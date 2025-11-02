TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye, İslam dünyası için güvenli yatırım merkezi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK) 41. Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen "1. İslam İşbirliği Teşkilatı İş Liderleri Zirvesi"nde konuştu.

Hisarcıklıoğlu, TOBB'un, Türk özel sektörünün çatı kuruluşu olduğunu belirterek, son 2 yılda uygulanan istikrar programı neticesinde, ekonomideki kırılganlıkları azaltma ve makro istikrarın tesisi yönünde çarpıcı ilerlemeler sağlandığını kaydetti.

Faiz oranlarının, enflasyonun, cari açığın ve ülke risk priminin düşerken, yapısal dayanıklılığın arttığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Böylece, dünyada ve coğrafyamızda yaşanan pek çok olumsuz gelişmeye rağmen, Türkiye'de yılın ilk yarısında yüzde 4’e yakın, bir ekonomik büyüme gerçekleşti. Milli gelirimiz de 1,5 trilyon doları yakaladı ve tarihi zirvesine ulaştı." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin İİT ülkeleriyle her sektörde ticaret ve ortak yatırım yapabileceğini aktararak, Türkiye'nin, İtalya ile Çin arasında en büyük sanayi üretim kapasitesini kurmuş, en çok sanayi ürünü ihracatını yapan, girişimci bir ülke olduğunu belirtti.

Türkiye'nin küresel mal ihracatından aldığı payın 2023'te yüzde 1,08'e, hizmet ihracatından ise aldığı payın yüzde 1,3'e ulaşarak tarihin en yüksek seviyelerine çıktığını söyleyen Hisarcıklığı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yüzde 94’ü sanayi malı olan 12 bin 600 farklı ürünle, 200'den fazla ülkeye, yılda 270 milyar dolar ihracat yapıyoruz. İhracatımızın yüzde 60'ını da gelişmiş, zengin pazarlara ve ülkelere gerçekleştiriyoruz. Bu da Türk ürünlerinin kalitesini, fiyat rekabetçiliğini ve tüketiciler açısından beğenildiğini gösteriyor. Sahip olduğumuz üretim kabiliyeti son derece çeşitlidir. Türkiye, rekabetçi bir biçimde üretebildiği ürün sayısı ve pazar çeşitliliği açısından dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmiştir. Bu bölgede de en yüksek ürün ve pazar çeşitliliğine sahip ülkedir."

"Sanayinin yanı sıra inşaat, turizm ve tarım alanlarında da dünyanın en büyükleri arasındayız"

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin otomotiv, beyaz eşya, demir-çelik, inşaat malzemeleri ve konfeksiyonda Avrupa Birliği'nin (AB) ana tedarikçisi konumunda olduğunu dile getirerek, "AB'nin kendi dışında en çok otomobil ithal ettiği ülkeyiz. Sanayinin yanı sıra inşaat, turizm ve tarım alanlarında da dünyanın en büyükleri arasındayız." ifadelerini kullandı.

Dünyada en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firmasından 45’inin Türkiye’den olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin bu kapsamda en çok firması olan ülkeler arasında dünyada ikinci sırada olduğunu vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin turizmde 2024'te 57 milyon ziyaretçiyle dünyada en çok turist ağırlayan 4'üncü ülke olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Günümüzün en stratejik sektörlerinden biri haline gelen gıda ve tarımda 200’den fazla ülkeye, 35 milyar dolar değere ulaşan, 2 bin 200 çeşit tarımsal ürün ihraç ediyoruz. Özel sektörümüzün girişimciliği sayesinde, tarımsal üretimde Avrupa'da birinci, dünyada ise 10'uncu sıraya yükseldik. Böylece de hem kendi ülkemize hem de çok geniş bir coğrafyaya gıda tedarik ediyoruz. Türkiye’nin iş ve yatırımcı dostu ortamı, küresel yatırımcıların ilgisini giderek daha fazla çekmektedir. Son 20 yıla baktığımızda Türkiye’ye, 282 milyar dolardan fazla yabancı yatırım gelmiştir. Sadece geçen yıl, 14 milyar dolarlık 400 doğrudan yabancı yatırım projesi başlatıldı. Bu yılın ilk 7 ayında Türkiye'ye gelen yabancı sermaye 8,4 milyar dolardır. Bu da geçen yıl aynı dönemine kıyasla yüzde 32'lik artış anlamına gelmektedir."

"İslam ülkelerindeki partnerlerimiz açısından bu bir fırsattır"

Hisarcıklıoğlu, söz konusu yatırımların sadece üretim ve ticaretle de sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Türkiye, aynı zamanda önemli bir inovasyon merkezi konumundadır. 740'tan fazla global şirket Türkiye'deki teknoparklarda faaliyette bulunmaktadır." dedi.

İstanbul'da ve diğer büyükşehirlerde modern bir altyapı, global bağlantılar, dinamik bir yaşam tarzı olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, bu sayede hem sermaye hem de nitelikli iş gücünün geldiğinden bahsetti.

Hisarcıklıoğlu, pek çok küresel yatırımcının, Türkiye'yi güvenli büyüme ve geleceğe yönelik yatırım amaçlı bir ülke olarak gördüğünü belirterek, "Dolayısıyla İslam ülkelerindeki partnerlerimiz açısından bu bir fırsattır. Sadece iş fırsatı değil, aynı zamanda geleceğe yönelik köprü inşa etme fırsatıdır." diye konuştu.

Türkiye’nin 4 saatlik uçuş menzili içinde 1,5 milyar nüfus, 30 trilyon dolar milli gelir ve 10 trilyon dolar ithalat hacmi bulunduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm bu coğrafyada ortak iş ve yatırım yapılabilecek, tüm bu ülke pazarlarına birlikte giriş yapılabilecek en donanımlı ve tecrübeli iş insanları da Türkiye’dedir. Sanayi, turizm ve tarımda, İslam ülkelerinin sermaye birikimleriyle Türk özel sektörünün üretim tecrübesini bir araya getirmeliyiz. Ayrıca tüm İslam coğrafyasında ortak yatırımlar gerçekleştirebiliriz. İslam ülkeleriyle ticaretin Türkiye'nin toplam ticaretindeki payı 2002'de yüzde 11 iken, geçen yıl yüzde 26'ya çıktı. Bunu daha da artıbiliriz. Türk iş dünyası olarak dileğimiz, sizlerle ilişkilerimizi daha da derinleştirmek, çok boyutlu hale getirmektir."