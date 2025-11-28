Google Haberler

Toplumsal Fayda Ödülleri üçüncü kez sahiplerini buldu

DÜNYA Gazetesi’nin ulusal, uluslararası ve yerel çapta gerçekleştirilen başarılı sosyal sorumluluk projelerini ödüllendirdiği Toplumsal Fayda Ödülleri töreni CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul’da gerçekleşti.

DÜNYA Gazetesi’nin ülke çapında toplumsal fayda bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlamayı ve toplumsal faydayı tabana yaymayı hedeflediği Toplumsal Fayda Ödülleri, üçüncü yılında da yoğun ilgiyle gerçekleşti.

Sürdürülebilirlik ve ölçülebilirlik kriterleri

200’den fazla başvuru seçkin jüri üyeleri tarafından gerçek bir soruna çözüm üretmek, özgünlük, sürdürülebilirlik ve ölçülebilirlik kriterlerine bağlı kalarak titizlikle incelendi. Dün gerçekleşen ödül töreninde 8 ana ve çeşitli alt kategorilerde ödül verilirken 3 sivil toplum kuruluşuna jüri özel ödülü ve bir kuruma da büyük ödül takdim edildi.

Toplumsal Fayda Ödülleri üçüncü kez sahiplerini buldu - Resim : 1

(Büyük Ödül: Hayalet Ağlar-CarrefourSA) )

Bankacılıktan sigortacılığa, perakendeden giyime, enerjiden ulaşıma kadar birçok farklı özel sektör kurumlarının yanında, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının büyük bir ilgiyle takip ettiği Toplumsal Fayda Ödülleri; bu yıl İstanbul’un yanında Adana, Bursa, Gaziantep, İzmir, Kars, Kocaeli, Tekirdağ gibi birçok ile ve Kıbrıs’a gitti.

Toplumsal Fayda Ödülleri üçüncü kez sahiplerini buldu - Resim : 2

(Jüri Özel Ödülü: Kızımız Okuyacak-Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı)

Trendyol ana sponsorluğunda gerçekleşen ödül programında CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul, İDO, Mega Insulation Solutions, TURKCELL ve Türk Telekom co–sponsor; Alternatif Bank, Türkiye Sigorta ve YapıKredi destek sponsoru; Ajans Press ve Faselis ise hizmet sponsoru olarak yer aldı.

Toplumsal Fayda Ödülleri üçüncü kez sahiplerini buldu - Resim : 3

(Jüri Özel Ödülü: Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı-Nisan'da Adana'da Turizm Kültür Sanat Vakfı)

Toplumsal Fayda Ödülleri’nin kazananlarını ön eleme ve ana değerlendirme olmak üzere iki aşamalı süreçte titizlikle değerlendirerek belirleyen bağımsız jüri üyeleri, Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay başkanlığında; şu isimlerden oluştu:

Dünya Holding Genel Müdürü Alişan Şengül, Sosyal Sorumluluk Danışmanı ve Köşe yazarı Arzu Çekirge Paksoy, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi, CIFAL İstanbul ve UNITAR Direktörü Prof. Dr. Çisil Sohodol, Politik Psikoloji Merkezi Kurucusu ve Akademisyen Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, DÜNYA Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Ece Ceyhun, SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, Stratejik İletişim Danışmanı, Girişimci, Sivil Toplum Gönüllüsü Fügen Toksü, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli, TUHİD Yönetim Kurulu Başkanı İpek Özgüden Özen, Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Ekonomist, İş Futuristi, Stratejist, YK Danışmanı, M-GEN Agency CEO’su, DÜNYA Gazetesi Yazarı Ufuk Tarhan, Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay.

Toplumsal Fayda Ödülleri üçüncü kez sahiplerini buldu - Resim : 4

(Jüri Özel Ödülü: Sedefteki İnciler-Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı)

2025 Toplumsal Fayda Ödülleri’ni kazanan projeler

BÜYÜK ÖDÜL

Hayalet Ağlar-CarrefourSA

TOPLUMA DEĞER KATAN PROJELER-DKP

DKP-Afet Yönetimi
Hayat İyi Yaşam Merkezi-Hayat Holding

DKP-Çevre
Denizlerin Ormanları: Mercanlar-Türkiye İş Bankası

DKP-Çocuk
Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar-OPET

DKP-Deprem Farkındalığı
Afet Oyunları-VISA / Habitat Derneği / UNDP

DKP-Dönüşüm ve Atık Yönetimi
Dönüşümde Gelecek Var-Akbank

DKP-Eğitim
Köyde Meraklı Sınıflar-Bayer Türkiye

DKP-Engelli
Engelsiz Bankacılık-Alternatif Bank

DKP-Fırsat Eşitliği
Yarınlara Kartopu-Yapı Kredi

DKP-Finansal Okuryazarlık
Kendine Yatırım Yapan Kadınlar-Yapı Kredi Portföy

DKP-Genç
Hatay Sörf Merkezi’ne Destek-LC Waikiki

DKP-Girişimcilik
Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi-ÜNLÜ & Co

DKP-İklim Krizi
Ormanın Gözleri-Anadolu Sigorta

DKP-Kadın
Tarımın Kadın Yıldızları-SuperFresh

DKP-Kültür Sanat
Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri-İş Sanat

DKP-Sağlık
Nadirler Sergisi-Takeda Türkiye

DKP-Sivil Toplum Kuruluşları
Sağlıklı Beslen Sevgiyle Büyü-AÇEV

DKP-Spor
Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü-Çolakoğlu Metalurji

DKP-Tarım
Toprağımız Hazinemiz-ETİ Gıda

DKP-Üniversiteler
Residential/IST-Yıldız Teknik Üniversitesi

DKP-Yaşlılar
Dijital Bahar-TURKCELL

DKP-Yerel Değerler ve Turizm
Zirvenin Şefleri-IC Holding

DKP-Diğer
Trakya'nın Kuşlarını Halkalıyoruz-Trakya Elektrik Dağıtım

ÇEŞİTLİLİK, EŞİTLİK VE KAPSAYICILIK
Filizlerin Mucizeleri Teknoloji ve İnovasyon Programı-Türk Traktör

KURUMSAL GÖNÜLLÜLÜK
FLO Group Gönüllüleri Adımlarımız İyiliğe-FLO Group

TOPLUMSAL FAYDA YARATAN SOSYAL GİRİŞİMLER-SG

SG-Sosyal Girişimler
Bilim Virüsü

SG-Sosyal Girişimci Kurum İş Birliği
WeShape Girişimcilik Programı-CCN Yatırım Holding

TOPLUMSAL FAYDA ODAKLI SOSYAL MEDYA ÇALIŞMALARI-SM

SM-Sosyal Medya Kampanyaları
Seyirci Kalma–Türk Ekonomi Bankası (TEB)

SM-Influencer İş Birlikleri
21 Mart Dünya Down Sendromu Günü Farkındayım Yanındayım-Türkiye Down Sendromu Derneği

TOPLUMSAL FAYDA YARATAN YEREL ÇALIŞMALAR-YÇ

YÇ-Kurumlar
Arıcılığı Geliştirme Projesi–Çayeli Bakır İşletmeleri

YÇ-Yerel Yönetimler
İstasyon Gaziantep–Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

YÇ-Yerelde İstihdam
Girişimde Kadın Enerjisi-SOCAR Türkiye

TOPLUMSAL FAYDA YARATAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI-SÇ

SÇ-Sürdürülebilir Fayda Sağlayan Ekip
Hayalet Ağlar-CarrefourSA

SÇ-Sürdürülebilir İş Birlikleri
Genç İstihdamında Fırsat Eşitliği-Esas Sosyal

SÇ-BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını Destekleyen Projeler
Suya Saygı Koleksiyonu Projesi-Koton

TOPLUMSAL FAYDA YARATAN ULUSLARARASI PROJELER-UP

Kıbrıs Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi-İstasyon

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ

Kızımız Okuyacak-Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı

Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı-Nisan'da Adana'da Turizm Kültür Sanat Vakfı

Sedefteki İnciler-Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı

