TİM, ‘İhracatın Güçlü Kadınları’nı ödüllendirdi

İmam GÜNEŞ / İSTANBUL

Türkiye’de kadın ihracatçı sayısının artması ve kadınların iş dünyasında daha etkin olması amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ilk kez düzenlenen ‘İhracatın Güçlü Kadınları’ ödül töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende 27 sektörün başarılı kadın ihracatçılarına ve ihracat şampiyonu şirketlere ödül verildi.

“Güçlü Türkiye’nin yolu kadınların güçlenmesiyle olabilir”

Törenin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, kız çocuklarının akademik hayata katılımından, kadın şiddetini engellemeye kadar birçok projeyi devreye aldıklarını, kadınların ekonomiye katkılarını çok önemsediklerini söyledi.

“Çalışan-çalışmayan kadın ayrımının kadın emeğine saygısızlık olduğunu düşünüyorum” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Pandemide yeni modeller gelişti. Değişimin başında teknoloji var. Değişim rüzgarındaki bu fırsatı atlamamalıyız. Kız çocuklarımızı da fırsatlar yaratmalıyız. Güçlü bir Türkiye’nin yolu kadınlarımızın güçlenmesinden geçiyor. Kadın girişimcilerimize yönelik çok önemli teşvikler var. Kadınlarımızdaki potansiyeli sınırsız bir güce dönüştürme imkanı var. Kadınlarımızı, eğitimden istihdama kadar destekleyecek en önemli unsur onların karar alma mekanizmasında yer almasıdır. Bu unsur çağdaşlaşmada önemli bir adımdır.”

“Kadınların katkısıyla güçlü Türkiye hedefleri büyüyor”

Türk kadınının özellikle son 20 yılda ekonomik, sosyal ve kültürel katkısının arttığını kaydeden TİM Başkanı İsmail Gülle, şu bilgileri verdi: “Bu dönemde, kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 26’dan yüzde 34’e çıktı. Ülkemizde en az bir kadın ortağı olan girişim sermayesi firma oranı yüzde 22’ye, kurucusu veya ortağı kadın olan startupların tüm startuplara oranı yüzde 14’e, işvereni kadın olan işletmelerin toplam işletmelere oranı yüzde 10’a ulaştı. Yönetim Kurullarında yer alan kadınların oranı yüzde 17’ye yükseldi ve kadın üye sayısı yüzde 5,3 oranında arttı. Kadınlarımızın eğitimli, meslek sahibi, güçlü ve bilinçli olduğu bir Türkiye, hedeflerine bir adım daha yaklaşmış bir Türkiye'dir. Bu nedenle, kadınlarımızın iş hayatında üstlendikleri öncü rol, Türkiye'nin ‘sürdürülebilir’ kalkınma mücadelesinin de vazgeçilmez unsuru konumundadır. Türkiye’yi dış ticaret fazlası veren bir ekonomiye ulaştırmanın, Türkiye’yi ilk 10 ekonomi arasına sokmanın altın anahtarı kadınlarımızın elindedir” dedi.