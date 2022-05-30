TSE Başkanlığına Mahmut Sami Şahin seçildi
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanlığına Mahmut Sami Şahin seçildi.
AA
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Türk Standardları Enstitüsü’nün (TSE) 61. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Yapılan seçimde TSE'nin yeni Başkanı, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin oldu.
Yönetim kurulu üyeliklerine ise Halil İbrahim Çetin, Mehmet Bozdemir, Ahmet Çarhan ve Mehmet Tuncay Yıldırım seçildi.
Görev devir teslimi TSE binasında gerçekleştirildi.