Topaç’ın yerine Keler geliyor
Türkiye Sermaye Piyasası Birliği Başkanı Erhan Topaç, görevini Ak Portföy Genel Müdürü ve TSPB Başkan vekili Dr. Alp Keler’e bırakmaya hazırlanıyor... Jülide Yiğittürk Gürdamar'ın haberi...
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