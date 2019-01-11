TOSYÖV Bursa’da bayrağı Bintaş devraldı

11 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) – Türkiye Orta Ölçekli Sanayiciler ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Bursa Destekleme Derneği, 20. Dönem Genel Kurulu’nda seçime tek liste ile gitti. Başkan İsmail Korkmaz’dan hizmet nöbetini Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş devraldı. Genel kurula SİAD’ların, STK’ların çok sayıda başkan ve temsilcisi katıldı.

İşletmelerin yüzde 99,8’ini KOBİ’lerin oluşturduğuna dikkati çeken TOSYÖV Bursa Başkanı Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş, öncelikli hedeflerinin yerli ve millilik bilinci ile üreten, dijitalleşen, katma değeri yüksek ürün ihracatı yapan KOBİ’lerin artması olduğunu söyledi. Bintaş, “KOBİ’lerin finansman, istihdam, üretim, pazarlama gibi sorunları giderek artmaktadır. Bu sorunlarla baş etmeye çalışan KOBİ’lerin ayakta kalarak varlığını sürdürmesi ve rekabet edebilecek noktaya gelmesi ise ancak katma değerli üretim ve ihracatı ile mümkündür. Amacımız söz konusu sorunlara çözüm üretecek öneriler getirerek ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, işletmelerimizin ihtiyaçlarına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek, üniversite-sanayi işbirliğini artıracak çalışmalar yapmak ve geleceğin teminatı olan girişimci gençler ile ortak projeler üretmektir” dedi.

Katılımcıların oybirliği ile göreve gelen Bursa TOSYÖV’ün yeni yönetimi şu isimlerden oluşuyor: Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş, Esra İnhanlı, Bahadır Celal Manasoğlu, Ali Sinan Duran, Mustafa Ekinci, Nur Akan, Filiz Ermiş, Ruhiye Çetin, Faruk Onan, Fatih Norman, Kutsal Çiçekçi, Melih Kutluk, Hakan Çubukçu ve yedek listede Bayram Ali Özdemir, Fatih Demirtaş, Tijen Yener, Gonca Gülçin Öner, Engin Ateş, Erhan Sönmezışık, Gizem Balamir, İsmail Durak, Erdinç Yağız, Didem Dönmezer, Hüseyin Ertaş, Ahu Turhan, Mahmut Demiröz’den oluştu. Derneğin denetim kurulunda ise Muhsin Mardin, Tuncay Kiraz, Sevgi Şahin Aral ve yedek listede Hülya Kula Çiçekçi, Seyhan Karademir, Dr. Ersin Eser Korkmaz görev alıyor.