Tartışmaların odağındaki TÜSİAD üç not artışı bekliyor

Recep ERÇİN

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) genel kuru­lundaki kürsü konuşmaların­da gerek TÜSİAD Yüksek İs­tişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ge­rekse TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın güncel ülke mesele­leri üzerine yaptıkları eleş­tirilere yanıt gecikmedi.

AK Parti ve kabine üyelerinden aynı gün ve ertesinde tepki­ler gelirken iş dünyası örgüt­leri de cumartesi günü peş pe­şe yazılı açıklamalar yayın­ladı. CHP başta olmak üzere muhalefet partileri ise TÜSİ­AD’ın eleştirilerine destek ve­ren açıklamalar yaptı.

Üyelerden siyaset eleştirisi

TÜSİAD genel kurulun­da yapılan kürsü konuşmala­rında ekonomideki sorunlara ve çözüm önerilerine yöne­lik mesajlar üyeler tarafından desteklenirken, siyasi konu­larda yapılan değerlendirme­ler ise “Gerek yoktu, bizim alanımız ekonomi” şeklinde eleştirildi. Bu eleştiriler biz­zat başkan ve yönetim kuru­lu üyelerine iletildi.

Bununla birlikte yönetime, hem YİK Başkanı Ömer Aras hakkında açılan soruşturmadan (Aras hakkında, dernek genel kuru­lundaki konuşmasında kul­landığı ifadelere ilişkin, cu­ma günü İstanbul Cumhuri­yet Başsavcılığı tarafından, “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ve “gerçeğe aykı­rı bilgiyi alenen yayma” suç­larından resen soruşturma başlatılmıştı) hem de siyasi­lerin açıklamalarından duyu­lan üzüntüyü dile getiren des­tek mesajları geldiği öğrenildi.

TÜSİAD kulislerinden edin­diğimiz izlenim; üyeler eko­nomi dışındaki konularda ya­pılan yorumları yadırgamak­la birlikte verilen tepkilerden de rahatsız. Diğer yandan ya­pılması beklenen açıklamada, genel kuruldaki kürsü konuş­malarında son dönemde peş peşe gelen ve ülke gündemine oturan konuları hatırlatmak dışında, yargı ve siyasetin ka­rarlarını etkilemeye yönelik bir ifadenin olmadığına dik­kat çekilmesi bekleniyor.

"Büyüme hızlanacak”

TÜSİAD genel kurulunda üyelere ve katılımcılara da­ğıtılan “Türkiye ekonomi­si 2025” başlıklı kitapçıkta “2025 yılında üç kredi no­tu kuruluşundan da birer ka­deme kredi notu artışı bekli­yoruz” öngörüsü yer aldı.

Ki­tapçıkta, “Görece yüksek faiz seviyesi yılın ilk yarısın­da devam edeceği için ilk ya­rıda toparlanmanın devamı­nı, 2025’in ikinci yarısında ise daha yüksek bir büyümeyi ola­sı görüyoruz. 2024 yılı tama­mında yüzde 3 büyüme hesap­larken, 2025 yılında ise yüzde 3,5-4 civarında büyüme bek­liyoruz” denildi. Enflasyona ilişkin de 2025’in ilk yarısın­da yüzde 32’lere kadar gerile­yecek enflasyonun ikinci ya­rıda yüzde 30’larda yapışkan kalacağı ve yılı yüzde 28,5 ile tamamlayacağı öne sürüldü.

Kitapçıkta yer alan bazı değer­lendirmeler şöyle oldu: “De­zenflasyon süreci 2025’te de devam edecek, ancak hedefle­nen seviyelere ulaşabilmemiz için bütüncül bir bakış açısıy­la hareket ederek para politi­kasını daha uyumlu bir mali politika ve yapısal reformlarla desteklememiz gerekiyor. Ma­liyet yapısı bozulmuş olan re­el sektör bilançolarında bas­kının devam etmesi olası. Fa­iz dışı harcama artışının vergi gelir artışını aştığı bir yılı ka­padık. Son iki yılda milli gelire oranla yüzde 5 civarında sey­reden bütçe açığının enflasyo­nun düşüşüne katkı vermesi için sıkılaşması gerekli.”

“Siyasilerden rol çalmaktır”

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, “TÜSİAD genel kurulunda muhalefet partisi diliyle konuşmalar yapmak, siyasilerden rol çalmaktır” ifadesini kullandı. ASKON’dan yapılan açıklamada Genel Başkan Orhan Aydın’ın şu görüşlerine yer verildi: “Bugün geldiğimiz noktada ülkemizin kalkınması için katma değeri yüksek teknolojileri içeren, sürdürülebilir bir üretime sahip olmamız gerekirken, iş insanları olarak bu yönde kapasitemizi geliştirip, öz eleştirilerimizi yapmamız lazım gelirken, ‘TÜSİAD genel kurulunda olduğu gibi yayınladıkları kitapta ekonomideki toparlanma ve güzel gidişattan bahsederken’, kürsüden muhalefet partisi diliyle konuşmalar yapmak, siyasilerden rol çalmak ve siyaset yapmaktır. ”

“Eski Türkiye özlemi çekiyorlar”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Yine eski Türkiye özlemi çeken bir anlayışla bir iş dünyası kuruluşu olan TÜSİAD’ın 180 derece zıt bir fotoğraf ortaya verircesine çıkış yaptığına şahitlik ettik. Tabii ortaya konan görüşlere baktığımızda son derece mesnetsiz açıklamalar vardı” dedi.

Türk Parlamenterler Birliği Şubesince düzenlenen Türkiye Yüzyılı Ticaretin Yüzyılı Konferansı’nda konuşan Bolat, “Konuların ekonomi, iş dünyasıyla ilgisinden ziyade daha çok buram buram siyaset kokan ve 1990’ları, 28 Şubat günlerini hatırlatan bir çıkış çabası olarak gördük ama artık 1990’lar geride kaldı. Eski Türkiye yok.

Kimse devletin kaynaklarıyla ve işleri bu dönemde çok iyi büyüttükten sonra parmak sallayarak siyasete, hükümete yön veremez” ifadelerini kullandı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nden (MÜSİAD) yapılan açıklamada da, iş dünyasının genelini temsil ettiği iddiasıyla yapılan açıklamaların, ekonomik kalkınmadan uzak ve toplumsal huzuru zedeleyici olduğunu belirterek, “Türk iş dünyasının sorumluluğu çözüm odaklı yaklaşım ve ekonomik kalkınma olmalıdır” mesajı verildi.

“Siyasilerden rol çalmaktır”

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, “TÜSİAD genel kurulunda muhalefet partisi diliyle konuşmalar yapmak, siyasilerden rol çalmaktır” ifadesini kullandı. ASKON’dan yapılan açıklamada Genel Başkan Orhan Aydın’ın şu görüşlerine yer verildi: “Bugün geldiğimiz noktada ülkemizin kalkınması için katma değeri yüksek teknolojileri içeren, sürdürülebilir bir üretime sahip olmamız gerekirken, iş insanları olarak bu yönde kapasitemizi geliştirip, öz eleştirilerimizi yapmamız lazım gelirken, ‘TÜSİAD genel kurulunda olduğu gibi yayınladıkları kitapta ekonomideki toparlanma ve güzel gidişattan bahsederken’, kürsüden muhalefet partisi diliyle konuşmalar yapmak, siyasilerden rol çalmak ve siyaset yapmaktır.