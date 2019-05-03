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Topaç’ın yerine Keler geliyor

Türkiye Sermaye Piyasası Birliği Başkanı Erhan Topaç, görevini Ak Portföy Genel Müdürü ve TSPB Başkan vekili Dr. Alp Keler’e bırakmaya hazırlanıyor... Jülide Yiğittürk Gürdamar'ın haberi...

Topaç’ın yerine Keler geliyor
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