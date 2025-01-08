TOBB açıkladı: Sanayi kapasite raporu yıllık bazda yüzde 7,3 azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 2024 yılında onaylanan kapasite raporu sayısı geçen yıla göre - yüzde 7,3 (3 bin 901 adet) azalarak 49 bin 450 adet oldu.

Aktif Kapasite Raporlarına göre toplam çalıșan sayısı ise Aralık 2023’de 3 milyon 993 bin 275 iken yüzde 8,5 (340.320) artarak, Aralık 2024’de 4 milyon 333 bin 595 olarak belirlendi.

2023'te açıklanan veriler nasıldı?

TOBB'un 2023 yılı için açıkladığı veriler ise şöyledi:

Aralık 2023’te onaylanan kapasite raporu sayısı Kasım 2023’e (4 bin 873 adet) göre yüzde 4,8 (236 adet) artarak 5 bin 109 adet seviyesine ulaşmıştı. Söz konusu artış Aralık 2022’ye göre yüzde 1,4 (70 adet) olarak gerçekleşmişti.​

2023 yılında (53 bin 351 adet) onaylanan kapasite raporu sayısı 2022 yılına (55 bin 101 adet) göre yüzde 3,2 oranında (1.750 adet) azalmıştı.

Aralık ayında onaylanan 5.109 kapasite raporunun; 1.203’ü İstanbul’da, 352‘si Bursa’da, 338’i İzmir’de, 310’u Ankara’da, 217’si Konya’da, 200’ü Kocaeli’nde, 195’i Gaziantep’te, 161’i Tekirdağ’da, 127’si Adana’da, 125’i Kayseri’de düzenlenmişti.

TOBB Sanayi Veri Tabanındaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı Aralık 2022’de 95.772 iken, Aralık 2023’te yüzde 1,6 (1.522 adet) artışla 97.294 adede ulaşmıştı.

Aktif Kapasite Raporlarına göre toplam çalışan sayısı ise Aralık 2022’de 3.870.755 iken yüzde 3,2 (122.520 adet) artarak, Aralık 2023’te 3.993.275 olarak belirlenmişti.