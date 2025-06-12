TİM Başkanı Gültepe: E-ihracat yapmayan TİM üyesi kalmasın
TİM ile "E-ihracat partnerliği" protokolü imzalayan Trendyol Grubu Başkanı Çetin, "E-ihracat yapmayan TİM üyesi kalmamalı" mesajı verdi. TİM Başkanı Mustafa Gültepe de, toplam ihracat içinde yüzde 2,6 olan e-ihracatın payını yeterli görmediklerini söyledi.
Recep ERÇİN
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Trendyol arasında "E-ihracat partnerliği" protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Anadolu'nun yedi bölgesinde de e-ihracat eğitimleri verileceği, küçük, orta ve mikro ihracatçılar için finansman imkanları oluşturulacağı bildirildi.
Toplantının ardından soruları yanıtlayan Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, "Hedefimiz, e-ihracat yapmayan TİM üyesi kalmasın" ifadesini kullandı. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ekonomi gazetecilerine yönelik de eğitim ve bilgilendirme toplantıları yapılacağını not ederek, "Bilinirliğin artması için birilerinin yazması lazım. KOBİ'lerin çoğu sistemi bilmiyor" dedi.
Gültepe: 375 milyar dolar yolunda kaldıraç etkisi yapar
TİM Başkanı Gültepe toplantıdaki konuşmasında, "Trendyol ülkemizin en güçlü teknoloji ve e-ihracat platformlarından biri. E-ihracatta yepyeni bir dönemin kapısını aralayacağız.
2024'te 6,4 milyar dolarlık e-ihracat gerçekleşti. Toplam ihracatın sadece yüzde 2,6'sı. Daha fazla olması lazım. Potansiyelin çok gerisindeyiz. E-ihracat sadece büyük firmaların değil bireysel girişimcinin alanı olacak. Anadolu'da küçük bir atölye dahi Berlin'den sipariş alıp Riyad'a ürün gönderebiliyor" ifadelerini kullandı. Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dönüşüm hızla devam ediyor. TİM olarak dönüşümün gerisinde kalamayız. İşbirliği kapsamında 7 bölgede e-ihracat buluşmaları düzenleyeceğiz.
Kadın girişimciler, KOBİ'ler sahaya çıkacak. Ekonomi gazetecilerine özel e-ihracat eğitimleri ile farkındalığı artıracağız.Yeni sistemleri devreye alacağız. Platformların altyapılarını görünür hale getireceğiz. Uygun maliyetli finansman imkanlarını firmalara sunmuş olacağız. Bütün bunları sahadaki ihtiyaçlara kulak vererek planlandık. Bu yıl ihracat hedefimiz 280 milyar dolar. 2028 için 375 milyar dolar. Bunun için e-ihracatın da tam anlamıyla kullanılması kaldıraç etkisi yapar."
Çetin: Kapsamlı bir mekanizma kuruluyor
Toplantıda konuşan Trendyol Grubu Başkanı Çetin de şunları söyledi: "335 bine yakın KOBİ'den destek alıyoruz. 3,7 milyon da mikro işletme var. E-ihracat hedefi 8 milyar dolar. Ticaret Bakanlığı'nın hedefi, toplam ihracat içindeki payı yüzde 10'a çıkarmak. Trendyol olarak kendimizi taşıyıcı sütun olarak görüyoruz. İlk kez bu ölçekte bir sinerji ile kapsamlı bir mekanizma kuruluyor. Made in Türkiye temsilini güçlendirmeyi hedefliyoruz
E-ihracatta bölgesel güç olmayı hedefliyoruz. TİM ile stratejik bir yol haritasi oluşturduk. Türk Ticaret Bankası ile finansman imkanı da sunulacak. Önümüzde çok uzun bir yol var ve çok rekabetçi bir alana giriyoruz."
TİM: Bu ay faiz indirimi şart
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, enflasyonun düşmesi için herkesin indirim yapması gerektiğini söyledi. Kiradan ürünlere kadar herkesin feragatta bulunmasını öneren Gültepe'ye, "Bir çağrı yapar mısınız?" diye sorduğumuzda, bunun bir çağrı olduğunu dile getirdi. Trendyol ile TİM arasındaki e-ihracat işbirliği toplantısının ardından soruları yanıtlayan Gültepe, "İlk başta hazır giyimciler yapar. İndirimi seve seve yapar. Zaten sezonlarda yapıyorlar" mesajı verdi.
TİM Başkanı Gültepe'ye 19 Haziran'da yapılacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan faiz indirimi bekleyip beklemediklerini sorduğumuzda ise "Bu ay faiz indirimi şart. Yüzde 50 ile yüzde 46 ile olmaz" ifadelerini kullandı.
TİM ve Trendyol e-ihracat partnerliği detayları
-Türk Ticaret Bankası ile finansal destek: Türk Ticaret Bankası iş birliğiyle e-ihracatçılara yönelik kredi destekleri ve finansal çözümler sunulacak.
-E-ihracat okuryazarlığı eğitimi: Bu hedef doğrultusundaki önemli adımlardan biri, e-ihracatın ekonomiye sağladığı faydaları daha görünür kılmak olacak. Bu alanda doğru ve etkili içeriklerin oluşmasına destek olunacak, kamuoyunun bilinçlenmesine katkı sunulacak.
-Sektörel STK’larla kapasite geliştirme: MESİAD, OTİAD gibi meslek örgütleri ile ortak çalışmalar gerçekleştirerek üreticilerin perakende ihracat yetkinlikleri geliştirilecek.
-Etkinliklerde farkındalık çalışmaları: IFCO, Türkiye İnovasyon Haftası ve Delegeler Buluşması gibi etkinliklerde e-ihracat üzerine özel oturumlar, seminerler ve deneyim alanları oluşturarak e-ihracatın gündemde kalması sağlanacak.
-İHKİB ile e-ihracat ödülleri: İHKİB Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni’nde e-ihracat kategorisi oluşturarak, başarılı işletmeler ödüllendirilecek.