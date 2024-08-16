Tosyalı’dan Angola’ya demir çelik yatırımı

Tosyalı, Türkiye, Cezayir, Libya Bingazi, Senegal, Angola ve İspanya’daki yatırımlarına ek olarak Afrika’daki yatırımlarını Angola’da yeni bir iş birliğiyle daha da büyüteceğini açıkladı.

Tosyalı’nın Angola’daki iştiraki Tosyalı Iron & Steel Angola SA (TISA), Angola’da devam eden yatırımları kapsamında ortaklık yapısına Angola Cumhuriyeti'ne ait petrol ve gaz şirketi Sonangol’u da alarak daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Angola Cumhuriyeti Maden Kaynakları, Petrol ve Gaz Bakanı Diamantino Pedro Azevedo, Angola’nın Türkiye Büyükelçisi Jose Gonçalves Martins Patricio ve Angola’nın Petrol ve Gaz Üretim Şirketi Sonangol Yönetim Kurulu Başkanı Sebastiao Gaspar Martins, beraberlerindeki heyetle birlikte Tosyalı Demir Çelik İskenderun Tesisi’ni ziyaret etti. TISA, bu yeni yapısıyla mevcuttaki demir cevheri yatırımının kapsamını daha da genişleterek entegre bir demir çelik tesisi kurmayı planladığını bu ziyaret sırasında açıkladı.

“Farklı sektörlere yönelebiliriz”

Tesisin Kassinga Bölgesi›ndeki demir cevheri madenlerinin yeniden faaliyete geçirilmesi ve ardından başkent Luanda’nın güneybatısındaki Mocamedes’te bulunan Sacomar Maden Terminali’nde kurulması planlanıyor.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Bu ziyaret vesilesiyle Tosyalı’nın Angola’ya olan inancının ve ülkenin başta demir-çelik ve madencilik olmak üzere petrol ve gaz dışı sektörlere yönelme stratejisine verdiğimiz güçlü desteğin altını bir kez daha çizdik. Angola’daki iş birliğimizin kapsamını genişleten bu yeni ortaklık yapısının her iki ülke için de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Hedef yıllık 10 milyon ton demir cevheri işlenmek

Şirket 2 milyar ton demir cevheri rezervi bulunan bu projeyle fazlar halinde yıllık 10 milyon ton demir cevheri işleme kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. 2027'de tamamlanması planlanan yeniçeliktesisiyle de madenden tesise uzanan değer zincirinin tamamına hakim tam entegre bir endüstri kompleksi hayata geçirilmiş olacak. Projeyle Angola’nın petrol ve doğalgaz dışı sektörlerdeki endüstriyel yatırımlarının da önünün açılarak yerel ekonominin daha yaygın bir şekilde geliştirilmesi hedefleniyor.