TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı

Yaşanan ekonomik dal­galanmadan buna­lan iş dünyası acil ola­rak finansmana erişim so­runun çözülmesini istiyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Ri­fat Hisarcıklıoğlu, son 1 hafta­da düzenlenen 7 ayrı bölge top­lantısında, 81 İl ve 160 ilçede­ki oda ve borsa başkanları ile bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açık­lamalar yapan Hisarcıklıoğlu, toplantılarda il ve ilçelerdeki ekonomik durumu, sektörler­deki sıkıntıları ve iş dünyası­nın taleplerini değerlendirdik­lerini ifade etti.

Toplantılarda 3 ana sorunun öne çıktığını di­le getiren Hisarcıklıoğlu, bu üç sorunu, finansmana erişimde yaşanan zorluklar, zirai don fe­laketi ve artan girdi maliyet­lerinin özellikle emek yoğun sektörlerde yol açtığı problem­ler olarak sıraladı.

Finansman maliyeti düşürülmeli

Hisacıklıoğlu şöyle sürdür­dü: “Finansmana erişim sı­kıntısı en çok dile getirilen ko­nu. Ekonomimizin daha güçlü ve sürdürülebilir bir zeminde büyümesi için reel sektörün finansmana erişimi kolaylaş­tırılmalı ve finansman mali­yetleri düşürülmeli.

Zirai don felaketinden birçok ürün za­rar görmüş durumda. Yaşa­dığımız bu en büyük don fe­laketi, bazı bölgelerde tarım­sal üretimde ciddi hasara yol açtı. Bu noktada sahada tes­pit çalışmalarında sıkıntı­lar yaşandığı vurgulanıyor.

Doğru hasar tespiti, bu hasa­rın karşılanması ve ödemele­rin zamanında yapılması çok önemli. Üretimin devamlılığı için üreticilerimizin destek­lenmesi ve zor durumda olan çiftçilerimizin yanında olma­mız gerekiyor. Emek yoğun sektörler rekabet gücünü kay­betme tehlikesi ile karşı kar­şıya. İhracat pazarlarımızı korumakta büyük zorluk ya­şıyoruz. Başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere emek yo­ğun sektörlere ek destekler verilmeli.”

Ayrıca, Türkiye’deki dep­rem gerçeğini de unutulma­masını isteyen Hisarcıklıoğ­lu, “Türkiye’nin her il ve ilçesi afete hazır olmalı. Aynı acıları yeniden yaşamamak için gü­venli yapılar, depreme direnç­li şehirler hemen şimdi” uya­rısında bulundu.

En büyük 3 sorun

1- Finansmana erişimde yaşanan zorluklar

2- Zirai don felaketi

3-Artan girdi maliyetlerinin özellikle emek yoğun sektörlerde yol açtığı problemler