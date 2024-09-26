Tire OSB 2024 yılında 500 milyon dolar ihracat hedefliyor

Özlem SARSIN

Tire Organize Sanayi Bölgesi Mütevelli Heyet Başkanı Metin Akdaş, OSB’nin 30. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikte sanayicilere seslendi. Akdaş, “1994 yılında 4 milyon metrekarelik bir alanda kurulan TOSBİ 91 fabrikası, 7 bin 500 istihdamı ile Küçük Menderes Havzası’nın üretim üssü haline dönüştü. 2023 yılında gerçekleştirdiği 350 milyon dolarlık ihracat ile Ege ekonomisinin önemli oyuncularından biri haline geldik. 2024 yılında 500 milyon dolar ihracat hedefliyoruz” diye konuştu.

“1 metrekare boş alanımız kalmadı”

Bölgedeki sanayi parsellerinin tamamının tahsis edildiğini ve genişleme alanı için çalışmaların sürdüğünü de belirten Akdaş, “1 metrekare bile boş alanımız yok. Diğer taraftan bölgemize yoğun bir yatırımcı ilgisi de var. Sanayi arsalarının üretimi konusunda devletin desteği gerekmektedir. Bu noktada 530 bin metrekarelik Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait araziyi sanayicilerimize açıyoruz. Bununla beraber yine mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait 720 bin metrekare arazi ve mülkiyeti Milli Emlak Müdürlüğü’ne ait 750 bin metrekare büyüklüğünde mera alanının da bölgemizin genişleme alanı olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Ender Yorgancılar: OSB’ler için arsa yaratmakta zorlanıyoruz

Kutlama töreninde konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da OSB’lere önem verdiklerini söyleyerek, OSB’lerin kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ekonomiyi önleyen en önemli merkezler olduğunu vurguladı. Yorgancılar, “Bugün İzmir eğer 5.5 milyar dolarlık ihracatında ithalatından fazla potansiyele sahip bir il haline gelmişse bunun altında yatan bir tek gerçek vardır OSB’lerimizin alt yapılarının tamamlanmış ve başarılı bir hale gelmiş olmasıdır. OSB’lerimizdeki parsellerin çoğu satılmış durumda. Arsa yaratmakta oldukça zorluk yaşıyoruz” diye konuştu.

Yeşil OSB olmak için çalışmalar sürüyor

Bölgenin doğal kaynakların verimli kullanımını önemseyen bir anlayışa sahip olduğuna dikkat çeken Metin Akdaş, “Bölgemizde ekolojinin ve üretimin sürdürülebilirliği en öncelikli hedeflerimizden biri oldu. Atık su üretimi konusunda attığımız adımlar buna bir örnektir. 2000 metreküp/gün kapasiteye sahip tesisimiz sanayicilerin hizmetine sunuldu.

Yaptığımız yatırımlarla karbon ayak izimizi 2019 yılında 689 ton/yıl karbondioksit seviyesine düşürdük. Daha da azaltmak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Güneş enerjisi santrallerimiz ile yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldik. Türkiye’deki ilk onaylı Güneş enerjisi santralini biz kurduk. İzmir Kalkınma Ajansı ile yaptığımız iş birliğimizle arıtma tesislerimizden çıkan suyun ileri arıtma sistemleri ile tarımsal sulama suyu kriterlerine getirilerek tarımın hizmetine damlama sulamada kullanılmak üzere günlük 650 metreküp suyu tarım arazilerine ulaştırdık.

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanılmasında Türkiye’ye iyi bir uygulama örneği olarak bu projemizi hayata geçirdik. Yeşil OSB olma yolunda hızla ilerleyen bölgemiz, TSE’den alınması gereken tüm belgeleri tamamladı. Tire OSB’nin İzmir’in ilk Yeşil OSB sertifikasına sahip bölge olması öncelikli hedeflerimizden biridir” dedi.