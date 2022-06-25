TOBB’dan 70’inci yıla 70 bin fidanlı hatıra ormanı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 70’inci kuruluş yıldönümünde, 81 ilden gelen iş dünyasının temsilcileri Ankara’da Birlik Merkezi’nde buluştu.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğindeki toplantıya Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile Eski Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı da katıldı.

Bakan Muş yaptığı konuşmada, TOBB’un 70’inci kuruluş yıldönümünü tebrik ederek, “Ülkemizin en güçlü ve en etkin kuruluşlarından biri olmayı başaran TOBB’un ülkemizin ekonomik kalkınmasında çok önemli bir rol oynadığının her zaman bilincinde olduk. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kuruluşundan bu yana sürekli kendini geliştirmiş, 70 yıllık yolculuğu neticesinde yerel bir kuruluştan, dünya çapında iş birlikleri gerçekleştiren ve üstlendiği görevlerle özel sektörümüzü yurt dışına da taşıyan önemli küresel bir aktör haline gelmiştir.” dedi.

Hükümet olarak firmaların ihtiyaç duyduğu mevzuat alt yapısını hazırladıklarını dile getiren Bakan Mehmet Muş, ekonomide başarılı sonuçlar almanın kamu ve özel sektör işbirliğinden geçtiğini kaydetti.

Küresel gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisinin gösterdiği büyümenin önemli olduğunu vurgulayan Muş, “Türkiye 2022 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüyerek, yüksek oranlı büyüme performansını sürdürdü.” diye konuştu.

70’inci Yıl Hatıra Ormanı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, camia olarak 70 yılda büyük bir yol kat ettiklerini anlattı. Yönetim Kurulu olarak 70’inci kuruluş yıldönümünü taçlandırmak adına 70’inci Yıl Hatıra Ormanı oluşturma kararı aldıklarını açıklayan Hisarcıklıoğlu, “Tam 70 bin fidan dikeceğiz. Camiamıza yakışan bu ormanı, ülkemize kazandıracağız. Böylece hem çevreye ve doğaya katkı verecek hem de gelecek nesillere kalıcı bir miras bırakmış olacağız.” ifadelerini kullandı.

TOBB’un 70 yılda yerel bir kurumdan, küresel bir aktöre dönüştüğünü bildiren Hisarcıklıoğlu, artırdıkları faaliyetler ve geliştirdikleri kurumsal kapasitesiyle, özel sektörde güç birliği sağladıklarını ifade etti. Özel sektörün hak ve hukukunu, uluslararası düzeyde savunan bir konuma geldiklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, iş ve yatırım ortamı önündeki engelleri tespit edip, hükümete aktardıklarını belirtti.

Hisarcıklıoğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Türkiye’nin otomobil üretme hayalini gerçekleştirmek üzere öncülük yapıp, TOGG’u hayata geçiren, tarımda 50 yıllık hayalimiz olan lisanslı depoları başlatan, Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nı kuran, yurtdışında Ticaret Merkezi açan ve çok geniş bir yelpazede, özel sektöre hizmetler sunan, işlerini kolaylaştıran, Oda-Borsa sisteminin dünyada örnek gösterildiği bir seviyeye ulaştık. Değişim ve dönüşümün öncüleri haline geldik. Elbette daha yapacak, çok işimiz var. Ülkemizi hak ettiği yere çıkarmak için, iş dünyası daha hızlı koşmak zorunda.”

70. yıl etkinliğinde ayrıca 10-20-30 yıl görev yapmış delege ve genel sekreterlere hizmet şeref belgesi ve plaketleri takdim edildi.