Toyota’da beşinci kâr düşüşü kapıda, dört fabrika durdu

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Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Toyota, satış kayıpları ile üretim kesintilerinin aynı döneme denk geldiği kritik bir bilanço açıklamasına hazırlanıyor.

Şirketin nisan-haziran dönemindeki faaliyet kârının yıllık bazda yeniden gerilemesi bekleniyor. Tahminlerin gerçekleşmesi durumunda Toyota’nın faaliyet kârı üst üste beşinci çeyrekte düşmüş olacak.

Kâr beklentisi 1,11 trilyon yen

Sekiz analistin tahminlerinin ortalamasına göre Toyota’nın nisan-haziran döneminde 1,11 trilyon yen faaliyet kârı açıklaması bekleniyor. Bu tutar yaklaşık 7 milyar dolara karşılık geliyor.

Beklenti, faaliyet kârının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 gerileyeceğine işaret ediyor. Toyota’nın hibrit araçlara yönelik güçlü talebe rağmen maliyet artışlarını ve bazı büyük pazarlardaki satış kaybını dengelemekte zorlandığı görülüyor.

Faaliyet kârındaki düşüş serisinin devam etmesi, yatırımcıların şirketin yüksek satış hacmini ne ölçüde kazanca dönüştürebildiğine odaklanmasına neden olacak.

Küresel satışlar yüzde 3 düştü

Toyota ve Lexus markalarının mali yılın ilk çeyreğindeki küresel satışları yüzde 3 azalarak 2,5 milyon aracın biraz üzerinde kaldı.

ABD’de kaydedilen sınırlı büyüme; Çin, Orta Doğu, Okyanusya ile Orta ve Güney Amerika’daki kayıpları telafi edemedi.

Şirketin Okyanusya satışları yüzde 16, Orta ve Güney Amerika satışları ise yüzde 5 geriledi. Çinli otomobil üreticilerinin ihracat pazarlarında hızla büyümesi, Toyota’nın geleneksel olarak güçlü olduğu bölgelerdeki rekabeti artırıyor.

Çin’de kayıp yüzde 28

Toyota’nın Çin satışları nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 düştü.

Dünyanın en büyük otomobil pazarında yerli elektrikli araç üreticilerinin daha düşük fiyatlı ve teknoloji odaklı modellerle büyümesi, Japon markalar üzerindeki baskıyı artırıyor.

Toyota, Çin’e özel elektrikli modeller geliştirerek rekabete yanıt vermeye çalışıyor. Ancak yeni ürünlerin satış hacmine tam olarak yansıması zaman alırken benzinli araçlara yönelik talepteki gerileme şirketin toplam performansını aşağı çekiyor.

Çin’deki kaybın sürmesi, Toyota’nın küresel satış ve kâr hedefleri açısından en önemli risklerden biri olarak görülüyor.

Orta Doğu satışları üçte bir düştü

Toyota’nın Orta Doğu satışları aynı dönemde yaklaşık üçte bir oranında azaldı. Bölgedeki çatışmalar, tüketici talebini ve araç sevkiyatlarını doğrudan etkiledi.

Gerilim yalnızca satışları düşürmekle kalmadı. Alüminyum ve petrokimya ürünü nafta gibi üretimde kullanılan girdilerin fiyatları da yükseldi.

Enerji ve taşımacılık maliyetlerindeki artış, araçların üretimden teslimata kadar geçen sürede Toyota’nın üstlendiği toplam maliyeti büyüttü.

Şirket daha önce Orta Doğu’daki gelişmelerin mali yıl genelinde milyarlarca dolarlık baskı yaratabileceği uyarısında bulunmuştu.

Deprem dört fabrikayı durdurdu

Toyota’nın bilanço öncesindeki son riski Japonya’nın güneyinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem oldu.

Şirket, güvenlik kontrolleri ve parça tedarikindeki sorunlar nedeniyle Japonya’daki dört fabrikada üretimi durdurdu. Bunlardan ikisi doğrudan araç montajı gerçekleştiriyor.

Kyushu bölgesindeki üç fabrikada üretimin 5 Ağustos’a kadar durması planlanıyor. Ülkenin orta kesimindeki Aichi fabrikasında ise duruşun 7 Ağustos’a kadar devam etmesi bekleniyor.

Duran tesislerden biri Lexus modellerini üretirken diğer fabrikalarda hibrit araç parçaları ve motor üretimi gerçekleştiriliyor.

Tedarikçi hasarı takvimi belirsizleştirdi

Toyota’nın önemli parça tedarikçilerinden Aisin’in deprem merkezine yakın fabrikasında su boruları hasar gördü.

Tesiste büyük yapısal veya makine hasarı tespit edilmemesine rağmen üretimin ne zaman tamamen başlayacağı konusunda kesin bir takvim açıklanmadı.

Yaklaşık 200 kişilik ekip fabrikanın yeniden devreye alınması için çalışıyor. Parça üretiminin gecikmesi, Toyota’nın kendi fabrikaları güvenli olsa bile montaj hatlarını çalıştırmasını engelleyebilir.

Otomotiv sektöründe tek bir kapı, motor veya hibrit sistem parçasının bulunamaması, binlerce araçlık üretim hattının durmasına neden olabiliyor.

RAV4 geçişi ABD’yi sınıyor

Toyota’nın ABD satışları çeyrek boyunca sınırlı büyüme gösterse de şirketin en çok satan modellerinden RAV4’te devam eden değişim süreci yeni bir risk yaratıyor.

Eski RAV4’ün üretim ve satışının sona ermesiyle yeniden tasarlanan modelin pazara geçişi arasında oluşan boşluk, satışların hızını sınırladı.

Yatırımcılar, yeni RAV4’ün üretim kapasitesinin ve bayi teslimatlarının ne zaman hızlanacağına ilişkin açıklamaları izleyecek.

ABD pazarındaki hibrit talebi Toyota’nın en güçlü alanlarından biri olmaya devam ediyor. Ancak model geçişinin uzaması, Çin ve Orta Doğu’daki kayıpları telafi edecek büyümeyi geciktirebilir.

Yıllık hedefte revizyon riski

Toyota, içinde bulunulan mali yıl için 3 trilyon yen faaliyet kârı öngörüyor.

Analistler, satış kayıpları, yükselen ham madde fiyatları ve deprem kaynaklı üretim duruşlarının ardından bu hedefte değişiklik yapılıp yapılmayacağına odaklanacak.

Fabrikaların kısa sürede yeniden devreye alınması durumunda depremin bilanço üzerindeki etkisi sınırlı kalabilir. Parça tedarikinin uzaması hâlinde ise üretilemeyen araç sayısı ve finansal kayıp büyüyebilir.

Toyota’nın 4 Ağustos’ta açıklayacağı sonuçlar, şirketin yalnızca geçen çeyrekteki performansını değil, Çin rekabeti ve tedarik zinciri sorunları karşısındaki dayanıklılığını da gösterecek.