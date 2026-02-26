Suriye’nin yeniden inşası Kilis’e can suyu olacak

Güneş D. SOYLU

Suriye’deki yeniden yapı­lanma süreci, sınır illerin­de ekonomik beklentileri artırırken, Kilis Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bu hareketliliğin merkez adaylarından biri ola­rak öne çıkıyor. 100 aktif firma­sı ve yaklaşık 4 bin kişilik doğru­dan istihdamıyla Kilis OSB, hem mevcut üretim gücü hem de ge­nişleme alanlarıyla yatırımcıla­rın radarına girmiş durumda.

OSB’de farklı sektörlerde faa­liyet gösteren 100 firmanın üre­tim çeşitliliği ve kapasitesiyle Kilis ekonomisine önemli kat­kı sunduğunu belirten Kilis Or­ganize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Algın, sanayinin planlı büyüme süreci sayesinde sürdü­rülebilir bir gelişim ivmesi yaka­landığını ifade etti.

Yaklaşık 4 bin kişiye doğrudan istihdam sağlandığını vurgula­yan Algın, dolaylı istihdamla bir­likte bu etkinin çok daha geniş bir ekonomik çarpan yarattığını kaydetti. Kilis OSB’de ayrıca in­şaat aşamasında 5, proje aşama­sında ise 4 firma bulunuyor. Bu yatırımların devreye girmesiy­le üretim kapasitesinin daha da artması bekleniyor.

Kilis OSB’ye 200 adet yeni yatırım başvurusu var

Hayata geçirilen 3. bölge ge­nişleme alanı, OSB’nin büyüme vizyonunun en somut adımı ola­rak değerlendiriliyor. Yeni sana­yi parsellerinin açılmasıyla bir­likte yatırımcı talebinde ciddi artış yaşandı.

Algın, genişleme alanıyla bir­likte yaklaşık 200 adet yeni ya­tırım başvurusu bulunduğunu belirterek, bu ilginin önümüzde­ki dönemde hem firma sayısını hem de üretim hacmini önemli ölçüde artıracağını söyledi. Ge­nişleme sürecinin yalnızca fizi­ki alanı değil, Kilis’in ticari hare­ketliliğini ve ülke ekonomisine sağladığı katma değeri de büyüt­tüğünü vurguladı.

Suriye’nin yeniden yapılanması stratejik fırsat

Kilis OSB’nin en önemli avan­tajlarından biri ise coğrafi konu­mu. Suriye’de başlayacak yeni­den yapılanma sürecinin özel­likle sınır illeri için önemli bir ekonomik potansiyel oluştura­cağını belirten Algın, bölgedeki firmaların bu sürece hazır oldu­ğunu dile getirdi.

İnşaat malzemeleri, gıda, teks­til, plastik, metal ve lojistik sek­törlerinde faaliyet gösteren iş­letmelerin yeniden yapılanma sürecinde aktif rol alabileceğini ifade eden Algın, bu sürecin yal­nızca ihracat artışı anlamına gel­meyeceğini; aynı zamanda yeni yatırımların, üretim artışının ve ilave istihdamın da önünü aça­cağını söyledi.

“Kilis’in ihracatı artacak”

Sanayideki güçlenmenin dış ticaret verilerine de yansıdığı­nı ifade eden Başkan Algın, “Ki­lis’in 2025 yılı ihracatı 124,0 milyon dolar olarak gerçekleş­ti. 2026 yılının ilk ayında ise 9,3 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Yeni yatırımlar ve kapasite ar­tışlarıyla bu rakamların daha yukarı taşınmasını hedefliyo­ruz. İhracat artışları bu yıl itiba­riyle daha net görmüş olacağız” dedi.

“Hedefimiz rekabet gücü yüksek sanayi ekosistemi”

Kilis OSB’nin, yatırımcı dos­tu yaklaşım ve güçlü altyapı yatı­rımlarıyla büyümeyi sürdürme­yi hedeflediğini aktaran Başkan Algın, “Amacımız sadece fabrika sayısını artırmak değil, ihracat odaklı, sürdürülebilir ve rekabet gücü yüksek bir sanayi ekosiste­mi oluşturmak” diye konuşarak şöyle devam etti; “Sınır ticareti ve Suriye’nin yeniden yapılanma sürecinin sağlayacağı hareketli­likle birlikte Kilis OSB’nin önü­müzdeki dönemde üretim ve ih­racat eksenli yeni bir büyüme iv­mesi yakalamasını bekliyoruz”