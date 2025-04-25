TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının sorularını belirlemek için 81 il ve 160 ilçedeki oda ve borsa başkanları ile bir araya geldi. Toplantılarda öne çıkan sorunlar, finansmana erişimde yaşanan zorluklar, zirai don felaketi ve artan girdi maliyetlerinin özellikle emek yoğun sektörlerde yol açtığı problemler oldu. Hisarcıklıoğlu, “En çok finansmana erişim sıkıntını dile getirildi" dedi.
Yaşanan ekonomik dalgalanmadan bunalan iş dünyası acil olarak finansmana erişim sorunun çözülmesini istiyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, son 1 haftada düzenlenen 7 ayrı bölge toplantısında, 81 İl ve 160 ilçedeki oda ve borsa başkanları ile bir araya geldi.
Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalar yapan Hisarcıklıoğlu, toplantılarda il ve ilçelerdeki ekonomik durumu, sektörlerdeki sıkıntıları ve iş dünyasının taleplerini değerlendirdiklerini ifade etti.
Toplantılarda 3 ana sorunun öne çıktığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, bu üç sorunu, finansmana erişimde yaşanan zorluklar, zirai don felaketi ve artan girdi maliyetlerinin özellikle emek yoğun sektörlerde yol açtığı problemler olarak sıraladı.
Finansman maliyeti düşürülmeli
Hisacıklıoğlu şöyle sürdürdü: “Finansmana erişim sıkıntısı en çok dile getirilen konu. Ekonomimizin daha güçlü ve sürdürülebilir bir zeminde büyümesi için reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı ve finansman maliyetleri düşürülmeli.
Zirai don felaketinden birçok ürün zarar görmüş durumda. Yaşadığımız bu en büyük don felaketi, bazı bölgelerde tarımsal üretimde ciddi hasara yol açtı. Bu noktada sahada tespit çalışmalarında sıkıntılar yaşandığı vurgulanıyor.
Doğru hasar tespiti, bu hasarın karşılanması ve ödemelerin zamanında yapılması çok önemli. Üretimin devamlılığı için üreticilerimizin desteklenmesi ve zor durumda olan çiftçilerimizin yanında olmamız gerekiyor. Emek yoğun sektörler rekabet gücünü kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya. İhracat pazarlarımızı korumakta büyük zorluk yaşıyoruz. Başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere emek yoğun sektörlere ek destekler verilmeli.”
Ayrıca, Türkiye’deki deprem gerçeğini de unutulmamasını isteyen Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin her il ve ilçesi afete hazır olmalı. Aynı acıları yeniden yaşamamak için güvenli yapılar, depreme dirençli şehirler hemen şimdi” uyarısında bulundu.
En büyük 3 sorun
1- Finansmana erişimde yaşanan zorluklar
2- Zirai don felaketi
3-Artan girdi maliyetlerinin özellikle emek yoğun sektörlerde yol açtığı problemler