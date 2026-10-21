Tesla ile SpaceX birleşme masasında, yüzde 50 şartı

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Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla ile uzay ve uydu teknolojileri şirketi SpaceX arasındaki birleşme ihtimali ilk kez somut bir kurumsal aşamaya taşındı. İki şirket, olası anlaşmanın koşullarını değerlendirmek üzere bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşan özel komiteler kurdu. Ancak birleşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, şirketlerin nasıl değerleneceğine ve hissedarların vereceği karara bağlı olacak.

Musk, 20 Ekim'de gerçekleştirilen SpaceX üçüncü çeyrek bilanço toplantısında yaptığı açıklamada, komitelerin hissedarların talebi üzerine oluşturulduğunu söyledi. Birleşmenin iki şirket açısından yararlı olabileceğini belirtirken henüz işlem koşulları üzerinde anlaşmaya varılmadığını ve sonucun kesin olmadığını özellikle vurguladı.

Komiteler görüşüyor, Musk masada yok

Her iki şirkette de üst yönetici ve büyük hissedar konumunda bulunan Musk, çıkar çatışması nedeniyle özel komitelerin görüşmelerine katılmıyor. Olası birleşmenin koşullarını, şirketlerin bağımsız yönetim kurulu üyeleri değerlendirecek.

Bu süreçte yalnızca iki şirketin bir araya getirilmesi değil, tarafların hangi değerlemeler üzerinden birleşeceği de belirleyici olacak. Tesla ve SpaceX'in mevcut hissedarları açısından hisse değişim oranı, birleşme sonrasındaki sahiplik yapısı ve oy haklarının dağılımı kritik önem taşıyor.

Musk, birleşmeyi olumlu değerlendirdiğini ancak kararın kendisine ait olmadığını belirtti. Komitelerin ortak bir anlaşma üzerinde uzlaşamaması durumunda süreç herhangi bir işlem gerçekleşmeden sona erebilir.

Tesla'da yüzde 50 oy şartı

Olası birleşmenin önündeki en önemli engellerden biri Tesla hissedarlarının onayı olacak. Musk'ın açıklamasına göre işlem için yalnızca oylamaya katılanların çoğunluğu yeterli olmayacak. Tedavüldeki Tesla hisselerinin tamamının en az yüzde 50'sini temsil eden bir onay gerekecek.

Bu koşul, oylamaya katılımı birleşmenin geleceği açısından belirleyici hale getiriyor. Çünkü oy kullanmayan hissedarların payları da toplam hisse sayısının içinde kalacak. Dolayısıyla yalnızca toplantıya katılan yatırımcıların çoğunluğunu sağlamak, işlemin kabul edilmesi için yeterli olmayabilecek.

Tesla'nın 19 Ekim'de yayımladığı yıllık hissedar toplantısı belgelerinde 3 Aralık 2026 tarihli toplantının gündemi açıklanmış durumda. Ancak belgelerde SpaceX ile birleşmeye ilişkin bir oylama önerisi bulunmuyor. Tarafların anlaşmaya varması halinde ayrıca resmî işlem koşullarının ve gerekli onay sürecinin duyurulması gerekecek.

Masada 3,5 trilyon dolarlık değer var

Birleşme ihtimalini dikkat çekici kılan unsurlardan biri şirketlerin ulaştığı büyüklük. 20 Ekim kapanış fiyatları üzerinden SpaceX'in piyasa değeri yaklaşık 2 trilyon dolar, Tesla'nın değeri ise 1,5 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. İki şirketin toplam piyasa değeri böylece yaklaşık 3,5 trilyon dolara ulaşıyor.

Ancak bu büyüklük, birleşmenin mutlaka aynı değer üzerinden gerçekleşeceği anlamına gelmiyor. Komitelerin belirleyeceği koşullara göre hisse değişim oranları ve ortaklık yapısı farklılaşabilir. Özellikle Tesla'nın mevcut yatırımcılarının birleşme sonrasında ne kadar paya sahip olacağı önemli bir pazarlık konusu oluşturabilir.

İki şirket arasında finansal bağ da zaten kurulmuş durumda. Tesla'nın 19 Ekim tarihli resmî hissedar belgelerine göre şirket, 12 Mart 2026'da yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımla SpaceX'in A sınıfı hisselerini satın aldı. Böylece Tesla, birleşme ihtimali resmî inceleme aşamasına geçmeden önce SpaceX'e doğrudan ortak olmuştu.

Yapay zekâ ve çip yatırımları birleşmeyi destekliyor

Musk'ın birleşme fikrini savunmasının arkasında otomobil ve roket üretiminin ötesine geçen bir teknoloji ortaklığı bulunuyor. Tesla'nın otonom sürüş, robotaksi ve insansı robot projeleri ile SpaceX'in uydu iletişimi ve yapay zekâ altyapısı, giderek benzer işlem gücü ve çip teknolojilerine ihtiyaç duyuyor.

Bu yakınlaşmanın merkezinde iki şirketin birlikte geliştirdiği Terafab yarı iletken üretim projesi yer alıyor. Musk, olası birleşmenin yapay zekâ yazılımları, çip tasarımı, robotik sistemler ve bağlantı teknolojilerindeki işbirliğini güçlendirebileceğini düşünüyor.

SpaceX'in son bilançosu da şirketin geleneksel uzay faaliyetlerinden yapay zekâ hizmetlerine doğru genişlediğini gösteriyor. Üçüncü çeyrekte gelirini yıllık yüzde 161 artırarak yaklaşık 14,6 milyar dolara çıkaran şirket, 4,4 milyar dolar net kâr açıkladı. Yapay zekâ faaliyetleri, büyümenin en önemli kaynaklarından biri haline geldi.

Bununla birlikte Tesla'nın Çin'deki büyük üretim faaliyetleri ile SpaceX'in ABD savunma ve uzay programlarındaki rolü, birleşme halinde düzenleyici incelemeleri daha karmaşık hale getirebilir. Bu konuya ilişkin henüz açıklanmış bir birleşme başvurusu veya düzenleyici karar bulunmuyor.

Birleşme için sıradaki adım ne?

Tesla ile SpaceX'in birleşmesi için önce bağımsız komitelerin bir işlem üzerinde uzlaşması gerekecek. Ardından şirketlerin değerlemeleri, hisse değişim koşulları, yönetim yapısı ve gerekli hissedar onayları gündeme gelecek.

Henüz bağlayıcı bir anlaşma, birleşme fiyatı veya tamamlanma takvimi açıklanmış değil. Musk'ın olumlu yaklaşımına rağmen iki şirketin tek çatı altında toplanması kesinleşmiş bir karar olarak değerlendirilmiyor.

Piyasaların bundan sonraki aşamada izleyeceği temel gelişme, özel komitelerin bir anlaşma önerisi hazırlayıp hazırlamayacağı olacak. Böyle bir teklif ortaya çıkarsa Tesla hissedarlarının yüzde 50'lik onay eşiği, trilyonlarca dolarlık birleşmenin kaderini belirleyebilir.