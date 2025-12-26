TİM WINGS finansman ve teminatta kolaylık sağlayacak

Hamide HANGÜL

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen TİM WINGS Kadın İhracatçı Zirvesi, sektörlerine yön veren, alanlarında rol model olan sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlendi.

TİM WINGS Kadın İhracatçı Zirvesi’nin açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye ekonomisi için üretimi ve ihracatı, sağlıklı ve sürdürülebilir büyümenin en güçlü lokomotifi olarak gördüklerini belirterek, “Bizim en büyük gücümüz; insanımızdır ve bu gücün yarısını kadınlarımız oluşturuyor. Ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için mutlaka üretmek zorundayız” dedi.

“Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımızın, aklını, fikrini, vizyonunu, zekâsını ve girişimcilik ruhunu üretim ve ihracatın merkezine koymak zorundayız” diyen Gültepe, bu bilinçle hayata geçirdikleri TİM WINGS projesinin ayrıntılarını şöyle anlattı: “Kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak. Devlet desteklerinden daha avantajlı yararlanmalarını sağlamak. Kurumsallaşma ve standardizasyon süreçlerini teşvik etmek. Ve en önemlisi; tecrübe paylaşımıyla güçlü bir kadın ihracatçı ağı oluşturmak. Bu vizyonla Türk Standartları Enstitüsü ile “Kadın Girişimci Belgelendirme Kriteri”ni hayata geçirdik. Bu kriterle; işletmelerin yönetiminin ve mülkiyetinin kadın girişimcilerde olduğunu belgeleyen, şeffaf ve güçlü bir standart oluşturduk.

Bugün itibarıyla 39 firmamız bu belgeyi aktif olarak kullanıyor. 80’i aşkın firmamızsa belgeyi almaya hak kazanmış durumda. Bu belgeye sahip firmalarımız; Ticaret Bakanlığımızın Yurt Dışı Pazar Araştırması desteklerinde, ilave avantajlardan yararlanıyorlar. Türk Eximbank ve İGE iş birliğiyle sağlanan özel finansman ve teminat imkânlarına erişebiliyorlar.”

İhracat olmazsa olmaz

Zirve kapsamında “İş Dünyasında Rol Model Kadınlarla Yol Hikayeleri, Nehir Söyleşisi”, Kadın Federasyonu (KADON) Başkanı Betül Gülbahar’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

DEMSA Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan, Türkiye ekonomisi için ihracatın olmazsa olmaz olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi: “Burada asında kadın girişimcilerimize baktığımızda ihracat karar mekanizmalarında sayısal anlamda kadınlar olarak çok azız. Başarı kadar başarılı olamadığımız noktalar da bizleri ileriki dönemler için farklı noktalarda motivasyon edinmemizi sağlıyor. Bazen bazı sektörlerde piyasanın koşulları hazır olmayabiliyor veya farklı iki kültünün çalışma kültürünün uyuşmaması gibi nedenler olabiliyor.

İstatistiki değerler bir işe başlamadan çok kıymetli ancak bir o kadar da iş dinamikleri, yaşam koşulları da bunlar da yaptığımız işlere yansıyor. Birçok parametre bir arada olmalı. Sabretmek tabi ki önemli ama bunun da zamanlaması olması gerekiyor. Olmayacak bir şeye de kestirip atmak farklı alanlara yönelmek bu da bir liderlik anlayışı diye düşünüyorum. Özellikle ihracata baktığımızda, kadınlarımızın çalışma sistemlerinde bir ihracat masaları, ihracat konuşmaları gerçekten az.

Bunu artırmamız gerektiğine gönülden inanıyoruz. Toplantılarda daha yüksek sesle konuşmamız gerekiyor. Bu bir süreç, eminim önümüzdeki yıllarda bu kadın erkek oranında birçok alanda bir çok sektörde eşitlenecek. Çünkü kadınların vizyonu enerjimiz daha farklı oluyor. Kadınlarımız nüfusumuzun yarısı olan kadınlarımızın daha çok iş hayatında, ihracat alanında olması lazım.”

“Başarısızlıklar duvar değil bir basamak”

Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu: “Başarısızlıklar aslında hiçbir zaman duvar değil, onlar bir basamak. Orayı nasıl atlayabilirim diye düşündüğünüzde aslında önünüze çok şey açılıyor. Karar alma mekanizmalarında daha çok kadınların olmasını teşvik etmeli. İstatistiklere baktığım zaman AB ortalamasına çok yakın olduğunu gördüm.

Daha üzerine çıkmak hepimizin elinde. Yapay zeka denilince kaybolacak mesleklerden bahsediliyor, ancak üç katı kadar da meslek gelecek, onlara entegre olmak da çok önemli. Bugün inovasyon çok önemli. Onun da çok çeşitli alanları var, bazen bir muhasebeleşme sistemindeki bir inovasyonla şirket bambaşka bir yerer gelebiliyor. Belki tersi inovasyonla da önemli başarılar yakalanabilir.

“Refahı kalkınmayı ihracat sağlar”

Sevda Kayhan Yılmaz, “Refahı kalkınmayı sağlayacak olan ihracattır. Ben ilk iş yıllarımda da ihracat için çalışmaya başladım. Bu Wings logosundaki mor cepken, ayağa kalkmamızın zamanının geldiğini gösteren bir cepkendir, o nedenle logomuzda onu kullandık. Teknolojiyi takip etmek gerekiyor, sektörümüzü bunlarla ilişkilendirmek gerekir.”

“Cesaretle yolunuza devam edin”

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton; “Amerika’da üniversite sonrası master yaptığım yılarda, Türkiye’den deri kemerlerle ikinci yılda 2 milyon dolarlık ihracat yapmıştık. 86 yılında. Küçük deri mamulleri ihracatını Amerika’ya başlatmıştım. Cesaretle kendi yolunuza bir an evvel girin. Kadın kooperatiflerini yakından takip ediyorum.

Mesela safran yapan bir kadın girişimcimiz gramı 600 liradan satış yapıyor, yoksa 3,5 cent kazanacağın bir ihracat değil, katma değeri yüksek ihracat önemli bu noktada. Kadınlar bir araya gelirse ve kümelenme deniyor buna o zaman işte bir şeyler olacak. Benim iki oğlum var, eğitimlerine çok önem verdim. Hatta Alarko’da 26 yaşındaki oğlum yönetim kuruluna girecek. Sorumluluk almak önemli. Çocuğa bu paraların değerini bil mesajını iyi vermek lazım. Bu değeri devam ettirmen lazım hissini vermek lazım. Bir de küçükken düşünce yara kolay kapanıyor.

O nedenle biran evvel çocuklara, gençlere güvenip düşmelerine, kalkmalarına imkan vermek lazım. Para bile vermek lazım batırsın diye. Başkasının batırdığı paradan kimse ders almıyor. Genç annelerden ricam, çocuklarınızla otururken tık tık instagrama bakmayın. Anne-babalar konuşmuyor artık, çocuk niye konuşsun?

“Kız çocuklarını desteklemek önemli”

Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik: “Biz markamızı yarattık. Bizi gören rakiplerimiz de arkamızdan geldi. Başarısızlıklar da oluyor ancak ders alınan her başarısızlık aslında bir başarıdır, pes etmemeli. Ben, ihracata ilk başladığım yıllarda, mutlaka kendinizi güvene alacak bir ödeme yöntemi veya sözleşmeyle ilerlenmesi gerektiğini o yaşlarda öğrendim.

Kız çocukları olan iş insanları varsa, onları desteklemek çok önemli. Çocuğa ne istersen yap demek değil, yönlendirmek de gerekiyor. (Yapay zekaya) İnsanoğlu bu kadar çok kolaylaştırdığınız zaman konuları aklın çalışma mekanizması azalıyor, aklımızı da çalıştırmamız lazım. Bizim bilgimizi insani kültürü kimse alamaz, bizim her zaman kendimizi eğitmemiz gerekiyor.”

Kefaletle finansmana erişim sağlıyoruz

İGE Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç: “İhracatçılarımızın bankalar üzerinden finansmana erişim yolunda karşılaştıkları sıkıntıların başında teminat problemi geliyor. Teminat üretmek zor bir süreç. Biz firmalarımıza kefil olarak o finansmana erişmenizi sağlıyoruz. Hem kamu, hem özel sektörden 20 banka İGEnin ortağı. Kurucu ortağımız da Türk Eximbank. Türk Ticaret Bankası da ihracatı geliştirmeye destek veriyor.

Kefalet imzasının yanı sıra, yüzde 0,5 ile 1,25 arasında değişen oranlarda komisyonlarımız var. Sadece kadın ihracatçılarımızı desteklemek üzere bankalarımızla yaptığımız münhasır paketlerimizin var, o paketlerimizin tamamında yüzde 1 komisyon söz konusu. İlgili belgesini almışsa ihracatçımız, orada başvuru ücreti almıyoruz. Mümkün olduğu kadar kadınlarımızı ihracata desteklemeye çalışıyoruz.”

“33 milyar TL finansman kullandırdık”

Ticaret Bakanlığı İhracat Uzmanı Burcu Banu Başal: “Bakanlığımız ihracatın her aşamasında sunduğu destekler var. Yurtiçi yurt dışı fuar faaliyetlerinden alım heyetlerine, e-ihracattan tanıtıma kadar ihracata destek veriliyor. 2025 yılında 33 milyar TL ihracatçı firmalarımızın kullanımına sunuldu. 2026 bu rakam artacaktır. Kadın girişimcilere özel, yurt dışı Pazar araştırması yapıyoruz. Burada firmalarımızın yurt dışı iş görüşmelerinin ulaşım ve konaklama giderleri yüzde 50 destekleniyor, bu ilgili belgeye sahipse yüzde 70’e kadar çıkabiliyor.

Bu desteğe başvurmak için ihracat planına ihtiyaç duyuluyordu, bu 1 Ocak itibariyle değişiyor. Bakanlığımızın kolay ihracat platformundan hazırlanacak bir form, bakanlığımız tarafından onaylandığı takdirde desteğe başvurabiliyorsunuz. Diyelim ki potansiyel alıcılarla görüşeceksiniz, bu standart belgesine sahipseniz yüzde 70’e kadar destekleniyor. Kadın girişimcilerimizi desteklerden yararlanmaya davet ediyoruz. Geçtiğimiz yıl eğitimlerimizle 30 bin kişiye ulaştık, bu yıl da 30 bin kişiye ulaşıyor görünüyoruz.

“Finansman maliyeti piyasanın altında”

Türk Eximbank Pazarlama Direktörü Efkan Bingöl: “Kadın girişimci artık bizimi için bir başarı ölçütü. Çünkü finansör kuruluşlar da artık verdiği kaynağın belirli kısmını kadın girişimcilere yönlendirilmesini önceliklendiriyor. O nedenle KOBİ ve kadın girişimciler bizim için önemli. Finansman maliyetleri piyasaya göre daha düşük, reeskont kredilerinde finansman maliyeti piyasaya göre yüzde 10 altında. Alacak sigortasında da prim maliyetleri çok uygun. Eximbank, ihracatçının portföyünde olmazsa olmazdır. “