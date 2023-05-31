TOBB heyetinden Anıtkabir’e ziyaret

Hisarcıklıoğlu ve TOBB Genel Kurul Başkanı Hüseyin Çevik, daha sonra Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. İki isim, deftere şunları yazdı: “TOBB’un yöneticileri ve delegeleri olarak, milletimizin büyük hedeflerine ve aziz hatıranıza layık olabilmek adına var gücümüzle çalıştığımızı arz etmek isteriz. Bu yıl Cumhuriyet’imizin ilanının 100. yılında olmanın da heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti bu topraklarda kader birliği yapmış milyonların en güzel ortaklığıdır, en aziz eseridir. Bizler, ‘Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.’ sözüyle yola çıkanların, bitmiş-tükenmiş denirken küllerinden yeni bir devlet kurmayı başaranların çocuklarıyız. Çok büyük mücadelelerle elde edilen kazanımlar, ancak aynı kararlılık ve sahiplenmeyle korunur ve yaşatılır.

Bizlere düşen görev de Türkiye Cumhuriyeti’ni huzur ve refah dolu yarınlara ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışmaktır. Ülkemizi dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi yapmak, geçmişte olduğu gibi gelecekte de her alanda dünyada söz sahibi olmak zorundayız.

Bizlere yakışan budur. Aziz Atatürk, emanet ettiğiniz Cumhuriyet’e ve ilkelerinize sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu vatan bizden öncekilerin olduğu gibi, bizim ve bizden sonrakilerin de en mukaddes değeridir. Asla yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır. Ruhunuz şad olsun.”