TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu: 'Reel sektörün finansman maliyetleri düşürülmeli'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son 1 hafta içerisinde 7 bölge toplantısı gerçekleştirdiklerini belirterek, 81 il ve 160 ilçedeki borsa başkanları ile bir araya geldiklerini açıkladı.

Hisacıklıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, "Ekonomimizin daha güçlü ve sürdürülebilir bir zeminde büyümesi için reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı ve finansman maliyetleri düşürülmeli" dedi.

"Finansmana erişim sıkıntısı en çok dile getirilen konu"

Hisarcıklıoğlu, gerçekleştirilen toplantılarda üç ana sorunun öne çıktığının altını çizerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Toplantılarda 3 ana sorun öne çıktı; finansmana erişimde yaşanan zorluklar, zirai don felaketi, artan girdi maliyetlerinin özellikle emek yoğun sektörlerde yol açtığı problemler.

Finansmana erişim sıkıntısı en çok dile getirilen konu. Ekonomimizin daha güçlü ve sürdürülebilir bir zeminde büyümesi için reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı ve finansman maliyetleri düşürülmeli."

"Emek yoğun sektörlere ek destekler verilmeli"

Zirai don felaketi nedeniyle yaşanılan sıkıntılara değinen Hisarcıklıoğlu, üretimin devamlılığı için çiftçilere destek olunması gerektiğine vurgu yaptı:

"Zirai don felaketinden birçok ürün zarar görmüş durumda. Yaşadığımız bu en büyük don felaketi, bazı bölgelerde tarımsal üretimde ciddi hasara yol açtı.

Bu noktada sahada tespit çalışmalarında sıkıntılar yaşandığı vurgulanıyor. Doğru hasar tespiti, bu hasarın karşılanması ve ödemelerin zamanında yapılması çok önemli. Üretimin devamlılığı için üreticilerimizin desteklenmesi ve zor durumda olan çiftçilerimizin yanında olmamız gerekiyor.

Emek yoğun sektörler rekabet gücünü kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya. İhracat pazarlarımızı korumakta büyük zorluk yaşıyoruz. Başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere emek yoğun sektörlere ek destekler verilmeli.

Ayrıca, ülkemizdeki deprem gerçeğini de unutmayalım. Türkiye'nin her il ve ilçesi afete hazır olmalı. Aynı acıları yeniden yaşamamak için güvenli yapılar, depreme dirençli şehirler hemen şimdi."