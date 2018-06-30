TİM yeni başkanını seçiyor

30 Haziran 2018

Türkiye ihracatının lokomotif kuruluşu TİM'de yeni başkan bugünkü 25. Olağan Genel Kurul'da belli oluyor. TİM'de başkanlık için İsmail Gülle, Oğuz Satıcı ve Tahsin Öztiryaki yarışıyor.

Toplantıya Başbakan Binali Yıldırım, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katıldı.

Büyükekşi'den veda konuşması

Görevi devredecek olan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, duygusal bir veda konuşması yaptı.

"Bugüne kadar ihracata ve ihracatçılarımıza verilen destekler bizler için çok önemli bir yol haritası oldu" diyen Büyükekşi, "Sadece son dönemde özellikle ihracatçılarımıza verilen destek 1 milyar TL'den 3 milyar TL'ye çıkarıldı. E-ticarette ve E-ihracatta çok önemli adımlar atıldı. Ar-Ge ve tasarım merkezi konusunda gerçekten çok büyük gayretler oldu. Yurt dışı fuarlarına verilen destekler artırıldı. Proje bazlı teşvik sisteminde ihracata ayrı bir önem verildi. İhracatçılara istihdamda çok önemli destekler sağlandı. Lojistiğe çok önemli destekler verildi. Katma değeri yüksek ürünlerde özellikle ihracata ayrı bir katkı sağlandı. Tasarım merkezi kurmasında önemli destekler sağlandı. Özellikle gençlerimize verdiğimiz önemde Gençlik ve Spor Bakanımız bize destek verdi. Ben burada saydığım ve sayamadığım tüm destekler için Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımız olmak üzere sizlere hükümetimizin değerli üyelerine burada olan bakanlarımıza en derin şükranlarımızı tekrar sunmak istiyorum. Ancak beklentilerimiz henüz bitmedi. Eğer biterse yerimizde saydığımız anlamına gelir" şeklinde konuştu.



"OHAL'in sonlandırılmasını bekliyoruz"

10 madde halinde beklentilerini sıralayan TİM Başkanı Büyükelçi şunları ifade etti:

"Enflasyonun ve faizlerin tek haneye inmesini dört gözle bekliyoruz. İkinci olarak yapısal reformların hayata geçmesiyle yerli ve yabancı yatırımların cesaretlendirilmesini, gündemde olan OHAL'in sonlandırılmasını bekliyoruz. Üçüncü olarak istihdamı arttıracak çalışmalara hız verilmesini ve kıdem tazminatı sorununun çözülmesini talep ediyoruz. Dördüncü olarak tasarruf açığı ve cari açık ekonomimizin en zayıf halkası, ülkemizin kırılganlığını önemli ölçüde azaltması anlamında bu iki konuda da kalıcı adımlar atılmasını bekliyoruz. Beşinci Avrupa Birliği ihracatımızın yarısını ülkemizdeki yabancı yatırımların yüzde 70'ini temsil ediyor. Avrupa Birliği ile üyelik sürecinin hızlandırılmasını, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesinin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini umuyoruz. Altıncı olarak, vergi reformunun sürecinin hızlandırılmasını, KDV konusunda özelikle sorunların çözülmesi firmalarımıza çok önemli destekler sağlayacak. Gelir kurumlar ve vergi usul kanunun kapsamlı bir reforma tabi tutulmasını bekliyoruz. Yedinci olarak, ileri teknoloji ve inovasyonun atılacak adımlarda öncelikli olarak ele alınması milli bir teknoloji hamlesi başlatılması son derece zaruri. Sekizinci olarak, son yıllarda ülke olarak yaşadığımız büyük dönüşümde eğitim konusu maalesef biraz geride kalıyor. Eğitim alanında günümüzün ve geleceğin küresel şartlarına uygun yenilikçi nesillerin yetiştirilmesine yönelik reformların yapılmasını bekliyoruz. Dokuzuncu olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde bürokrasinin azaltılması karar alma ve uygulama süreçlerinin hızlandırılması ihracatımıza da gerçekten önemli hız kazandıracak. Bu alanlarda adımlarında acilen atılmasını bekliyoruz. Son olarak, İstanbul göz bebeğimiz. İstanbul'un uluslararası standartlara uygun bir fuar alanına sahip olması bu kenti önemli bir çekim merkezi haline getirecektir. Bu konuda çok kıymetli desteklerinizi bekliyoruz."



"Taşıdığımız bayrağı emanet edeceğiz"

Gözleri dolarak veda konuşması yapan TİM Başkanı Büyükekşi, "10 yıl boyunca ben ve yönetimimde görev alana arkadaşlarım ihracatımıza hizmet etmenin onur ve gururunu yaşadık. Bize güvenen, bu makama layık görünen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Bugün ise TİM yeni başkanını seçecek. Az sonra taşıdığımız bayrağı emanet edeceğiz. TİM Başkanı olarak gerçekleştirdiğim bu son konuşmamda bizden sonra bu bayrağı devralacak arkadaşlara başarı dileklerimi gönülden dile getiriyorum. Gerektiğinde bu makam için kendi işimizden kendi ailemizden kişisel hayatımızdan sosyal çevremizden fedakarlık ettik ama çok çalıştık güzel işler yaptık. Bugün 3 değerli arkadaşımız bu göreve aday. Her üçü de bu camiadan ihracatın içinden geliyor. Önemli olan kişilerin kazanması değil. İhracatın ve ihracatçımızın kazanması. Şimdiden yeni seçilecek başkanımıza bu değerli görevinde candan başarılar diyorum" ifadelerini kaydetti.

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Kaynak: İHA