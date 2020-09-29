TESK Başkanı Palandöken: Program tüm kesimler için güven verici

29 Eylül 2020

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) toplumun tüm kesimleri için güven verici olduğunu belirterek, "Kademeli geçiş süreci ekonominin adım adım toparlanmasını sağlayacak. Bu süreçte iş yapamayan esnafa nakdi destek verilmesi, toparlanma sürecine büyük katkı yapacaktır." dedi.

Yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2021-2023 dönemini kapsayan YEP'e ilişkin değerlendirmelerde bulunan Palandöken, Türkiye ekonomisinin 2020'yi pozitif büyümeyle kapatacağına dikkat çekti.

Yabancı finans kuruluşlarının tamamının Türkiye ekonomisinin 2020'de küçüleceğini beklediğine işaret eden Palandöken, "Ancak Türkiye yılı yüzde 0,3 büyüme ile kapatacak. Bu hedefe ulaşılmasında en büyük pay, şüphesiz ki insanımızın yardımlaşma kültürünündür." ifadelerini kullandı.

"Esnafa nakdi destek verilmesi, toparlanma sürecine büyük katkı yapacak"

Enflasyon hedefini tutturmanın önemine dikkati çeken Bendevi Palandöken, şunları kaydetti: "2021 yılında daha da büyümemiz ve güçlenmemiz için esnaf ve sanatkara destek verilmesi, temel gıdada fiyat istikrarının sağlanması çok önemli. Fiyat istikrarını sağlayabilmemiz halinde başta büyüme ve işsizlik oranı olmak üzere tüm makro veriler çok daha iyi olacaktır. YEP toplumun tüm kesimleri için güven verici. Kademeli geçiş süreci ekonominin adım adım toparlanmasını sağlayacak. Bu süreçte iş yapamayan esnafa nakdi destek verilmesi, toparlanma sürecine büyük katkı yapacaktır."

Kaynak: AA