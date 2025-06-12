TİM Başkanı Gültepe: E-ihracat yapmayan TİM üyesi kalmasın

Recep ERÇİN

Türkiye İhracatçı­lar Meclisi (TİM) ile Trendyol arasında "E-ihracat partnerliği" pro­tokolü imzalandı. Protokol kapsamında Anadolu'nun ye­di bölgesinde de e-ihracat eği­timleri verileceği, küçük, or­ta ve mikro ihracatçılar için finansman imkanları oluştu­rulacağı bildirildi.

Toplantı­nın ardından soruları yanıtla­yan Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, "Hedefimiz, e-ihracat yapmayan TİM üye­si kalmasın" ifadesini kullan­dı. TİM Başkanı Mustafa Gül­tepe, ekonomi gazetecilerine yönelik de eğitim ve bilgilen­dirme toplantıları yapılaca­ğını not ederek, "Bilinirliğin artması için birilerinin yaz­ması lazım. KOBİ'lerin çoğu sistemi bilmiyor" dedi.

Gültepe: 375 milyar dolar yolunda kaldıraç etkisi yapar

TİM Başkanı Gültepe top­lantıdaki konuşmasında, "Trendyol ülkemizin en güç­lü teknoloji ve e-ihracat plat­formlarından biri. E-ihracat­ta yepyeni bir dönemin kapı­sını aralayacağız.

2024'te 6,4 milyar dolarlık e-ihracat ger­çekleşti. Toplam ihracatın sa­dece yüzde 2,6'sı. Daha faz­la olması lazım. Potansiyelin çok gerisindeyiz. E-ihracat sadece büyük firmaların de­ğil bireysel girişimcinin ala­nı olacak. Anadolu'da küçük bir atölye dahi Berlin'den si­pariş alıp Riyad'a ürün gön­derebiliyor" ifadelerini kul­landı. Gültepe, sözlerini şöy­le sürdürdü: "Dönüşüm hızla devam ediyor. TİM olarak dö­nüşümün gerisinde kalama­yız. İşbirliği kapsamında 7 bölgede e-ihracat buluşmala­rı düzenleyeceğiz.

Kadın giri­şimciler, KOBİ'ler sahaya çı­kacak. Ekonomi gazetecileri­ne özel e-ihracat eğitimleri ile farkındalığı artıracağız.Yeni sistemleri devreye alacağız. Platformların altyapılarını görünür hale getireceğiz. Uy­gun maliyetli finansman im­kanlarını firmalara sunmuş olacağız. Bütün bunları sa­hadaki ihtiyaçlara kulak ve­rerek planlandık. Bu yıl ihra­cat hedefimiz 280 milyar do­lar. 2028 için 375 milyar dolar. Bunun için e-ihracatın da tam anlamıyla kullanılması kaldı­raç etkisi yapar."

Çetin: Kapsamlı bir mekanizma kuruluyor

Toplantıda konuşan Trend­yol Grubu Başkanı Çetin de şunları söyledi: "335 bine ya­kın KOBİ'den destek alıyoruz. 3,7 milyon da mikro işletme var. E-ihracat hedefi 8 milyar dolar. Ticaret Bakanlığı'nın hedefi, toplam ihracat içinde­ki payı yüzde 10'a çıkarmak. Trendyol olarak kendimizi ta­şıyıcı sütun olarak görüyoruz. İlk kez bu ölçekte bir sinerji ile kapsamlı bir mekanizma kuruluyor. Made in Türkiye temsilini güçlendirmeyi he­defliyoruz

E-ihracatta bölge­sel güç olmayı hedefliyoruz. TİM ile stratejik bir yol hari­tasi oluşturduk. Türk Ticaret Bankası ile finansman imkanı da sunulacak. Önümüzde çok uzun bir yol var ve çok reka­betçi bir alana giriyoruz."

TİM: Bu ay faiz indirimi şart

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, enflasyonun düşmesi için herkesin indirim yapması gerektiğini söyledi. Kiradan ürünlere kadar herkesin feragatta bulunmasını öneren Gültepe'ye, "Bir çağrı yapar mısınız?" diye sorduğumuzda, bunun bir çağrı olduğunu dile getirdi. Trendyol ile TİM arasındaki e-ihracat işbirliği toplantısının ardından soruları yanıtlayan Gültepe, "İlk başta hazır giyimciler yapar. İndirimi seve seve yapar. Zaten sezonlarda yapıyorlar" mesajı verdi.

TİM Başkanı Gültepe'ye 19 Haziran'da yapılacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan faiz indirimi bekleyip beklemediklerini sorduğumuzda ise "Bu ay faiz indirimi şart. Yüzde 50 ile yüzde 46 ile olmaz" ifadelerini kullandı.

TİM ve Trendyol e-ihracat partnerliği detayları

-Türk Ticaret Bankası ile finansal destek: Türk Ticaret Bankası iş birliğiyle e-ihracatçılara yönelik kredi destekleri ve finansal çözümler sunulacak.

-E-ihracat okuryazarlığı eğitimi: Bu hedef doğrultusundaki önemli adımlardan biri, e-ihracatın ekonomiye sağladığı faydaları daha görünür kılmak olacak. Bu alanda doğru ve etkili içeriklerin oluşmasına destek olunacak, kamuoyunun bilinçlenmesine katkı sunulacak.

-Sektörel STK’larla kapasite geliştirme: MESİAD, OTİAD gibi meslek örgütleri ile ortak çalışmalar gerçekleştirerek üreticilerin perakende ihracat yetkinlikleri geliştirilecek.

-Etkinliklerde farkındalık çalışmaları: IFCO, Türkiye İnovasyon Haftası ve Delegeler Buluşması gibi etkinliklerde e-ihracat üzerine özel oturumlar, seminerler ve deneyim alanları oluşturarak e-ihracatın gündemde kalması sağlanacak.

-İHKİB ile e-ihracat ödülleri: İHKİB Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni’nde e-ihracat kategorisi oluşturarak, başarılı işletmeler ödüllendirilecek.