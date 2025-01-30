"Tedbir alırsak 15 milyar dolar ihracat hayal bile değil"
Elektromekanik Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güngör, 2024 yılını 9,12 milyar dolarlık ihracatla kapattıklarını belirterek, "Gerekli tedbirlerin alınması halinde elektromekanik sektörü ihracatının önümüzdeki 5 yıl içinde 15 milyar dolara ulaşması hayal bile olmayacaktır” dedi.
Nagihan KALSIN
Elektromekanik Sanayiciler Derneği (EMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güngör, 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde elektriğin üretilmesi, iletilmesi ve dağıtılması ilgili tüm alt sektörleri içeren elektromekanik imalat sanayinin, çeşitli sorunları olmakla birlikte ciddi gelişmeler gösterdiğini ve bazı alt sektörlerde küresel pazarlarda önemli yerlere geldiğini belirtti.Dünya Gazetesi’nin sorularını cevaplandıran Güngör, sektörün gelişimi ve beklentilerini anlattı.
Elektromekanik sektöründe 2005'te sadece 990 milyon dolar ihracat yaparken bu rakamın 2024'te yaklaşık 9,12 milyar dolara ulaştığı bilgisini veren Güngör, “Aynı dönemde Türkiye ihracatı 3,5 kat artarken elektromekanik sektöründeki artış 9 kat olmuştur.
2025 yılı sonunda ihracatın 10 milyar doları aşması bekleniyor. Ülkemiz savunma ve havacılık sanayiine baktığımızda büyük bir hamle yaparak geçen yıl yaklaşık 6,73 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini görüyoruz. EMSAD olarak dileğimiz; savunma ve havacılık sanayii kadar olmasa bile, ülkemiz elektromekanik sanayine gereken desteğin verilmesi, sorunlarına sahip çıkılarak çözüme yönelik adımların atılmasıdır” dedi.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme entegresinde kullanılan çeviriciler dikkate alınmaz ise sektörün dış ticaret fazlası verdiğinin altını çizen Güngör, “Ancak ihracatın büyük kalemleri incelendiğinde dış ticaret fazlası olan kalemlerde, ithalata dayalı üretim söz konusu. Kabloda üretiminde kullanılan elektriksel yalıtım hammaddelerinin büyük bir kısmı ithal edilmektedir. Gerekli tedbirlerin alınması halinde elektromekanik sektörü ihracatının önümüzdeki 5 yıl içinde 15 milyar dolara ulaşması hayal bile olmayacaktır” diye konuştu.
Manyetik çelik imalatı stratejik hale geldi
Türk transformatör sektörünün 150’den fazla ülkeye ihracat yaptığını, bazı kalemlerde ise dünya liginde ilk üç sırada yer aldığını anlatan Güngör, sözlerini şöyle tamamladı: “2023'te ülkemizin toplam trafo ihracatı yaklaşık 1 milyar 400 milyon dolarken, bu imalatı yapabilmek için ithal edilen taneleri yönlendirilmiş silisli manyetik çelik ithalatı yaklaşık 700-750 milyon dolar oldu. Transformatör sektörünün bekası için silisli manyetik çelik üretiminin Türkiye’de yapılabilmesine yönelik tüm idari ve teknik düzenlemelerin alınmasının artık stratejik hale geldiğini düşünüyoruz.”
Güçlü ivmenin devamı için yeni yol haritası şart
EMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Güngör, ihracatta yakalanan güçlü ivmenin devamı için atılması gereken adımları şöyle sıraladı: “İhracat kalemlerinde yeşil dönüşüme destek verecek, akıllı şebekelere yönelik yeni ürünlerin dünya pazarlarına sunulması gerekir.
Elektromekanik sektöründe özel sektör yatırımları, uluslararası firmalar hariç, kural koyucunun taleplerine göre yönleniyor. Kural koyucu konumunda olan kamu kurum ve kuruluşlarının, enerjide değişime ayak uyduracak kararları almada hızlı davranmaları, elektromekanik sektörünün önüne bu konuda bir yol haritası koyması bekleniyor.”