni yatırımlar ve kapasite artışlarıyla bu rakamların daha yukarı taşınmasını hedefliyoruz. İhracat artışları bu yıl itibariyle daha net görmüş olacağız” dedi.
“Hedefimiz rekabet gücü yüksek sanayi ekosistemi”
Kilis OSB’nin, yatırımcı dostu yaklaşım ve güçlü altyapı yatırımlarıyla büyümeyi sürdürmeyi hedeflediğini aktaran Başkan Algın, “Amacımız sadece fabrika sayısını artırmak değil, ihracat odaklı, sürdürülebilir ve rekabet gücü yüksek bir sanayi ekosistemi oluşturmak” diye konuşarak şöyle devam etti; “Sınır ticareti ve Suriye’nin yeniden yapılanma sürecinin sağlayacağı hareketlilikle birlikte Kilis OSB’nin önümüzdeki dönemde üretim ve ihracat eksenli yeni bir büyüme ivmesi yakalamasını bekliyoruz”