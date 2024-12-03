"Ticaret normale dönemeyecek, iflaslar kaçınılmaz"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Ma­liye Bakanı Mehmet Şimşek şu açıklamayı yaptı: “Deprem böl­gesinde uygulanan mücbir se­bep hali dün itibarıyla sona er­di. Ancak depremden etkilenen mükellefler bireysel başvuruyla mücbir sebepten yararlanmaya devam edecek.

“İflaslar artacak”

Birikmiş vergi borçlarını tek seferde ödemekte zorluk çeken mükelleflere faizsiz 24 ay tak­sit imkanı sunuyoruz. Bugünkü fiyatlar ile son iki yılda deprem için yaklaşık 2,6 trilyon lira har­cadık. Deprem yaralarını sar­mak için bütçe imkanlarını se­ferber etmeye devam edeceğiz.”

Mücbir sebebin tamamen so­na erdirilmesi bölgede de tepki­lere neden oldu. Mücbir sebep sü­resinin sona ermesini değerlen­diren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “22 ayda neyi, ne kadar düzelte­bildik ki mücbir sebep süresi sona erdi. Süre devam etmezse depre­min oluşturduğu zarar katlana­rak devam edecek” dedi.

Mücbir sebep süresinin sona ermesinin, depremin oluşturduğu zararı kat­layacağını belirten MTSO Yöne­tim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “6 Şubattan bugüne 4 kez uzatılan mücbir sebep hali 30 Kasım’da sona erdi. Mücbir sebep süresinin iş yeri ve konutlar tes­lim edilip şehirlerimiz normale dönene kadar uzatılmasının şart olduğunu söylemekten dilimiz­de tüy bitti. Mücbir sebebin uy­gulandığı il ve ilçelerin STK’ları olarak her türlü girişimde bulun­duk ama sonuçsuz kaldı.

Ben bu­radan yetkililere sormak istiyo­rum; geride kalan 22 ayda 6 şid­detine ulaşan depremler devam ederken, şehrinde kalıp mücade­le veren esnafımız, tüccarımız ve sanayicimiz için neyi, ne kadar düzeltebildik? Malatya’da 55 bi­ni şehir merkezinde olmak üzere yaklaşık 120 bin kişi hala kontey­nerlerde yaşamlarını sürdürüyor. 3 bin 500’ü aşkın esnafımız üçün­cü kışını konteynerlerde ticaret yapabilme gayreti ile geçirecek. Süre eğer devam etmezse depre­min oluşturduğu zarar katlana­caktır. Ticari hayat normale dö­nemeyeceği gibi birçok firmanın iflası kaçınılmaz olacaktır” dedi.