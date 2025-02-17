Tartışmaların odağındaki TÜSİAD üç not artışı bekliyor
TÜSİAD genel kurulunda yapılan konuşmalar ve ardından gelen soruşturma siyasetin gündemini bu yöne çevirdi. Ancak genel kuruldaki kürsü konuşmalarında çizilen tablonun aksine, dağıtılan kitapçıkta 2025’te üç ayrı kurumdan birer not artışı beklendiği ifade edildi.
Recep ERÇİN
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) genel kurulundaki kürsü konuşmalarında gerek TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras gerekse TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın güncel ülke meseleleri üzerine yaptıkları eleştirilere yanıt gecikmedi.
AK Parti ve kabine üyelerinden aynı gün ve ertesinde tepkiler gelirken iş dünyası örgütleri de cumartesi günü peş peşe yazılı açıklamalar yayınladı. CHP başta olmak üzere muhalefet partileri ise TÜSİAD’ın eleştirilerine destek veren açıklamalar yaptı.
Üyelerden siyaset eleştirisi
TÜSİAD genel kurulunda yapılan kürsü konuşmalarında ekonomideki sorunlara ve çözüm önerilerine yönelik mesajlar üyeler tarafından desteklenirken, siyasi konularda yapılan değerlendirmeler ise “Gerek yoktu, bizim alanımız ekonomi” şeklinde eleştirildi. Bu eleştiriler bizzat başkan ve yönetim kurulu üyelerine iletildi.
Bununla birlikte yönetime, hem YİK Başkanı Ömer Aras hakkında açılan soruşturmadan (Aras hakkında, dernek genel kurulundaki konuşmasında kullandığı ifadelere ilişkin, cuma günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ve “gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma” suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı) hem de siyasilerin açıklamalarından duyulan üzüntüyü dile getiren destek mesajları geldiği öğrenildi.
TÜSİAD kulislerinden edindiğimiz izlenim; üyeler ekonomi dışındaki konularda yapılan yorumları yadırgamakla birlikte verilen tepkilerden de rahatsız. Diğer yandan yapılması beklenen açıklamada, genel kuruldaki kürsü konuşmalarında son dönemde peş peşe gelen ve ülke gündemine oturan konuları hatırlatmak dışında, yargı ve siyasetin kararlarını etkilemeye yönelik bir ifadenin olmadığına dikkat çekilmesi bekleniyor.
"Büyüme hızlanacak”
TÜSİAD genel kurulunda üyelere ve katılımcılara dağıtılan “Türkiye ekonomisi 2025” başlıklı kitapçıkta “2025 yılında üç kredi notu kuruluşundan da birer kademe kredi notu artışı bekliyoruz” öngörüsü yer aldı.
Kitapçıkta, “Görece yüksek faiz seviyesi yılın ilk yarısında devam edeceği için ilk yarıda toparlanmanın devamını, 2025’in ikinci yarısında ise daha yüksek bir büyümeyi olası görüyoruz. 2024 yılı tamamında yüzde 3 büyüme hesaplarken, 2025 yılında ise yüzde 3,5-4 civarında büyüme bekliyoruz” denildi. Enflasyona ilişkin de 2025’in ilk yarısında yüzde 32’lere kadar gerileyecek enflasyonun ikinci yarıda yüzde 30’larda yapışkan kalacağı ve yılı yüzde 28,5 ile tamamlayacağı öne sürüldü.
Kitapçıkta yer alan bazı değerlendirmeler şöyle oldu: “Dezenflasyon süreci 2025’te de devam edecek, ancak hedeflenen seviyelere ulaşabilmemiz için bütüncül bir bakış açısıyla hareket ederek para politikasını daha uyumlu bir mali politika ve yapısal reformlarla desteklememiz gerekiyor. Maliyet yapısı bozulmuş olan reel sektör bilançolarında baskının devam etmesi olası. Faiz dışı harcama artışının vergi gelir artışını aştığı bir yılı kapadık. Son iki yılda milli gelire oranla yüzde 5 civarında seyreden bütçe açığının enflasyonun düşüşüne katkı vermesi için sıkılaşması gerekli.”
“Siyasilerden rol çalmaktır”
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, “TÜSİAD genel kurulunda muhalefet partisi diliyle konuşmalar yapmak, siyasilerden rol çalmaktır” ifadesini kullandı. ASKON’dan yapılan açıklamada Genel Başkan Orhan Aydın’ın şu görüşlerine yer verildi: “Bugün geldiğimiz noktada ülkemizin kalkınması için katma değeri yüksek teknolojileri içeren, sürdürülebilir bir üretime sahip olmamız gerekirken, iş insanları olarak bu yönde kapasitemizi geliştirip, öz eleştirilerimizi yapmamız lazım gelirken, ‘TÜSİAD genel kurulunda olduğu gibi yayınladıkları kitapta ekonomideki toparlanma ve güzel gidişattan bahsederken’, kürsüden muhalefet partisi diliyle konuşmalar yapmak, siyasilerden rol çalmak ve siyaset yapmaktır. ”
“Eski Türkiye özlemi çekiyorlar”
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Yine eski Türkiye özlemi çeken bir anlayışla bir iş dünyası kuruluşu olan TÜSİAD’ın 180 derece zıt bir fotoğraf ortaya verircesine çıkış yaptığına şahitlik ettik. Tabii ortaya konan görüşlere baktığımızda son derece mesnetsiz açıklamalar vardı” dedi.
Türk Parlamenterler Birliği Şubesince düzenlenen Türkiye Yüzyılı Ticaretin Yüzyılı Konferansı’nda konuşan Bolat, “Konuların ekonomi, iş dünyasıyla ilgisinden ziyade daha çok buram buram siyaset kokan ve 1990’ları, 28 Şubat günlerini hatırlatan bir çıkış çabası olarak gördük ama artık 1990’lar geride kaldı. Eski Türkiye yok.
Kimse devletin kaynaklarıyla ve işleri bu dönemde çok iyi büyüttükten sonra parmak sallayarak siyasete, hükümete yön veremez” ifadelerini kullandı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nden (MÜSİAD) yapılan açıklamada da, iş dünyasının genelini temsil ettiği iddiasıyla yapılan açıklamaların, ekonomik kalkınmadan uzak ve toplumsal huzuru zedeleyici olduğunu belirterek, “Türk iş dünyasının sorumluluğu çözüm odaklı yaklaşım ve ekonomik kalkınma olmalıdır” mesajı verildi.
“Siyasilerden rol çalmaktır”
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, “TÜSİAD genel kurulunda muhalefet partisi diliyle konuşmalar yapmak, siyasilerden rol çalmaktır” ifadesini kullandı. ASKON’dan yapılan açıklamada Genel Başkan Orhan Aydın’ın şu görüşlerine yer verildi: “Bugün geldiğimiz noktada ülkemizin kalkınması için katma değeri yüksek teknolojileri içeren, sürdürülebilir bir üretime sahip olmamız gerekirken, iş insanları olarak bu yönde kapasitemizi geliştirip, öz eleştirilerimizi yapmamız lazım gelirken, ‘TÜSİAD genel kurulunda olduğu gibi yayınladıkları kitapta ekonomideki toparlanma ve güzel gidişattan bahsederken’, kürsüden muhalefet partisi diliyle konuşmalar yapmak, siyasilerden rol çalmak ve siyaset yapmaktır.