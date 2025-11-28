Toplumsal Fayda Ödülleri üçüncü kez sahiplerini buldu
DÜNYA Gazetesi’nin ulusal, uluslararası ve yerel çapta gerçekleştirilen başarılı sosyal sorumluluk projelerini ödüllendirdiği Toplumsal Fayda Ödülleri töreni CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul’da gerçekleşti.
DÜNYA Gazetesi’nin ülke çapında toplumsal fayda bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlamayı ve toplumsal faydayı tabana yaymayı hedeflediği Toplumsal Fayda Ödülleri, üçüncü yılında da yoğun ilgiyle gerçekleşti.
Sürdürülebilirlik ve ölçülebilirlik kriterleri
200’den fazla başvuru seçkin jüri üyeleri tarafından gerçek bir soruna çözüm üretmek, özgünlük, sürdürülebilirlik ve ölçülebilirlik kriterlerine bağlı kalarak titizlikle incelendi. Dün gerçekleşen ödül töreninde 8 ana ve çeşitli alt kategorilerde ödül verilirken 3 sivil toplum kuruluşuna jüri özel ödülü ve bir kuruma da büyük ödül takdim edildi.
(Büyük Ödül: Hayalet Ağlar-CarrefourSA) )
Bankacılıktan sigortacılığa, perakendeden giyime, enerjiden ulaşıma kadar birçok farklı özel sektör kurumlarının yanında, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının büyük bir ilgiyle takip ettiği Toplumsal Fayda Ödülleri; bu yıl İstanbul’un yanında Adana, Bursa, Gaziantep, İzmir, Kars, Kocaeli, Tekirdağ gibi birçok ile ve Kıbrıs’a gitti.
(Jüri Özel Ödülü: Kızımız Okuyacak-Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı)
Trendyol ana sponsorluğunda gerçekleşen ödül programında CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul, İDO, Mega Insulation Solutions, TURKCELL ve Türk Telekom co–sponsor; Alternatif Bank, Türkiye Sigorta ve YapıKredi destek sponsoru; Ajans Press ve Faselis ise hizmet sponsoru olarak yer aldı.
(Jüri Özel Ödülü: Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı-Nisan'da Adana'da Turizm Kültür Sanat Vakfı)
Toplumsal Fayda Ödülleri’nin kazananlarını ön eleme ve ana değerlendirme olmak üzere iki aşamalı süreçte titizlikle değerlendirerek belirleyen bağımsız jüri üyeleri, Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay başkanlığında; şu isimlerden oluştu:
Dünya Holding Genel Müdürü Alişan Şengül, Sosyal Sorumluluk Danışmanı ve Köşe yazarı Arzu Çekirge Paksoy, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi, CIFAL İstanbul ve UNITAR Direktörü Prof. Dr. Çisil Sohodol, Politik Psikoloji Merkezi Kurucusu ve Akademisyen Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, DÜNYA Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Ece Ceyhun, SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, Stratejik İletişim Danışmanı, Girişimci, Sivil Toplum Gönüllüsü Fügen Toksü, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli, TUHİD Yönetim Kurulu Başkanı İpek Özgüden Özen, Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Ekonomist, İş Futuristi, Stratejist, YK Danışmanı, M-GEN Agency CEO’su, DÜNYA Gazetesi Yazarı Ufuk Tarhan, Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay.
(Jüri Özel Ödülü: Sedefteki İnciler-Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı)
2025 Toplumsal Fayda Ödülleri’ni kazanan projeler
BÜYÜK ÖDÜL
Hayalet Ağlar-CarrefourSA
TOPLUMA DEĞER KATAN PROJELER-DKP
DKP-Afet Yönetimi
Hayat İyi Yaşam Merkezi-Hayat Holding
DKP-Çevre
Denizlerin Ormanları: Mercanlar-Türkiye İş Bankası
DKP-Çocuk
Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar-OPET
DKP-Deprem Farkındalığı
Afet Oyunları-VISA / Habitat Derneği / UNDP
DKP-Dönüşüm ve Atık Yönetimi
Dönüşümde Gelecek Var-Akbank
DKP-Eğitim
Köyde Meraklı Sınıflar-Bayer Türkiye
DKP-Engelli
Engelsiz Bankacılık-Alternatif Bank
DKP-Fırsat Eşitliği
Yarınlara Kartopu-Yapı Kredi
DKP-Finansal Okuryazarlık
Kendine Yatırım Yapan Kadınlar-Yapı Kredi Portföy
DKP-Genç
Hatay Sörf Merkezi’ne Destek-LC Waikiki
DKP-Girişimcilik
Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi-ÜNLÜ & Co
DKP-İklim Krizi
Ormanın Gözleri-Anadolu Sigorta
DKP-Kadın
Tarımın Kadın Yıldızları-SuperFresh
DKP-Kültür Sanat
Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri-İş Sanat
DKP-Sağlık
Nadirler Sergisi-Takeda Türkiye
DKP-Sivil Toplum Kuruluşları
Sağlıklı Beslen Sevgiyle Büyü-AÇEV
DKP-Spor
Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü-Çolakoğlu Metalurji
DKP-Tarım
Toprağımız Hazinemiz-ETİ Gıda
DKP-Üniversiteler
Residential/IST-Yıldız Teknik Üniversitesi
DKP-Yaşlılar
Dijital Bahar-TURKCELL
DKP-Yerel Değerler ve Turizm
Zirvenin Şefleri-IC Holding
DKP-Diğer
Trakya'nın Kuşlarını Halkalıyoruz-Trakya Elektrik Dağıtım
ÇEŞİTLİLİK, EŞİTLİK VE KAPSAYICILIK
Filizlerin Mucizeleri Teknoloji ve İnovasyon Programı-Türk Traktör
KURUMSAL GÖNÜLLÜLÜK
FLO Group Gönüllüleri Adımlarımız İyiliğe-FLO Group
TOPLUMSAL FAYDA YARATAN SOSYAL GİRİŞİMLER-SG
SG-Sosyal Girişimler
Bilim Virüsü
SG-Sosyal Girişimci Kurum İş Birliği
WeShape Girişimcilik Programı-CCN Yatırım Holding
TOPLUMSAL FAYDA ODAKLI SOSYAL MEDYA ÇALIŞMALARI-SM
SM-Sosyal Medya Kampanyaları
Seyirci Kalma–Türk Ekonomi Bankası (TEB)
SM-Influencer İş Birlikleri
21 Mart Dünya Down Sendromu Günü Farkındayım Yanındayım-Türkiye Down Sendromu Derneği
TOPLUMSAL FAYDA YARATAN YEREL ÇALIŞMALAR-YÇ
YÇ-Kurumlar
Arıcılığı Geliştirme Projesi–Çayeli Bakır İşletmeleri
YÇ-Yerel Yönetimler
İstasyon Gaziantep–Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
YÇ-Yerelde İstihdam
Girişimde Kadın Enerjisi-SOCAR Türkiye
TOPLUMSAL FAYDA YARATAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI-SÇ
SÇ-Sürdürülebilir Fayda Sağlayan Ekip
Hayalet Ağlar-CarrefourSA
SÇ-Sürdürülebilir İş Birlikleri
Genç İstihdamında Fırsat Eşitliği-Esas Sosyal
SÇ-BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını Destekleyen Projeler
Suya Saygı Koleksiyonu Projesi-Koton
TOPLUMSAL FAYDA YARATAN ULUSLARARASI PROJELER-UP
Kıbrıs Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi-İstasyon
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ
Kızımız Okuyacak-Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı
Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı-Nisan'da Adana'da Turizm Kültür Sanat Vakfı
Sedefteki İnciler-Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı