Tesla Cybercab daha yola çıkar çıkmaz incelemeye girdi

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Tesla'nın yıllardır üzerinde çalıştığı sürücüsüz ulaşım planında kritik eşik aşıldı. Şirket, tamamen otonom kullanım için tasarlanan Cybercab'i Austin'in belirli bölgelerinde yolculara açarken aracın alışılmış sürüş donanımlarını taşımaması ABD'deki güvenlik düzenlemelerini yeniden gündeme getirdi.

Direksiyon yok, pedal yok, ayna yok

İki koltuklu Cybercab, geleneksel otomobillerden en büyük farkını daha yolculuk başlamadan gösteriyor. Araçta direksiyon simidi, gaz ve fren pedalları ile klasik yan aynalar bulunmuyor; sürüşün tamamının otonom sistem tarafından gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Tesla, Cybercab'i yalnızca mevcut modellerinin sürücüsüz versiyonu olarak değil, baştan itibaren insan sürücü gerektirmeyecek biçimde tasarlanmış yeni bir araç sınıfı olarak konumlandırıyor. Bu tasarım ise mevcut federal güvenlik kurallarıyla şirketin teknolojik hedeflerini doğrudan karşı karşıya getiriyor.

NHTSA aynı gün devreye girdi

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, Cybercab'in Austin'deki kullanıma açılmasının ardından Tesla ile temas halinde olduğunu ve uygulamayı değerlendirdiğini bildirdi. Kurum incelemenin kapsamına ilişkin ayrıntılı bir takvim ya da olası yaptırım açıklamadı.

ABD'deki mevcut güvenlik standartlarının önemli bir bölümü otomobillerde insan sürücünün bulunacağı varsayımıyla hazırlanmış durumda. Direksiyon, pedal ve aynaları bulunmayan araçların yaygın ticari kullanımı bu nedenle yalnızca teknoloji değil, düzenleme açısından da yeni bir sınav oluşturuyor.

Halka açık ancak kullanım alanı sınırlı

Tesla, Cybercab yolculuklarının Austin'in yalnızca belirli bölgelerinde kullanılabildiğini belirtiyor. Şirket etkinlikte hizmetin halka açık olduğunu duyururken ne zaman ücretli sisteme tamamen geçileceği konusunda kesin bir tarih vermedi.

Tesla'nın planları arasında talebe göre değişen dinamik fiyatlandırma modeli de bulunuyor. Şirket Cybercab'i zaman içinde mevcut Model Y tabanlı robotaksilerin yerine ağın temel aracı haline getirmeyi hedefliyor.

Teksas'ta şimdilik yalnızca 45 Cybercab var

Teksas kayıtlarına göre Tesla'nın eyalette kayıtlı 420 otonom aracının 45'ini Cybercab oluşturuyor. Bu sayı, şirketin yeni modeli henüz sınırlı ölçekte sahaya çıkardığını ve büyük ölçekli yaygınlaşmanın önünde önemli bir mesafe bulunduğunu gösteriyor.

Tesla Cybercab üretimine nisan ayında başladığını açıklamıştı. Şirket ilk üretim döneminin oldukça yavaş ilerleyeceğini daha önce belirtirken Austin'deki yeni başlangıç, üretimden gerçek yolcu taşımacılığına geçiş açısından önemli bir eşik olarak öne çıkıyor.

Waymo yarışı Tesla üzerindeki baskıyı artırıyor

Tesla'nın Teksas'taki 420 kayıtlı otonom aracına karşılık Alphabet bünyesindeki Waymo'nun eyalette 988 aracı bulunuyor. Böylece Tesla sürücüsüz ulaşım yarışındaki en iddialı şirketlerden biri olmasına rağmen filo büyüklüğünde rakibinin gerisinde kalmaya devam ediyor.

Tesla'nın fark yaratmak istediği nokta ise Cybercab'in tamamen sürücüsüz kullanım için tasarlanmış olması. Waymo araçlarında insan sürücü bulunmasa da geleneksel sürüş kontrolleri korunurken Cybercab bu donanımları tamamen ortadan kaldırıyor.

Federal kurallar büyümenin önündeki en büyük engel

ABD'deki mevcut düzenlemeler, güvenlik standartlarına tam olarak uymayan ve direksiyon ya da pedal taşımayan araçların ticari kullanımını sınırlıyor. Üreticiler belirli koşullarda geçici muafiyetler alabiliyor ancak bu sistem seri üretim ve ülke çapında hızlı yaygınlaşma açısından önemli kısıtlamalar getiriyor.

NHTSA bu yıl otonom araçlara yönelik bazı kuralları değiştirmek için yeni çalışmalar başlattı. İnsan tarafından hiçbir zaman kullanılmayacak araçlarda fren pedalı gibi geleneksel donanımların zorunluluğunu kaldırmaya yönelik düzenleme hazırlıkları, Cybercab gibi modellerin geleceğini doğrudan etkileyebilir.

Tesla'nın 1,4 trilyon dolarlık hikâyesinde Cybercab kritik

Tesla'nın yaklaşık 1,4 trilyon dolarlık piyasa değerinin önemli bölümünde şirketin yalnızca elektrikli otomobil üreticisi değil, yapay zekâ ve otonom ulaşım şirketine dönüşeceği beklentisi etkili oluyor. Elektrikli otomobil pazarında özellikle Çinli üreticilerden gelen rekabetin artması, Cybercab'in önemini daha da yükseltiyor.

Elon Musk, Cybercab'in zaman içinde Tesla'nın en yüksek hacimli modellerinden biri olacağını ve küresel robotaksi ağının merkezine yerleşeceğini savunuyor. Ancak Austin'de başlayan sınırlı hizmetin büyüyebilmesi için üretim kapasitesinin yanında güvenlik düzenlemelerinin ve yetkili kurumların yaklaşımının da Tesla'nın lehine şekillenmesi gerekecek.