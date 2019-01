TÜGİAD Bursa, Eğilmez ve Bingöl’ü ağırladı

14 Ocak 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - Ekonomist ve yazar Dr. Mahfi Eğilmez, 2019’un olumsuz bir yıl olmayacağını belirtti. Eğilmez, “Bir yılın olumsuz geçmesi, diğer yılın olumlu olmasını sağlayabiliyor. Bu kadar olumsuzluktan sonra normal beklenti, 2019’da bazı şeylerin biraz daha olumluya dönmesi. İlk iki çeyrek muhtemelen kötü gidecek ama Türk millet bu konularda çok beceriklidir, tersi de olabilir. 2019’daki tehlikeleri ise; Fed, Avrupa Merkez Bankası, Brexit gelişmeleri, Ticaret Savaşları, Avrupa’daki sıkıntılar ve Çin’deki düşüş şeklinde sıralayabiliriz. Cari açığımızın düşmesi olumlu bir gelişme. 2019’da kabaca yüzde 0,4 ile yüzde 1 arasında bir büyüme olabilir. Tabii, bu dönemde hata yapmazsak ve yılın ikinci yarısında artıya dönmek suretiyle olabilir” dedi.

“Türkiye ne kadar etkilenirse Bursa da o kadar etkilenir”

Vergi indirimi ve asgari ücretteki artışı da değerlendiren Eğilmez, “Vergi indirimi talebi canlandırır, asgari ücretteki artış da ücretlinin gelirini arttıracağı için o da talebi arttıracaktır. Dolayısıyla bu canlılık getirir ama bunların her ikisi aynı zamanda bir süre sonra enflasyonu arttırıcı etkiler yaratabilir” dedi. 2019’daki risk ve fırsatlara da değinen Eğilmez, “Büyümenin düşmesi, yüksek enflasyon, artan işsizlik olumsuz gelişmeler; düşen cari açık, enflasyonda düşüş ve dış kaynak girişi ise olumlu gelişmelerdir. Mevcut durumun devamının risk, yeni bir çıkışın ise ciddi bir fırsat yaratabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

“Bir tweet ile dünya gündemi değişiyor”

Ekonomik açıdan kaç gün sonranızı net görüyorsunuz sorusunu da cevaplayan Eğilmez, “Yarını bile göremiyorum. Çünkü sosyal medyanın bu kadar geliştiği, ABD Başkanı Trump’ın tweet atarak her şeyi değiştirdiği bir ortamda yarını nasıl göreyim ki? Adam bir tweet atıyor her şey karışıyor. Trump’ı bir tarafa koyarsak da en fazla 1 ay sonrasını net olarak görebiliriz. Daha fazlası böyle bir ortamda mümkün değil. Çünkü her yerde bir kaos ve karmaşa var. Düşünün, şöyle bir baktığınızda dünya liderleri içinde en rahat görüneni Merkel, o da gidiyorum diyor. Çin’in durumu da çok önemli. Örneğin Çin’in iç pazarı çok zengin değil, ihracat yapması lazım ama ticaret savaşlarının da etkisiyle Çin’in ihracatı düşüyor ve bu da Çin’in büyüme rakamını düşürüyor. 2019’un en ciddi riski Çin’in büyümesini kaybetmesidir” İfadelerini kullandı. Türkiye’deki teşvik sisteminin de baştan aşağıya yanlış olduğunu söyleyen Eğilmez, bir sanayi envanterimiz olmadığını, neyi, nerede, kaça, kimin ürettiğini bilmediklerini ifade etti. Eğilmez mevcut teşvik sisteminin mutlaka revize edilmesini, sektöre ve kentlere özel teşvik yerine ürüne teşvik verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

“Vergi kanunlarının dili çok ağır”

Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl ise, gündemin en önemli konularından biri olan poşetlerin 25 kuruş olmasına gösterilen tepkiye de değinerek, “Poşetlere gösterdiğimiz tepkiyi, 1 yılda harcanan 600 milyar vergiye vermedik. Poşete 25 kuruş veren arkadaş, cep telefonuna 3 ayrı vergi veriyor ama farkında değil. Bunlara anestezik vergiler denir. Her vatandaş neye ne kadar vergi verdiğini ve bu vergilerin neye ne kadar harcandığını bilmesi gerekir. Böyle oldukça vergi bilinci ve vatandaşın devletine olan bağlılık duygusu daha da artar” dedi.

TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ersoy Tabaklar ve TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, Dr. Mahfi Eğilmez ve Dr. Ozan Bingöl’e Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi tarafından hazırlanmış Atatürk tablosu hediye etti.