TSPB’nin yeni başkanı Tevfik Eraslan oldu

04 Eylül 2020

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), 20’nci Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın İstanbul’da yapıldığını, seçimlerden sonra yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında TSPB Başkanlığına Tevfik Eraslan'ın seçildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, TSPB 20’nci Olağan Genel Kurul Toplantısı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Borsa İstanbul A.Ş Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul A.Ş Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi M. Hakan Atilla ile çok sayıda sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

"Piyasaların büyümesi ve derinleşmesi birinci önceliğimiz olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve yeni dönem TSPB Başkanlığını yürütecek olan Tevfik Eraslan, sermaye piyasalarının ülkelerin kalkınmaları için ihtiyaç duyulan finansmanın en temel kaynağı olduğunu söyledi.

Eraslan, “Sermaye piyasalarımızın büyümesi ve derinleşmesi birinci önceliğimiz olacaktır. Bu kapsamda Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği olarak önümüzdeki dönemde hedeflerimizin başında İstanbul Finans Merkezi projemizin hayata geçirilmesi gelmektedir. Ayrıca bireysel yatırımcının korunmasına yönelik tüm çalışmaların destekçisi ve takipçisi olacağız. Sermaye piyasaları alanında dijitalleşmenin gelişimi için uygun zemin hazırlanması, bireysel emeklilik sisteminin tabana yayılarak toplumun geniş kesimini kapsaması, tasarrufların artırılması amacıyla ülke çapında farkındalık yaratılması ve sektörde rekabetin artırılması yoluyla hizmet kalitesinin yükseltilmesi öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu bağlamda sermaye piyasaları alanında faaliyet gösteren tüm kuruluşlarımızın bu sorumlulukla hareket edeceğine dair inancımın tam olduğunu ifade etmek isterim.” diye konuştu.