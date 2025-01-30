"Tedbir alırsak 15 milyar dolar ihracat hayal bile değil"

Nagihan KALSIN

Elektromekanik Sanayi­ciler Derneği (EMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güngör, 100 yıllık Cum­huriyet tarihinde elektriğin üre­tilmesi, iletilmesi ve dağıtılma­sı ilgili tüm alt sektörleri içeren elektromekanik imalat sana­yinin, çeşitli sorunları olmakla birlikte ciddi gelişmeler göster­diğini ve bazı alt sektörlerde kü­resel pazarlarda önemli yerlere geldiğini belirtti.Dünya Gaze­tesi’nin sorularını cevaplandı­ran Güngör, sektörün gelişimi ve beklentilerini anlattı.

Elektromekanik sek­töründe 2005'te sadece 990 mil­yon dolar ih­racat yapar­ken bu rakamın 2024'te yaklaşık 9,12 milyar do­lara ulaştı­ğı bilgisini veren Gün­gör, “Aynı dönemde Türkiye ihracatı 3,5 kat artarken elektromekanik sektöründe­ki artış 9 kat olmuştur.

2025 yılı sonunda ihracatın 10 milyar do­ları aşması bekleniyor. Ülkemiz savunma ve havacılık sanayii­ne baktığımızda büyük bir ham­le yaparak geçen yıl yaklaşık 6,73 milyar dolarlık ihracat gerçek­leştirdiğini görüyoruz. EMSAD olarak dileğimiz; savunma ve ha­vacılık sanayii kadar olmasa bi­le, ülkemiz elektromekanik sana­yine gereken desteğin verilmesi, sorunlarına sahip çıkılarak çözü­me yönelik adımların atılması­dır” dedi.

Yenilenebilir enerji kaynakla­rının sisteme entegresinde kul­lanılan çeviriciler dikkate alın­maz ise sektörün dış ticaret fazla­sı verdiğinin altını çizen Güngör, “Ancak ihracatın büyük kalemle­ri incelendiğinde dış ticaret faz­lası olan kalemlerde, ithalata da­yalı üretim söz konusu. Kabloda üretiminde kullanılan elektriksel yalıtım hammaddelerinin büyük bir kısmı ithal edilmektedir. Ge­rekli tedbirlerin alınması halinde elektromekanik sektörü ihraca­tının önümüzdeki 5 yıl içinde 15 milyar dolara ulaşması hayal bile olmayacaktır” diye konuştu.

Manyetik çelik imalatı stratejik hale geldi

Türk transformatör sektörü­nün 150’den fazla ülkeye ihra­cat yaptığını, bazı kalemlerde ise dünya liginde ilk üç sırada yer al­dığını anlatan Güngör, sözlerini şöyle tamamladı: “2023'te ülke­mizin toplam trafo ihracatı yak­laşık 1 milyar 400 milyon dolar­ken, bu imalatı yapabilmek için ithal edilen taneleri yönlendiril­miş silisli manyetik çelik ithala­tı yaklaşık 700-750 milyon dolar oldu. Transformatör sektörünün bekası için silisli manyetik çelik üretiminin Türkiye’de yapılabil­mesine yönelik tüm idari ve tek­nik düzenlemelerin alınmasının artık stratejik hale geldiğini dü­şünüyoruz.”

Güçlü ivmenin devamı için yeni yol haritası şart

EMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Güngör, ihracatta yakalanan güçlü ivmenin devamı için atılması gereken adımları şöyle sıraladı: “İhracat kalemlerinde yeşil dönüşüme destek verecek, akıllı şebekelere yönelik yeni ürünlerin dünya pazarlarına sunulması gerekir.

Elektromekanik sektöründe özel sektör yatırımları, uluslararası firmalar hariç, kural koyucunun taleplerine göre yönleniyor. Kural koyucu konumunda olan kamu kurum ve kuruluşlarının, enerjide değişime ayak uyduracak kararları almada hızlı davranmaları, elektromekanik sektörünün önüne bu konuda bir yol haritası koyması bekleniyor.”