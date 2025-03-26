TKYD'nin yeni dönem başkanı: Gökçen Yaman Akgün

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği'nin 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan seçim sonucunda, TKYD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Ziraat Portföy Yönetimi AŞ Genel Müdürü Gökçen Yaman Akgün, Başkan Yardımcılığı görevine Inveo Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Halim Çun ve Genel Sekreterlik görevine HSBC Portföy Yönetimi AŞ Genel Müdürü Nilgün Şimşek Ata seçildi.

Seçim sonrası konuşma yapan ve geçmiş dönemlerde Dernek'te görev alanlara teşekkürlerini ifade eden Akgün, "Alternatif yatırımlar kapsamında ön plana çıkan Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ve Gayrimenkul Yatırım Fonlarının reel ekonominin finansmanı ve ülkenin büyümesine kaynak aktarmada ağırlıklarını büyütmeye devam ettiriyoruz. Sektörde hem ürün çeşitliliğinin artması hem de yatırımcılar tarafından Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nun etkin şekilde kullanılması sonucunda, sektörün ciddi şekilde büyüme trendine girdiğini ve büyümenin devam edeceğini öngörüyoruz" açıklamasında bulundu.

"Sektör, GSYH'nin yüzde 18'ine yaklaştı"

2015'te sektörün 98 milyar lira büyüklüğe sahip olduğuna dikkati çekerek, 2024 sonunda 6,9 trilyon liraya ulaşarak Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 16'sına ve 2025'in şubat ayı sonunda da 7,6 trilyon liraya erişerek ile GSYH'nın yüzde 18'ine yaklaştığı bilgisini paylaşan Akgün, global piyasalarda olduğu gibi, yatırım yönetiminde de sürdürülebilirliğin ve çevresel, sosyal ve yönetişimin öneminin Türkiye'de de arttığını kaydetti ve bu temada kurulan fonların büyüklüğünün 2025 Şubat itibarıyla 12,1 milyar liraya ulaştığını vurguladı.

TKYD Yönetim Kurulu Üyeleri

TKYD'nin yönetim kurulundaki diğer isimler ise Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ'den Alim Telci, İş Portföy Yönetimi AŞ'den Burak Sezercan, QNB Portföy Yönetimi AŞ'den Egemen Erden, Rota Portföy Yönetimi AŞ'den Emrah Yücel, Ak Portföy Yönetimi AŞ'den Emrah Ayrancı, Deniz Portföy Yönetimi AŞ'den Murat Özkan, Yapı Kredi Portföy Yönetimi AŞ'den Müge Peker ve TEB Portföy Yönetimi AŞ'den Yağız Oral'dan oluştu.

Denetim Kurulu'nda ise Yapı Kredi Bankası AŞ'den Bengi Subaşı Gerçek, TEB Portföy Yönetimi AŞ'den Cenk Dürüst ve Yapı Kredi Portföy Yönetimi AŞ'den Güçlü Çolak görev yapacak.