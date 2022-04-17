TENT Vakfı, iş dünyasını Ukraynalı mülteciler için harekete geçirdi

ABD’de son 10 yılın en hızlı büyüyen ve "En Yenilikçi 10 Şirket" arasında yer alan Chobani’nin kurucusu ve CEO’su olan ve tüm dünyada mültecilere yardım etmek için faaliyetlerde bulunan TENT’in kurucusu Hamdi Ulukaya, Ukraynalı göçmenlerin hayata tutunabilmeleri için yeni bir inisiyatife imza attı.

Dünya çapında mültecilere yardım etmek üzere kurulan ve 200’den fazla büyük şirketten oluşan bir ağ olan TENT işbirliği ile düzenlenen Hollanda Mülteciler İş Zirvesi’ne katılan Hamdi Ulukaya, 2. Hollanda Mülteciler İş Zirvesi sırasında, ABN AMRO, Randstad, Royal FrieslandCampina ve TenneT dahil olmak üzere 13 Hollandalı şirketten, yaklaşık 22 bin mülteciyi işe alma, eğitme, koçluk yapma, yönlendirme ve işgücü piyasasına erişimlerini kolaylaştırma sözü aldı.

Ukrayna'da yaşananlar nedeniyle mülteci sayısının artacağını belirten Hamdi Ulukaya, “Zirvede bir araya gelen bu grup, Hollanda'da çalışmaya başlayabilecek mülteciler için yeni bir imkan sağlıyor.” dedi.

Mültecilerin bir şirketin büyümesine önemli katkı sağlayabileceğini vurgulayan Ulukaya, “Mülteciler birkaç yıldır küresel gündemin en üst sıralarına yerleşen, politik olarak hassas bir konu. Ama mülteciler aynı zamanda kendi ayakları üzerinde durmak isteyen bireyler, ebeveynler. Pandemi sırasında da onları bakıcı, hemşire veya sürücü olarak ön saflarda gördük. Bu nedenle şirketlerin sadece dil ve eğitim gibi yeterliliklere bakmaması gerektiğine inanıyorum. Bu insanlar her şeyi geride bırakabildiyse, tüm bu yolculuğu yapabildiyse, bunu da aşabiliriz.” şeklinde konuştu.

Polonya’da Ukraynalı mültecilere ziyaret

TENT iş birliğinde düzenlenen Hollanda Mülteciler İş Zirvesi, Hamdi Ulukaya’nın Polonya’ya sığınan Ukraynalı mültecileri ziyaretinin ardından gerçekleşti.

Ulukaya, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) yönettiği, Polonya’da bulunan göçmen kampının yanı sıra UNHCR deposu, Medyka sınır kapısını ve Krakow’da açılan ve yerlerinden edilen Ukraynalı ailelere harcamaları için para yardımı yapan Nakit Kayıt Merkezi’ni ziyaret etti.

Ukrayna'dan gelen hassas durumdaki mültecilerin ailelerin ayrılması, barınma ve çocukların ihtiyaçları konusunda yardım gibi hizmetler bulabildikleri Krakow’daki Birleşmiş Milletler merkezini de ziyaret eden Ulukaya, burada 6 aylık bebeğiyle savaştan kaçan Ukraynalı anneyle de sohbet etti.

Avrupa'nın ihtiyaç sahibi Ukraynalılara kollarını açtığını görmekten mutluluk duyduğunu belirten Ulukaya, “Bunca acı arasında, insanlığı da en iyi şekilde görüyoruz. Ukrayna hepimizin odak noktası olsa da Suriye, Venezuela, Irak ve daha pek çok yerden gelen, şefkatimizi, desteğimizi ve insani nezaketimizi hak eden tüm mültecileri unutmamalıyız.” dedi.