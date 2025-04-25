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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının sorularını belirlemek için 81 il ve 160 ilçedeki oda ve borsa başkanları ile bir araya geldi. Toplantılarda öne çıkan sorunlar, finansmana erişimde yaşanan zorluklar, zirai don felaketi ve artan girdi maliyetlerinin özellikle emek yoğun sektörlerde yol açtığı problemler oldu. Hisarcıklıoğlu, “En çok finansmana erişim sıkıntını dile getirildi" dedi.

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı
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Yaşanan ekonomik dal­galanmadan buna­lan iş dünyası acil ola­rak finansmana erişim so­runun çözülmesini istiyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Ri­fat Hisarcıklıoğlu, son 1 hafta­da düzenlenen 7 ayrı bölge top­lantısında, 81 İl ve 160 ilçede­ki oda ve borsa başkanları ile bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açık­lamalar yapan Hisarcıklıoğlu, toplantılarda il ve ilçelerdeki ekonomik durumu, sektörler­deki sıkıntıları ve iş dünyası­nın taleplerini değerlendirdik­lerini ifade etti.

Toplantılarda 3 ana sorunun öne çıktığını di­le getiren Hisarcıklıoğlu, bu üç sorunu, finansmana erişimde yaşanan zorluklar, zirai don fe­laketi ve artan girdi maliyet­lerinin özellikle emek yoğun sektörlerde yol açtığı problem­ler olarak sıraladı.

Finansman maliyeti düşürülmeli

Hisacıklıoğlu şöyle sürdür­dü: “Finansmana erişim sı­kıntısı en çok dile getirilen ko­nu. Ekonomimizin daha güçlü ve sürdürülebilir bir zeminde büyümesi için reel sektörün finansmana erişimi kolaylaş­tırılmalı ve finansman mali­yetleri düşürülmeli.

Zirai don felaketinden birçok ürün za­rar görmüş durumda. Yaşa­dığımız bu en büyük don fe­laketi, bazı bölgelerde tarım­sal üretimde ciddi hasara yol açtı. Bu noktada sahada tes­pit çalışmalarında sıkıntı­lar yaşandığı vurgulanıyor.

Doğru hasar tespiti, bu hasa­rın karşılanması ve ödemele­rin zamanında yapılması çok önemli. Üretimin devamlılığı için üreticilerimizin destek­lenmesi ve zor durumda olan çiftçilerimizin yanında olma­mız gerekiyor. Emek yoğun sektörler rekabet gücünü kay­betme tehlikesi ile karşı kar­şıya. İhracat pazarlarımızı korumakta büyük zorluk ya­şıyoruz. Başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere emek yo­ğun sektörlere ek destekler verilmeli.”

Ayrıca, Türkiye’deki dep­rem gerçeğini de unutulma­masını isteyen Hisarcıklıoğ­lu, “Türkiye’nin her il ve ilçesi afete hazır olmalı. Aynı acıları yeniden yaşamamak için gü­venli yapılar, depreme direnç­li şehirler hemen şimdi” uya­rısında bulundu.

En büyük 3 sorun

1- Finansmana erişimde yaşanan zorluklar

2- Zirai don felaketi

3-Artan girdi maliyetlerinin özellikle emek yoğun sektörlerde yol açtığı problemler

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL