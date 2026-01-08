TİM ve DEİK’ten e-ticarette gümrük muafiyetinin kaldırılmasına destek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, yurt dışındaki e-ticaret platformlarından gerçek kişiler adına gelen, kıymeti 30 avroya kadar eşyanın basitleştirilmiş gümrük beyannamesiyle ithalatının sonlandırılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. TİM'in ABD merkezli X hesabından yapılan paylaşımda Mustafa Gültepe'nin açıklamasına yer verildi.

Gültepe, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 avro altındaki gönderilere tanınan gümrük muafiyetinin kaldırılmasını, yerli üretimin korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bu karar düşük bedelli ithalatın olumsuz etkilerini azaltmanın yanı sıra, yerli üreticilerimizin kapasite kullanım oranlarını artırmalarına da katkı sunacaktır. Üretim odaklı sürdürülebilir büyüme modelimizi destekleyen ve uluslararası rekabet gücümüzü artıracak kararın alınma sürecindeki katkıları için Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat ile Bakanlık bürokratlarımıza ihracat ailemiz adına şükranlarımızı sunuyoruz."

DEİK Başkanı Olpak da X hesabından yaptığı paylaşımda, dünyada korumacılığın arttığını, iş dünyası olarak, böyle bir dönemde yerli üretimi destekleyecek adımların atılmasını desteklediklerini belirtti. Olpak, Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışından posta ve kargo yoluyla yapılan 30 avro altındaki gümrüksüz ithalat düzenlemesinin iptal edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Nail Olpak, karara ilişkin, "Bu karar ile son yıllarda toplam ithalatın içindeki payı hızla artan tüketim malı ithalatının ivme kaybetmesini ve bunun yerine yerli üretimin daha ön plana çıkmasını bekliyoruz. Başta KOBİ'lerimiz olmak üzere özellikle belli ülkeler karşısında haksız rekabete maruz kalan tüm üreticilerimizin bir nebze de olsa rahatlayacağını değerlendiriyoruz. Kararın sürecindeki çabaları için başta Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat ve Ticaret Bakanlığımız yetkililerine teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.