Tat Gıda’nın yeni Genel Müdürü Oğuz Aldemir oldu
Üst düzey organizasyon yapısını güçlendirmek üzere yeni atılımlarda bulunan Tat Gıda, 1 Eylül 2020 itibarıyla Genel Müdürlük pozisyonuna Oğuz Aldemir’i atadı.
Tat Gıda, yaptığı açıklama ile 1 Eylül 2020 itibarıyla Genel Müdürlük pozisyonuna Oğuz Aldemir’in getirildiğini duyurdu.
Açıklamaya göre, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde İşletme eğitimin ardından P&G, Coca-Cola, Mey İçki’de çeşitli pozisyonlarda görev alan Oğuz Aldemir, son olarak Yıldız Holding’de Grup Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliklerini görevlerini yürütüyordu.