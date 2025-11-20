TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Yürünen yol zorluklarla dolu girişimci karamsar olamaz

Ferit PARLAK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğinde gerçekleştirilen, Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması Ödül Töreni dün yapıldı. Törende bir konuşma yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kadınların iş dünyasına katılımını teşvik etmenin, her ülkenin ekonomik potansiyelini tam olarak gerçeğe dönüştürmesinde hayati bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Kadınların artık yaptıkları projeler ile fikir üreten ve dönüşüm yaratan aktörler olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Bugün adeta proje fabrikası gibi çalışıyorsunuz. Anadolu’nun dört bir köşesinde kurduğumuz girişimcilik merkezleriyle girişimcilerimize yeni kapılar açmaya devam ediyoruz. Ulusal ve uluslararası paydaşlarla birçok güzel işe imza atıyorsunuz. Bugün finalistlerini ödüllendirdiğimiz ‘Yükselen Markalar’ projesiyle kadın girişimcilerimizin markalaşma ve ihracat yolculuklarına rehberlik ediyoruz” diye konuştu.

“Her alanda olmalısınız”

Girişimcilerin karşılaştıkları zorluklara değinen Hisarcıklıoğlu, “Yürüdüğümüz bu yolda zorluklar yok mu? Elbette var, olmaya da devam edecek. Ancak girişimci karamsar olamaz. Üretimin ve istihdamın sürdürülebilirliği açısından, örneğin nakit akışının, finansmana erişimin kadın girişimciler için de ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu gibi zorluklara rağmen, kadınlar da, iş hayatının her alanında olmalıdır. Yakışan da budur. Kadın iş hayatında güçlenirse, Türkiye güçlenir. Kadın güçlü olursa, toplum güçlü olur. Aklın, emeğin ve başarının cinsiyeti yoktur” ifadelerini kullandı.

Sanayi, tarım, turizm gibi sektörlerde başlatılan “Kadın Eli” projesiyle kadınların istihdam piyasasına katılmasını sağladıklarına vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, “Geleceği Yazan Kadınlar ve Dijitalde Hayat Kolay projelerimizle kadın girişimcilerimize dijital dünyada nasıl katma değer üretebileceklerini anlatıyoruz. Üniversitelerimizde Kadın Girişimci Kulüpleri kurarak, öğrencilerimizi rol model aldıkları girişimcilerle bir araya getiriyoruz” şeklinde konuştu.

Kadınların oranı yüzde 12’ye çıktı

Kadınlardan beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:

“Anadolu’nun her köşesi kendi potansiyelini barındırıyor. Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki: kadınlar isterlerse yapamayacakları hiçbir şey yok. Kendi emekleriyle, son yirmi yılda ülkemizdeki girişimciler içinde kadınların oranı ikiye katlandı ve yüzde 12’ye ulaştı. TOBB Kadın Girişimciler Kurulumuz kurulduktan hemen sonra, yani 2008 yılında camiamızda Kadın Meclis Başkanı sayısı sadece 1’di. Bugün 2 Yönetim Kurulu Başkanımız, 7 Meclis Başkanımız görev yapıyor. 2008’de kadın Yönetim Kurulu Üyesi sayısı 9’du, bugün bu sayı 56’ya ulaştı. 2008’de 93 olan kadın Meclis Üyesi sayımız 334’e yükseldi.”

Ödül alan şirketler

1-Girişimci kadın gücü

I-Kadın istihdamını en çok artıran şirketler

1.Sampa Otomotiv

2. Beta Enerji

3. Sasu Su ve Tarım

4.Şok Marketler

5.Tepe Servis Ve Yönetim

6.Optimed Sağlık Hizmetleri

II-En çevre dostu kadın girişimci şirketi

Tepar Tekstil Sanayi

III -En çok dijitalleşen kadın girişimci şirketi

Askon Demir Çelik

IV-İhracatını en çok artıran kadın girişimci şirketi

Hepteknik Makine Sanayi

V-İhracatını en hızlı artıran kadın girişimci şirketi

Palmiye Dokuma İplik

VI-En hızlı büyüyen kadın girişimci şirketler

1.Bonita İthalat İhracat

2.Morcadde E-Ticaret

3.Nildoğa Dayanıklı Tüketim

4.Aegean Kozmetik

5.Ebru Yemek Hizmetleri

6.Kain Yapı Gayrimenkul

7.İlimkent Okulları

8.Decorıta

9.Erem Özel Mesleki Eğitim

10.Rmk Valve

2 -Türk TSO üyesi ülkeler

-Azerbaycan

Kadın istihdamını en çok artıran şirket

Azerbaijan Coca-Cola Bottlers

En hızlı büyüyen kadın girişimci şirket

Melhem Internatıonal Hospital

Kids Academy

-Kazakistan

Kadın istihdamını en çok artıran şirket

Ptc Holding

En hızlı büyüyen kadın girişimci şirket

Desali Design Territory

Rakhim Baby

-Kırgızistan

Kadın istihdamını en çok artıran şirket

Socks Master

En hızlı büyüyen kadın girişimci şirket

Mom's Recipes

-Özbekistan

Kadın istihdamını en çok artıran şirket

Artatex

En hızlı büyüyen kadın girişimci şirket

Miss Lighting

-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kadın istihdamını en çok artıran şirket

Eziç Chicken Bar

En hızlı büyüyen kadın girişimci şirket

Wintersun Developments

3-Yükselen markalar Türkiye projesi ödülleri

1.22 Maggio İstanbul

2.Atelier Terra Madre

3.Clentti

4.Esra Canikligil

5.Gaia Cappadocia

6.İpek Derya’sı

7.Kos Living

8.Laborem Natura

9.Lakin

10.Lovetheworld

11.Müstesna Dükkân

12.Natuva

13.Safi

14.Say Peace

15.Yediveren Jewellery