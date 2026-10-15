TSMC kârda rekor kırdı: Marjlarda düşüş var

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Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC, NYSE: TSM), 15 Ekim'de duyurduğu üçüncü çeyrek sonuçlarında net kârını yeni bir zirveye taşıdı. Şirketin son çeyreğe ilişkin gelir beklentisi, hızlı büyümenin sürmesini öngörüyor.

Kâr bir yılda yüzde 68,7 arttı

Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi TSMC'nin temmuz-eylül dönemindeki net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,7 artarak 763,06 milyar Tayvan dolarına yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde şirket 452,30 milyar Tayvan doları kâr açıklamıştı.

Yaklaşık 23,9 milyar dolarlık kâr, bir önceki çeyreğe göre de yüzde 8 artışa işaret etti. Hisse başına seyreltilmiş kâr ise 17,44 Tayvan dolarından 29,43 Tayvan dolarına çıktı.

Şirketin üçüncü çeyrek geliri, daha önce duyurulduğu üzere yıllık yüzde 50,9 artışla 1,49 trilyon Tayvan dolarına ulaştı. Dolar bazındaki gelir ise 46,72 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Böylece yapay zekâ ve gelişmiş işlemcilere yönelik talep, TSMC'nin yalnızca satışlarını değil, kârlılığını da güçlü biçimde destekledi.

Rekor kâra rağmen marj geriledi

TSMC'nin açıkladığı sonuçlarda dikkat çeken ayrıntılardan biri, rekor kâra rağmen bazı kârlılık göstergelerinin bir önceki çeyreğin gerisinde kalması oldu.

Şirketin brüt kâr marjı ikinci çeyrekteki yüzde 67,7 seviyesinden yüzde 66,4'e geriledi. Faaliyet kâr marjı yüzde 60,3'ten yüzde 58,7'ye, net kâr marjı ise yüzde 55,6'dan yüzde 51,1'e düştü.

Bununla birlikte yıllık karşılaştırmada tablo farklı. Brüt kâr marjı geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 59,5 seviyesinin üzerinde bulunuyor. Faaliyet kâr marjı da geçen yılki yüzde 50,6 düzeyinden belirgin biçimde yükseldi.

Bu nedenle son çeyrekteki marj gerilemesi, şirketin yıllık kârlılığında bozulma yaşandığı anlamına gelmiyor. Ancak hızlı büyümeye eşlik eden üretim yatırımlarının ve maliyetlerin önümüzdeki dönemde nasıl yönetileceği önem kazanıyor.

2 nanometre üretimin payı hızla yükseldi

TSMC'nin bilançosunda büyümenin kaynaklarına ilişkin önemli bir değişim de görüldü.

Şirketin en gelişmiş üretim süreçlerinden biri olan 2 nanometre teknolojisinin toplam çip plakası gelirleri içindeki payı, ikinci çeyrekte yüzde 3 iken üçüncü çeyrekte yüzde 8'e yükseldi.

Aynı dönemde 3 nanometre teknolojisinin payı yüzde 30'dan yüzde 33'e çıktı. 5 nanometre teknolojisi gelirlerin yüzde 28'ini, 7 nanometre ise yüzde 10'unu oluşturdu.

TSMC'nin 7 nanometre ve daha gelişmiş teknolojileri kapsayan üretiminden elde ettiği gelirlerin toplam çip plakası gelirlerindeki payı yüzde 79'a ulaştı. Bu oran bir önceki çeyrekte yüzde 77 düzeyindeydi.

Şirketin finans yöneticisi Wendell Huang, gelişmiş üretim teknolojilerine yönelik güçlü talebin sürdüğünü belirterek 2 nanometre üretimindeki hızlı artışın son çeyrekte de faaliyetleri desteklemesini beklediklerini bildirdi.

Yüksek performanslı işlemciler öne çıktı

TSMC'nin gelir dağılımı, teknoloji sektöründeki talebin hangi alanda yoğunlaştığını da ortaya koydu.

Yüksek performanslı hesaplama platformunun toplam gelirdeki payı yüzde 68'e yükseldi. Bu oran ikinci çeyrekte yüzde 66, geçen yılın aynı döneminde ise yüzde 57 seviyesindeydi.

Akıllı telefon platformunun gelirlerdeki payı ise yüzde 21 olarak gerçekleşti. Bir yıl önce bu oran yüzde 30 düzeyindeydi.

Veriler, TSMC'nin gelir yapısında yüksek performanslı işlemcilerin ağırlığının arttığını gösteriyor. Yapay zekâ sistemleri ve veri merkezlerinde kullanılan gelişmiş işlemciler de bu geniş faaliyet alanının önemli parçaları arasında bulunuyor.

Öte yandan şirketin üçüncü çeyrekteki sermaye harcamaları 13,84 milyar dolara ulaştı. Yılın ilk dokuz ayında gerçekleştirilen toplam sermaye harcaması ise 40,64 milyar dolar oldu.

Son çeyrekte 54,3 milyar dolarlık üst sınır

TSMC'nin bugünkü açıklamasında yatırımcılar açısından en önemli yeni bilgilerden biri de yılın son üç ayına ilişkin gelir tahmini oldu.

Şirket, 2026'nın dördüncü çeyreğinde gelirlerinin 52,3 milyar ile 54,3 milyar dolar arasında gerçekleşmesini bekliyor. Bu tahmin, üçüncü çeyrekte elde edilen 46,72 milyar dolarlık gelirin ardından büyümenin devam edeceğine ilişkin şirket beklentisini ortaya koyuyor.

TSMC aynı dönemde brüt kâr marjının yüzde 65-67, faaliyet kâr marjının ise yüzde 56,5-58,5 aralığında olacağını öngörüyor.

Böylece yılın son bölümünde yalnızca satışların ne kadar büyüyeceği değil, yeni üretim teknolojilerinin devreye alınması sırasında kârlılık oranlarının nasıl şekilleneceği de önem kazanıyor.

Şirketin açıkladığı tahminler, gelişmiş çiplere yönelik talebin güçlü kalmasının beklendiğine işaret ediyor. Ancak bu rakamlar gerçekleşmiş sonuç değil, mevcut koşullara dayanan şirket öngörüleri niteliğinde.