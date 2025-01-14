TÜGİAD Business Network Buluşmaları'nın ilki İzmir’de yapıldı

TÜGİAD'ın ilk Business Network toplantısı İzmir'de yapıldı. Drnek üyelerinin yeni işbirliği imkanlarını konuşma fırsatı bulduğu toplantıda Erkin Şahinöz Akademi Kurucusu Stratejik Yönetim Danışmanı ve ABD Merkez Bankası Eski Araştırma Direktörü Erkin Şahinöz de 2025 yılı beklentilerini ve finansal öngörülerini katılımcılarla paylaştı.

Çin ve ABD’de temsilcilik açma hedefi

TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, "2025 yılında da Çin’de ve ABD’de temsilcilikler açarak dünya ekonomisine yön veren 2 ülke ile üyelerimizi buluşturarak, bu ülkelerle daha çok iş yapmalarını ve ihracatlarını artırmalarını hedefliyoruz. Dünya zor bir dönemden de geçse biz yeni projeler üreterek, çalışarak krizleri fırsata çevireceğiz” dedi

Derneğin Ege Şube Yönetim Kurulu Başkanı Engin Korkmaz, "Bugün burada gerçekleştirdiğimiz buluşmanın, güçlü bir geleneğin ilk adımı olmasını temenni ediyorum. Birlikte iş yapmanın, birbirimize güvenmenin ve sinerji yaratmanın gücünü keşfettiğimizde, yalnızca işlerimizi büyütmekle kalmayacağız; aynı zamanda ülkemizin ekonomik dinamiklerini de güçlendireceğiz” diye konuştu.