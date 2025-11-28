Toplumsal Fayda Ödülleri üçüncü kez sahiplerini buldu

DÜNYA Gazetesi’nin ülke çapında toplumsal fayda bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlamayı ve toplumsal faydayı tabana yaymayı hedeflediği Toplumsal Fayda Ödülleri, üçüncü yılında da yoğun ilgiyle gerçekleşti.

Sürdürülebilirlik ve ölçülebilirlik kriterleri

200’den fazla başvuru seçkin jüri üyeleri tarafından gerçek bir soruna çözüm üretmek, özgünlük, sürdürülebilirlik ve ölçülebilirlik kriterlerine bağlı kalarak titizlikle incelendi. Dün gerçekleşen ödül töreninde 8 ana ve çeşitli alt kategorilerde ödül verilirken 3 sivil toplum kuruluşuna jüri özel ödülü ve bir kuruma da büyük ödül takdim edildi.

(Büyük Ödül: Hayalet Ağlar-CarrefourSA) )

Bankacılıktan sigortacılığa, perakendeden giyime, enerjiden ulaşıma kadar birçok farklı özel sektör kurumlarının yanında, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının büyük bir ilgiyle takip ettiği Toplumsal Fayda Ödülleri; bu yıl İstanbul’un yanında Adana, Bursa, Gaziantep, İzmir, Kars, Kocaeli, Tekirdağ gibi birçok ile ve Kıbrıs’a gitti.

(Jüri Özel Ödülü: Kızımız Okuyacak-Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı)

Trendyol ana sponsorluğunda gerçekleşen ödül programında CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul, İDO, Mega Insulation Solutions, TURKCELL ve Türk Telekom co–sponsor; Alternatif Bank, Türkiye Sigorta ve YapıKredi destek sponsoru; Ajans Press ve Faselis ise hizmet sponsoru olarak yer aldı.

(Jüri Özel Ödülü: Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı-Nisan'da Adana'da Turizm Kültür Sanat Vakfı)

Toplumsal Fayda Ödülleri’nin kazananlarını ön eleme ve ana değerlendirme olmak üzere iki aşamalı süreçte titizlikle değerlendirerek belirleyen bağımsız jüri üyeleri, Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay başkanlığında; şu isimlerden oluştu:

Dünya Holding Genel Müdürü Alişan Şengül, Sosyal Sorumluluk Danışmanı ve Köşe yazarı Arzu Çekirge Paksoy, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi, CIFAL İstanbul ve UNITAR Direktörü Prof. Dr. Çisil Sohodol, Politik Psikoloji Merkezi Kurucusu ve Akademisyen Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, DÜNYA Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Ece Ceyhun, SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, Stratejik İletişim Danışmanı, Girişimci, Sivil Toplum Gönüllüsü Fügen Toksü, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli, TUHİD Yönetim Kurulu Başkanı İpek Özgüden Özen, Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Ekonomist, İş Futuristi, Stratejist, YK Danışmanı, M-GEN Agency CEO’su, DÜNYA Gazetesi Yazarı Ufuk Tarhan, Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay.

(Jüri Özel Ödülü: Sedefteki İnciler-Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı)

2025 Toplumsal Fayda Ödülleri’ni kazanan projeler

BÜYÜK ÖDÜL

Hayalet Ağlar-CarrefourSA

TOPLUMA DEĞER KATAN PROJELER-DKP

DKP-Afet Yönetimi

Hayat İyi Yaşam Merkezi-Hayat Holding

DKP-Çevre

Denizlerin Ormanları: Mercanlar-Türkiye İş Bankası

DKP-Çocuk

Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar-OPET

DKP-Deprem Farkındalığı

Afet Oyunları-VISA / Habitat Derneği / UNDP

DKP-Dönüşüm ve Atık Yönetimi

Dönüşümde Gelecek Var-Akbank

DKP-Eğitim

Köyde Meraklı Sınıflar-Bayer Türkiye

DKP-Engelli

Engelsiz Bankacılık-Alternatif Bank

DKP-Fırsat Eşitliği

Yarınlara Kartopu-Yapı Kredi

DKP-Finansal Okuryazarlık

Kendine Yatırım Yapan Kadınlar-Yapı Kredi Portföy

DKP-Genç

Hatay Sörf Merkezi’ne Destek-LC Waikiki

DKP-Girişimcilik

Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi-ÜNLÜ & Co

DKP-İklim Krizi

Ormanın Gözleri-Anadolu Sigorta

DKP-Kadın

Tarımın Kadın Yıldızları-SuperFresh

DKP-Kültür Sanat

Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri-İş Sanat

DKP-Sağlık

Nadirler Sergisi-Takeda Türkiye

DKP-Sivil Toplum Kuruluşları

Sağlıklı Beslen Sevgiyle Büyü-AÇEV

DKP-Spor

Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü-Çolakoğlu Metalurji

DKP-Tarım

Toprağımız Hazinemiz-ETİ Gıda

DKP-Üniversiteler

Residential/IST-Yıldız Teknik Üniversitesi

DKP-Yaşlılar

Dijital Bahar-TURKCELL

DKP-Yerel Değerler ve Turizm

Zirvenin Şefleri-IC Holding

DKP-Diğer

Trakya'nın Kuşlarını Halkalıyoruz-Trakya Elektrik Dağıtım

ÇEŞİTLİLİK, EŞİTLİK VE KAPSAYICILIK

Filizlerin Mucizeleri Teknoloji ve İnovasyon Programı-Türk Traktör

KURUMSAL GÖNÜLLÜLÜK

FLO Group Gönüllüleri Adımlarımız İyiliğe-FLO Group

TOPLUMSAL FAYDA YARATAN SOSYAL GİRİŞİMLER-SG

SG-Sosyal Girişimler

Bilim Virüsü

SG-Sosyal Girişimci Kurum İş Birliği

WeShape Girişimcilik Programı-CCN Yatırım Holding

TOPLUMSAL FAYDA ODAKLI SOSYAL MEDYA ÇALIŞMALARI-SM

SM-Sosyal Medya Kampanyaları

Seyirci Kalma–Türk Ekonomi Bankası (TEB)

SM-Influencer İş Birlikleri

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü Farkındayım Yanındayım-Türkiye Down Sendromu Derneği

TOPLUMSAL FAYDA YARATAN YEREL ÇALIŞMALAR-YÇ

YÇ-Kurumlar

Arıcılığı Geliştirme Projesi–Çayeli Bakır İşletmeleri

YÇ-Yerel Yönetimler

İstasyon Gaziantep–Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

YÇ-Yerelde İstihdam

Girişimde Kadın Enerjisi-SOCAR Türkiye

TOPLUMSAL FAYDA YARATAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI-SÇ

SÇ-Sürdürülebilir Fayda Sağlayan Ekip

Hayalet Ağlar-CarrefourSA

SÇ-Sürdürülebilir İş Birlikleri

Genç İstihdamında Fırsat Eşitliği-Esas Sosyal

SÇ-BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını Destekleyen Projeler

Suya Saygı Koleksiyonu Projesi-Koton

TOPLUMSAL FAYDA YARATAN ULUSLARARASI PROJELER-UP

Kıbrıs Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi-İstasyon

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ

Kızımız Okuyacak-Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı

Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı-Nisan'da Adana'da Turizm Kültür Sanat Vakfı

Sedefteki İnciler-Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı