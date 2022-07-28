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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan bankalara çağrı: Şikayetler artıyor, yapıcı olun

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu krediye erişim sorununa sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti, bankalar çağrı yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Son dönemde finansmana erişim problemi üretici ve ihracatçılar tarafından sıkça dile getiriliyor. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da krediye erişim sorununa bugün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

TOBB Başkanı'nın tweetinde, "Banka kredilerine ulaşmak zorlaştı. Türkiye’nin her il ve ilçesinden bankalara yönelik şikayetler artıyor. Firmaların kredi talepleri karşılanmıyor veya çok yüksek maliyetler çıkarılıyor. Üretim, istihdam, yatırım için bankaları daha duyarlı ve yapıcı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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