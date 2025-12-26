Teknosa’nın ‘Kadın için Teknoloji’ projesi 18 yaşında: 2025’te 4 binden fazla kadına dijital eğitim

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, kadınların dijital becerilerini geliştirmek ve teknoloji kullanımında aktif rol almalarını desteklemek amacıyla Habitat Derneği ile yürüttüğü projenin yılın son eğitim etkinliğini İstanbul Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Etkinlikte Teknosa CEO’su Sitare Sezgin, Teknosa İcra Kurulu üyeleri ve Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu kadınlarla bir araya geldi.

“Kadınlar teknolojiyle güçleniyor”

Konuşmasında projenin toplumsal etkisine dikkat çeken CEO Sitare Sezgin, teknolojiye erişimin kadınlar için güçlenme ve özgürleşmenin anahtarı olduğunu vurguladı. Sezgin:

“Kadınların dijital becerilerini geliştiriyoruz; sosyal ve ekonomik hayatta daha görünür olmalarına destek oluyoruz. 18 yılda 40 binden fazla kadına ulaştık, bu yıl da 4 binden fazla kadına eğitim verdik.”

dedi.

Yapay zekadan mobil fotoğrafçılığa pek çok eğitim

Projeye katılan kadınlar; e-hizmetler, güvenli internet, sosyal medya kullanımı, canva tasarım atölyesi, mobil fotoğrafçılık, yapay zeka eğitimleri gibi birçok başlıkta eğitim alıyor.

Ayrıca “İlham Veren Buluşmalar” etkinlikleriyle eğitim alan kadınlar ile iş hayatında başarı hikâyesi yazan kadınların bir araya gelmesi sağlanıyor.