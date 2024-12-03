"Ticaret normale dönemeyecek, iflaslar kaçınılmaz"
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için mücbir sebep hali sona ererken, depremden vergi ödevlerini yerine getiremeyecek şekilde etkilendiğini belirten mükellefler, bağlı bulundukları vergi dairelerine gerekli belgelerle bireysel başvuru yapabilecek.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şu açıklamayı yaptı: “Deprem bölgesinde uygulanan mücbir sebep hali dün itibarıyla sona erdi. Ancak depremden etkilenen mükellefler bireysel başvuruyla mücbir sebepten yararlanmaya devam edecek.
“İflaslar artacak”
Birikmiş vergi borçlarını tek seferde ödemekte zorluk çeken mükelleflere faizsiz 24 ay taksit imkanı sunuyoruz. Bugünkü fiyatlar ile son iki yılda deprem için yaklaşık 2,6 trilyon lira harcadık. Deprem yaralarını sarmak için bütçe imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz.”
Mücbir sebebin tamamen sona erdirilmesi bölgede de tepkilere neden oldu. Mücbir sebep süresinin sona ermesini değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “22 ayda neyi, ne kadar düzeltebildik ki mücbir sebep süresi sona erdi. Süre devam etmezse depremin oluşturduğu zarar katlanarak devam edecek” dedi.
Mücbir sebep süresinin sona ermesinin, depremin oluşturduğu zararı katlayacağını belirten MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “6 Şubattan bugüne 4 kez uzatılan mücbir sebep hali 30 Kasım’da sona erdi. Mücbir sebep süresinin iş yeri ve konutlar teslim edilip şehirlerimiz normale dönene kadar uzatılmasının şart olduğunu söylemekten dilimizde tüy bitti. Mücbir sebebin uygulandığı il ve ilçelerin STK’ları olarak her türlü girişimde bulunduk ama sonuçsuz kaldı.
Ben buradan yetkililere sormak istiyorum; geride kalan 22 ayda 6 şiddetine ulaşan depremler devam ederken, şehrinde kalıp mücadele veren esnafımız, tüccarımız ve sanayicimiz için neyi, ne kadar düzeltebildik? Malatya’da 55 bini şehir merkezinde olmak üzere yaklaşık 120 bin kişi hala konteynerlerde yaşamlarını sürdürüyor. 3 bin 500’ü aşkın esnafımız üçüncü kışını konteynerlerde ticaret yapabilme gayreti ile geçirecek. Süre eğer devam etmezse depremin oluşturduğu zarar katlanacaktır. Ticari hayat normale dönemeyeceği gibi birçok firmanın iflası kaçınılmaz olacaktır” dedi.