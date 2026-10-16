Tesla Roadster'ı havalandırdı: Üretim 2028'e kaldı

Tesla , yıllardır beklenen yeni Roadster modelini Teksas'taki SpaceX tesisinde tanıttı. Elektrikli spor otomobil, basınçlı hava iticileriyle kısa süre havalanarak takla attı. Ancak gösteri, aracın satışa hazır olduğu anlamına gelmiyor.

Havada takla attı, dört tekerlek üzerine indi

Tesla'nın 15 Ekim gecesi ABD'nin Teksas eyaletinde gerçekleştirdiği tanıtım, alışılmış otomobil gösterilerinden farklı görüntülere sahne oldu. SpaceX'in McGregor test tesisinde sergilenen yeni Roadster, önce özel olarak hazırlanan kavisli rampaya tırmandı. Güçlü bir emiş sistemi sayesinde rampanın ters yüzeyinde ilerleyen otomobil, ardından havaya çıkarak kendi ekseni etrafında döndü ve basınçlı hava iticilerinin yardımıyla yeniden dört tekerleği üzerine indi.

Gösterinin ikinci bölümünde Roadster, park halindeki Tesla araçlarının üzerinden kısa süreli bir hava hareketi gerçekleştirdi. Elon Musk'ın uzun yıllardır sözünü ettiği uçabilen otomobil fikri böylece ilk kez çalışan bir prototiple kamuoyuna gösterildi. Ancak aracın serbest biçimde uzun mesafe uçması değil, kontrollü koşullarda kısa süreli havalanması ve havada yön değiştirmesi sergilendi. Güvenlik gerekçesiyle gösteri sırasında direksiyonda sürücü bulunmadı.

Sistemin temelinde SpaceX teknolojisinden yararlanılarak geliştirilen basınçlı hava iticileri bulunuyor. Otomobilin içine yerleştirilen yüksek basınçlı hava depoları, özel çıkışlardan dışarı verilen havayla kısa süreli itiş gücü oluşturuyor. Tesla mühendisleri, yere basma kuvvetini artıran emiş sisteminin de viraj performansına ve yol tutuşuna katkı sağladığını belirtiyor. Şirketin etkinlikte gerçekleştirdiği testte otomobilin sıfırdan saatte 60 mile, yani yaklaşık 97 kilometre hıza 0,81 saniyede ulaştığı açıklandı. Bu sonuç henüz bağımsız testlerle doğrulanmış değil.

Uçabilen versiyon herkese satılmayacak

Tesla, yeni Roadster için Performance, Thrust ve Rocket olmak üzere üç farklı versiyon planlıyor. Standart Performance modeli, iki kişilik oturma düzeni, aktif aerodinamik özellikler ve yol tutuşunu artıran emiş sistemiyle günlük yollarda kullanılabilecek bir spor otomobil olarak tasarlanıyor. Bu versiyonda havalanmayı sağlayan iticiler bulunmuyor.

İki kişilik Thrust versiyonu ise Performance modeline ek olarak aracın arka bölümüne yerleştirilen basınçlı hava iticileriyle sunulacak. Bu sistemin özellikle hızlanma performansını artırması hedefleniyor. Gösterinin en dikkat çekici hareketlerini gerçekleştiren Rocket versiyonunda ise otomobilin farklı noktalarına yerleştirilen iticiler sayesinde dikey hareket ve havada yön değiştirme kabiliyeti amaçlanıyor.

Rocket versiyonunun yalnızca bir koltuğa sahip olması ve davet edilen sınırlı sayıdaki müşteriye sunulması planlanıyor. Bu ayrım, Tesla'nın gösteride sergilediği uçuş yeteneğinin bütün Roadster modellerinde bulunmayacağını ortaya koyuyor. Ayrıca söz konusu sistemlerin normal trafikte kullanılmasına ilişkin yasal izinler henüz netleşmiş değil. Dolayısıyla gösteride gerçekleştirilen hareketlerin kamuya açık yollarda yapılabileceği sonucu çıkarılamıyor.

Dokuz yıllık bekleyiş 2028'e uzandı

Yeni nesil Roadster ilk kez 2017 yılında tanıtılmış, Tesla başlangıçta aracın 2020'de müşterilere teslim edilmesini hedeflemişti. Ancak üretim takvimi sonraki yıllarda defalarca ertelendi. Son olarak 1 Ekim 2026'da yapılması planlanan tanıtım, olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim'e alınmıştı. Yeni gösteriyle birlikte otomobilin teknik yetenekleri sergilenmiş olsa da üretim için bekleyiş sona ermedi.

Elon Musk, etkinlikte seri üretime 2028 yılında başlanmasının planlandığını duyurdu. Bu takvim gerçekleşirse ikinci nesil Roadster'ın üretime geçmesi, ilk tanıtımından yaklaşık 11 yıl sonra mümkün olacak. Tesla ayrıca yeni modelin kesin satış fiyatını ve müşterilere teslimatların hangi tarihte başlayacağını açıklamadı.

Roadster için yüksek tutarlı rezervasyon ödemeleri alınması da uzun süredir tartışma konusu. Ancak rezervasyon ödemelerinin aracın kesin satış fiyatını temsil etmediğini belirtmek gerekiyor. Şirketin nihai fiyatlandırmayı ve müşterilere yönelik teslimat planını ayrıca duyurması bekleniyor.

Tesla'nın gösterisi otomotiv teknolojisi açısından dikkat çekici olsa da şirket için asıl mesele, bu sistemlerin güvenli, yasal ve ticari olarak üretilebilir bir otomobile dönüşüp dönüşmeyeceği olacak. Musk da Roadster'ın Tesla'nın gelirlerine büyük katkı sağlamasını beklemediğini daha önce belirtmişti. Bu nedenle model, yüksek satış hacminden çok şirketin mühendislik kapasitesini ve teknolojik iddiasını sergilemeye yönelik bir proje olarak öne çıkıyor.