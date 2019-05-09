Tekstil ihracatçısı 1099 firmaya ödül

09 Mayıs 2019

2018 yılında başarılı bir ihracat performansı ortaya koyan tekstil firmaları, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin (İTHİB) düzenlediği törenlerle ödüllendirildi.

Gecede platin, altın, gümüş, bronz ve başarı olmak üzere 5 kategoride 1099 firmaya "İhracatın Liderleri" ödülleri verildi.

Törende konuşan İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, sektörün 188 ülkeye 10,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğine dikkati çekti ve mevcut pazarlarda derinliği artırmayı ayrıca yeni pazarlara açılmayı hedeflediklerini ifade etti.

Sektörün 11 bin 200 ihracatçısı ile 413 bin kişiye istihdam sağladığı bilgisini veren Öksüz, önceliklerinin markalaşma, tasarım, Ar-Ge ve inovasyon olduğunu anlattı ve şöyle devam etti:

"Bugün tüm Türkiye'de 341 tasarım merkezi varken bunun 62 tanesi tekstil sektöründe. Ayrıca sektörümüzde 71 Ar-Ge merkezine ulaşmış durumdayız. 2018 yılında teknik tekstil ihracatında tarihimizin en yüksek ihracat değeri olan 1 milyar 750 milyon doları yakalamış olmamız da bunun göstergesi. Çok değil 18 yıl önce dünya sıralamasında 13'üncü olan Türk tekstil ve ham maddeleri sektörü hızla yukarı sıralara tırmanmayı başardı. Türkiye, bugün dünyanın yedinci, Avrupa Birliği'nin ise ikinci büyük tedarikçisi konumunda."

Konuşmasında geçen hafta YÖK ile imzaladıkları protokole de değinen Öksüz, yetişmiş insan gücü ihtiyacının karşılanması amacıyla ilk 80 bin sıralama ile Tekstil Mühendisliği Bölümlerini tercih eden öğrencilere İhracatçı Birlikleri ve Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası olarak asgari ücrete varan karşılıksız burs imkanı sağlayacaklarını belirtti.

"Desteklemeye devam edeceğiz"

Törende bir konuşma yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da tekstil sektörünün Türkiye ekonomisindeki önemine dikkati çekti.

"Tekstil bugün de hala bizim göz bebeğimiz" diyen Turagay şöyle konuştu: "Türkiye'nin toplam ihracatının dünyadaki payı 0,9 iken Türkiye'nin tekstil ihracatının toplam dünya tekstil ihracatı içerisindeki payı yüzde 3,1. Türkiye dünya ihracatında 31'inci sırada, tekstilde ise 7'inci sırada. Bu bize rekabet gücümüzün olduğunu gösteriyor. Tekstil sektörünü desteklemeye devam etmeli ve daha da güçlendirmeliyiz."

"Tekstilde başarılı artış gördük"

Gecede, tekstil sektörünün tarihsel gelişimine değinen TİM Başkanı İsmail Gülle ise, "1980'de Türkiye'nin ihracatı 2,5 milyar dolar iken bunun 1,5 milyar doları tekstil ve hazır giyimdi. Tekstil dün vardı, bugün var, yarın da var olacak. 1937 Sümerbank'ın kurulduğu yıl. Aynı zamanda Türkiye'de ihracatçı birliklerinin de kurulduğu yıl. O tarihten bu yana Türkiye'nin dış ticaretini ve ihracatçısını sadece ihracatçı birlikleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi temsil etmektedir ve hizmeti de en iyi şekilde vermektedir. Geçen ay Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından ilk defa Nisan ayı ihracatını açıkladık. Yüzde 6'ya yakın artışla Nisan ayı Cumhuriyet tarihinin en yüksek ayı oldu. Tekstil sektörümüzün de, hazır giyim sektörümüzün de başarılı artışını gördük" ifadelerini kullandı.

Gecede platin ödüle layık görülen ilk 10 firma şöyle:

1- Ak-Pa Tekstil

2- Kordsa Teknik Tekstil

3- Zorlu Dış Ticaret

4- Greif EPS Turkey Ambalaj

5- Kipaş Pazarlama

6- Kadifeteks Mensucat

7- Teksis Tekstil

8- Ormo Yün İplik

9- Kasar ve Dual Tekstil

10- Yünsa Yünlü Sanayi