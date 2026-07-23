Tesla’nın teslimat rekoru kasayı kurtaramadı

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Tesla’nın ikinci çeyrek geliri yıllık yüzde 26 artarak 28 milyar 236 milyon dolara ulaştı. Güçlü satış performansına karşın düzeltilmiş hisse başına kâr 33 sentte kaldı ve 51 sentlik piyasa beklentisini karşılayamadı.

Şirketin ABD muhasebe standartlarına göre net kârı yüzde 5 düşüşle 1 milyar 114 milyon dolara indi. Düzeltilmiş net kâr ise yüzde 17 azalarak 1 milyar 153 milyon dolar oldu. Sonuçların ardından Tesla hisseleri kapanış sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 4 geriledi.

Rekor satış kâra taşınmadı

Tesla, nisan-haziran döneminde 480 bin 126 araç teslim ederek ikinci çeyrek rekoru kırdı. Teslimatlar geçen yılın aynı dönemindeki 384 bin 122 araca göre yüzde 25 arttı.

Toplam üretim yüzde 10 artışla 451 bin 758 araca yükseldi. Model 3 ve Model Y teslimatları 467 bin 762 olurken diğer modellerin teslimatı 12 bin 364 seviyesinde gerçekleşti.

Satış hacmindeki yükseliş bilanço tarafında aynı ölçüde kâr artışı sağlamadı. Daha düşük fiyatlı modeller, indirimler ve yoğun rekabet araç başına elde edilen geliri aşağı çekti.

Tesla’nın araç başına ortalama geliri 45 bin 345 dolardan 42 bin 730 dolara geriledi. Şirket daha fazla otomobil satmasına rağmen her araçtan elde ettiği gelirin azalması, teslimat rekorunun kârlılığa katkısını sınırladı.

Yatırım harcaması kasayı zorladı

Tesla’nın sermaye harcamaları ikinci çeyrekte yüzde 142 artarak 5 milyar 789 milyon dolara çıktı. Harcama tutarı bir önceki çeyrekte 2 milyar 493 milyon dolar, geçen yılın aynı döneminde ise 2 milyar 394 milyon dolar düzeyindeydi.

İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit yüzde 85 artarak 4 milyar 697 milyon dolara ulaştı. Ancak yatırım harcamalarının işletme nakdini aşması, serbest nakit akışını 1 milyar 92 milyon dolar negatife çevirdi.

Tesla geçen yılın aynı döneminde 146 milyon dolar, 2026’nın ilk çeyreğinde ise 1 milyar 444 milyon dolar pozitif serbest nakit akışı açıklamıştı. Son bilanço, şirketin iki yılı aşkın sürenin ardından yeniden nakit tükettiği ilk çeyrek oldu.

Nakit, nakit benzerleri ve kısa vadeli yatırımlar çeyreklik bazda yaklaşık 1,2 milyar dolar azalarak 43 milyar 524 milyon dolara indi. Toplam nakit varlıklar yıllık bazda yüzde 18 yüksek kalmasına rağmen yatırım temposu şirketin finansal esnekliğini yeniden gündeme taşıdı.

Otomotiv marjı daraldı

Tesla’nın toplam otomotiv geliri yüzde 23 artarak 20 milyar 516 milyon dolara çıktı. Hacim artışı güçlü kalırken fiyat indirimleri ve ürün karması otomotiv kârlılığı üzerinde baskı kurdu.

Düzenleyici kredi satışları hariç otomotiv brüt kâr marjı yüzde 16,3 oldu. Toplam brüt kâr marjı ise geçen yılki yüzde 17,2 seviyesinden yüzde 16,8’e geriledi.

Düzenleyici kredi geliri yıllık bazda yaklaşık üçte iki azalarak 146 milyon dolara indi. Geleneksel otomobil üreticilerinin emisyon hedeflerini karşılamak için Tesla’dan satın aldığı krediler, geçmiş dönemlerde şirket kârına daha güçlü destek sağlıyordu.

Faaliyet giderleri yüzde 47 artışla 4 milyar 353 milyon dolara yükseldi. Faaliyet kârı yüzde 57 düşerek 398 milyon dolara, faaliyet kâr marjı ise yüzde 4,1’den yüzde 1,4’e geriledi.

Enerji ve yazılım büyümeyi destekledi

Enerji üretimi ve depolama bölümünün geliri yüzde 13 artarak 3 milyar 139 milyon dolara ulaştı. Enerji depolama kurulumları yüzde 41 yükselişle 13,5 gigavatsaat oldu.

Hizmetler ve diğer faaliyetlerden elde edilen gelir yüzde 50 artarak 4 milyar 581 milyon dolara çıktı. Otomotiv dışındaki faaliyetlerdeki büyüme, araç satışlarındaki marj baskısını kısmen dengeledi.

Tam Otonom Sürüş adıyla sunulan sürücü destek yazılımının aktif abonelik sayısı yüzde 56 artarak 1 milyon 480 bine ulaştı. Tesla, daha yüksek marjlı yazılım gelirlerini gelecekteki kârlılığın temel unsurlarından biri olarak görüyor.

Robotaksi hizmeti ABD’de yedi büyük metropol bölgesine yayılırken Cybercab üretimi Teksas fabrikasında başladı. Fremont fabrikasındaki Model S ve Model X hatları ise Optimus insansı robot üretim altyapısı için devreden çıkarıldı.

Yatırım faturası daha da büyüyecek

Tesla, yapay zekâ altyapısı, otonom sürüş, robotaksi, Cybercab, Optimus ve yeni üretim hatları için 2026’da 25 milyar doların üzerinde yatırım harcaması planlıyor.

Yıllık yatırım tutarı, şirketin geçen yıl yaptığı harcamanın yaklaşık üç katına ulaşabilir. Harcamaların ne kadar hızlı yeni gelir ve nakit akışı yaratacağı, yatırımcıların Tesla değerlemesinde izleyeceği temel başlık olacak.

Kısa vadede araç teslimatlarının yönü, ortalama satış fiyatı, otomotiv marjı ve serbest nakit akışı yakından takip edilecek. Enerji depolama, yazılım abonelikleri ve robotaksi faaliyetlerinin kâra katkısı da gelecek bilançolarda daha belirleyici hale gelecek.

Tesla’nın teslimat rekorunu sürdürebilmesi tek başına yeterli olmayacak. Şirketin yatırım temposunu korurken otomotiv marjını toparlaması ve yapay zekâ yatırımlarını nakit üreten faaliyetlere dönüştürmesi gerekecek.