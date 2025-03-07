TOBB'un 'Sanayide Kadın Eli Projesi Ödülleri' sahiplerini buldu

TOBB İkiz Kuleler, 'Dünya Kadınlar Günü Etkinliği ve Sanayide Kadın Eli Projesi Ödül Töreni'ne ev sahipliği yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte söz alan isimlerden biri de TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu idi.

Konuşmasında, son 20 yılda Türkiye'deki kadın girişimci oranının yüzde 6'dan yüzde 12'ye çıktığını ifade ederek, hedeflerinin bunu yüzde 50'ye çıkarmak olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, TOBB KGK'nin girişimciliğin özendirilmesi, geliştirilmesi konusunda her zaman yol gösterici olduğunu ifade etti.

"Kadınların ekonomiye değer üretmesi büyük önem arz ediyor"

Kadın girişimciliğiyle ilgili uluslararası desteklere değinen ve Avrupa Kalkınma Bankası'ndan kredi temin ettiklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, kadın girişimcilere Kredi Garanti Fonu aracılığıyla bu imkandan yararlanma çağrısında bulundu. Kadın imalatçılara yönelik destek mekanizmalarının güçlendirilmesinin gerekliliğini anlatan Hisarcıklıoğlu, finansmana erişim, hibe ve teşvik programları, ihracat destekleri, eğitim, danışmanlık hizmetleri gibi uygulamalarda kadın imalatçılara pozitif ayrımcılık yapılmasının kadınların ekonomiye değer üretmesi için büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, kadınlar için iş sözleşmelerinde esnek ve uzaktan çalışma modellerine yer verilmesinin önemini vurgulayarak, "Kısmi ve uzaktan çalışmaya yatkın emeğini ve katkısını koyabilecek kadınlar mevzuattan kaynaklanan nedenlerle iş gücü piyasasının dışında kalmaktadır. Aile Yılı kapsamında gerekli mevzuat ve değişiklikleri yaparak daha fazla kadının ülkemize katkı sağlamasına vesile oluruz" diye konuştu.

13 TOBB KGK il başkanına ödül takdim edildi

Etkinlikte söz alan TOBB KGK Başkanı Nurten Öztürk, "Kadınların potansiyelini ortaya çıkaracak, onlara fırsat eşitliği sağlayacak ve yetkinliklerini artıracak projeler üretmek ekonomik büyümemizin anahtarlarından biri olacak" dedi. "Sanayide Kadın Eli", "Tarımda Kadın Eli", "Teknolojide Kadın Eli" gibi birbirini takip eden projeler geliştirdiklerini bildiren Öztürk, Sanayide Kadın Eli Projesi'nin 32 ilde aktif olarak yürütüldüğünü, on binlerce kadının bu projeyle istihdam edildiğini belirtti.

Etkinlikte Sanayide Kadın Eli Projesi kapsamında kurslar açan, işbaşı eğitimleri veren ve en fazla kadın istihdamını sağlayan projenin uygulanmasına katkı sağlayan 13 TOBB KGK il başkanlarına ödülleri takdim edildi.