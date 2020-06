Suzan Sabancı Dinçer, Amerikan Türk Cemiyeti Eş Başkanı oldu

01 Haziran 2020

Suzan Sabancı Dinçer, Türk ve Amerikan toplumlarının oluşturduğu en eski organizasyon olan Amerikan Türk Cemiyeti’nin Eş Başkanlığı görevini, HSBC ABD CEO’su Michael Roberts ile birlikte yürütecek. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki kültürel, ticari ve ekonomik bağları güçlendirmek amacıyla kurulan New York merkezli Amerikan Türk Cemiyeti, 1949 yılından bu yana kar amacı gütmeden faaliyetlerini sürdürüyor. Cemiyet; eğitim, kültür alışverişi ve hayırseverlik gibi pek çok sosyal sorumluluk projesi vasıtasıyla iki ülke arasındaki iş birliğini geliştiriyor, ABD’de Türk kültür-sanat etkinliklerini vurgulayan programları destekliyor.

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin çok eski dönemlere dayandığına işaret eden Suzan Sabancı Dinçer, “Bu onurlu görevi, Türk - Amerikan ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve bugüne kadar yürütülen sosyal sorumluluk çalışmalarını daha da ileriye taşımak için üstlendim ve bundan gurur duyuyorum” dedi ve ekledi:

“Dünyanın en büyük ekonomisinde Türk toplumunu, Türkiye’yi anlatmaya devam edeceğiz. Türkiye ile ABD arasında diplomatik ilişkilerin aktif olarak başladığı 1947 yılından yalnızca iki yıl sonra kurulan Amerikan Türk Cemiyeti’nin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine bugüne kadar yaptığı değerli katkıyı, hiç kesintiye uğratmadan devam ettirmek ve daha da ileriye taşımak için bütün gayretimizle çalışacağız. Amerikan Türk Cemiyeti’nin bu önemli misyonunu, gerek ABD’de yaşayan Türkler, gerekse ülkemizde ABD ile iş ve sosyal ilişkileri yürüten topluluğun değerli katkılarıyla sürdüreceğiz. Bu minvalde iki ülke arasındaki kültürel ve sanatsal etkileşim çok değerli; bu konuda da önümüzdeki dönemlerde çok kapsamlı çalışmalara imza atacağız.”

Dünyaca ünlü Atlantic Records'un kurucusu rahmetli Ahmet Ertegün’ün de uzunca seneler başkanlığını yaptığı, 1949 yılında kurulan Amerikan Türk Cemiyeti, eğitim, kültür, sanat, topluma fayda ve eğitime destek konularında yaptığı çalışmaların yanı sıra, Amerikan kamuoyunu Türkiye'nin güncel ilişkileri, ekonomisi, tarihi ve toplumu hakkında bilgilendirme misyonunu da üstleniyor.

Amerikan Türk Cemiyeti ayrıca, Türk sanatının tanıtımında önemli bir yer tutan New York Türk Film Festivali'ni de (New York Turkish Film Festival) düzenliyor. Türkiye'den ve ABD'den çok sayıda kurumun desteğiyle düzenlenen New York Türk Film Festivali'nde bu yıla kadar 300'ü aşkın klasik ve çağdaş dönem uzun metraj, belgesel ve kısa filmin gösterimi gerçekleştirildi. 17. New York Türk Film Festivali 2019 yılı Aralık ayında gerçekleştirildi.

Genç Toplum Liderleri programı ile yeni nesil liderlerin yetişmesine katkıda bulunan cemiyet, ABD’de herhangi bir eğitim veya sivil toplum kuruluşundan ülkesini temsil etmek üzere davet almış, lise, üniversite, master veya doktora öğrencilerine de karşılıksız maddi destek sağlıyor.

Amerikan Türk Cemiyeti’nin yeni yönetim kurulunda ayrıca Arzuhan Doğan Yalçındağ, Murat Özyeğin, Ümit Taftalı, Ümran Beba, Serdar Bilgili, Larry Kaye, Andy Cohen, William Wachtel ve Wael Bayazid gibi isimler de bulunuyor.