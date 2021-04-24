TAİK'ten Biden'ın açıklamasına tepki

Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "Tarihsel gerçekliklerle bağdaşmayan bu talihsiz açıklamaların iki ülke arasındaki köklü ve çok yönlü dostluk ilişkilerinin ruhuna aykırı olduğu aşikârdır" ifadelerini kullandı.

Türk iş dünyasının Biden'ın ifadelerini büyük hayal kırıklığıyla takip ettiğini ifade eden Yalçındağ, "İki ülke arasındaki siyasi ve askeri anlaşmazlıklara rağmen ekonomik ve ticari iş birliklerinin artırılmasına yönelik gece gündüz çaba sarf ettiğimiz bugünlerde, aynı hassasiyetin ABD yönetimi tarafından da gözetilmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Yalçındağ'ın açıklaması şu şekilde:

“Türk iş dünyası, ABD Başkanı Sayın Joe Biden’ın sözde Ermeni soykırımını tanıyan ifadelerini büyük bir hayal kırıklığı ile takip etmiştir. Tarihsel gerçekliklerle bağdaşmayan bu talihsiz açıklamaların iki ülke arasındaki köklü ve çok yönlü dostluk ilişkilerinin ruhuna aykırı olduğu aşikârdır.

Türkiye Cumhuriyeti, “Yurtta barış, dünyada barış” prensipleri üzerine kurulmuş, dini inanç ve etnik kökenlerine bakılmaksızın tüm vatandaşlarının eşit hak ve özgürlüklere sahip olduğu demokratik bir ülkedir. Şüphesiz bu tarz açıklamaların, yüz yıllardır aynı topraklarda yaşayan milletlerin ortak acılarını suistimal etmekten öteye geçemeyeceği başka bir gerçektir.

İki ülke arasındaki siyasi ve askeri anlaşmazlıklara rağmen ekonomik ve ticari iş birliklerinin artırılmasına yönelik gece gündüz çaba sarf ettiğimiz bugünlerde, aynı hassasiyetin ABD yönetimi tarafından da gözetilmesini bekliyoruz. Bu vesileyle, Türkiye - ABD İş Konseyi olarak başta ABD Başkanı Sayın Joe Biden olmak üzere ABD Yönetiminin konuya ilişkin tavrını tekrar gözden geçirmeye davet ediyor, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirecek gündemlere odaklanmalarını arzu ediyoruz.