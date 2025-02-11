Teknolojik gelişmeler iş dünyasını dönüştürüyor! Geleceğin CEO'larını neler bekliyor?

Pandemi sonrası hızla dönüşen yeni iş modelleri, yenilikçi liderlere olan ihtiyacı ön plana çıkarıyor. DataExpert'in yürüttüğü ‘CEO’ların Evrimi: İzole Yöneticilerden İş Birlikçi ve Yenilikçi Liderlere’ isimli araştırma, son yıllarda artan CEO istifalarına da ışık tutuyor.

Yapay zeka, büyük veri ve siber güvenlik...

2023-2024 yılları özellikle dünya çapındaki CEO’ların görevlerini devrettiği bir dönemi işaret ederken, bu sürecin 2025 yılında da sürmesi bekleniyor. Söz konusu araştırmaya göre, CEO'ların ortalama görev süresi ortalama 8-10 yıl iken, 2017 yılında bu süre 6-8 yıla, günümüzde ise 5 yıla kadar geriledi. CHRO ve CMO gibi pozisyonlarda ise bu süre 4,5 yıla kadar düşüyor.

Beş yıl içerisinde iş dünyasının yaşayacağı büyük değişime işaret eden 'Dünya Ekonomik Forumu'nun 2025 İşlerin Geleceği Raporu’na göre, yapay zeka, büyük veri ve siber güvenlik gibi alanlardaki teknolojik adaptasyon becerisi, geleceğin liderleri için belirleyici faktörler arasında yer alacak.

"Yeni dönemde sadece finansal başarı yeterli olmayacak"

Enerji ve inşaat sektöründe CEO’ların yaş ortalamasının 59, teknoloji alanında ise bu ortalamanın 49 olduğunu ifade eden DataExpert Genel Müdürü Hasan Altunkaya, küreseldeki değişimlere paralel olarak Türkiye’de de birçok büyük şirketin liderlik koltuklarında son yıllarda köklü değişimlerin yaşandığını ifade etti.

Altunkaya, “Şirketler, hızla değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak ve büyümeyi sürdürebilmek için liderlikte yenilikler yapmayı tercih ediyor. Türkiye’deki benzer değişimler de dikkat çekiyor ve küresel trendlerle paralel bir şekilde ilerliyor. Bugün, Türkiye’de CEO’lar sadece finansal başarıya odaklanmakla kalmıyor, aynı zamanda çevresel ve sosyal sorumlulukları da ön planda tutuyor. Bu anlamda sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm, CEO’ların gelecekteki en önemli odak alanları olmaya devam edecektir. Bu dönüşüm, Türk iş dünyasının küresel rekabetteki gücünü artırırken, aynı zamanda Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına da katkı sağlayacaktır” dedi.