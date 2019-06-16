“TÜGİAD ekonomi, siyaset ve hukuk gündemini ele aldı”

16 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu ile TÜGİAD ve TÜGİAD Bursa Şubesi’nin Geçmiş Dönem Başkanlarından Murat Coşkunkan’ın da katıldığı programda; Gazeteci Metehan Demir, Ekonomist Murat Sağman ve Hukukçu Dr. Rezan Epözdemir, Türkiye siyasi ve ekonomi hayatında yaşanan önemli gündemlere değindi. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi 2019’un ilk yarısının son ‘TÜGİAD Bursa Buluşmaları’nı gerçekleştirdi. Cha Cha Restoranda gerçekleşen toplantının konukları olan gazeteci Metehan Demir, ‘Seçim Öncesi ve Sonrası İç ve Dış Siyasi Gündem ile Dış Politika’, ekonomist Murat Sağman ‘Ekonomi ve Piyasalar’, Hukukçu Dr. Rezan Epözdemir ise ‘Yaklaşan Seçim Öncesi Türkiye’de Hukuk ve Siyasette Son Durum’ konu başlıklarında değerlendirmede bulundu.

“Planladığımız hedefleri bir bir gerçekleştiriyoruz”

Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ersoy Tabaklar, “11. Dönem Yönetim Kurulu olarak teslim aldığımız bu çok değerli bayrağı dalgalandırmaya çalışıyoruz. Göreve başladığımızdan bu yana hedeflediğimiz projeleri yoğun bir ekonomi ve seçim gündemi olmasına rağmen bir bir yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Umarım en kısa zamanda ekonomik ve siyasi anlamda daha stabil bir ortam olur da hep beraber kentimiz ve ülkemiz adına farklı konularda faaliyetler sürdürürüz” diye konuştu.

“Her platformda genç iş insanlarının sesini duyuruyoruz”

TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu da, “Yaklaşık 6 aydır bu görevimizi sürdürüyoruz. Ulusal ve uluslararası arenada genç iş insanlarının sesini duyurmak için yoğun çaba harcıyoruz. Seyahat, gezi ve iş birliği organizasyonları yapıyoruz. TÜGİAD’daki değişim ve gelişim devam ediyor. Bünyemizde Kadın Komisyonu’nu da kurduk. Tüm kadın üyelerimizi komisyona üye olmaya ve katkı sunmaya bekliyoruz” ifadelerini kullandı. TÜGİAD ve TÜGİAD Bursa Şubesi’nin Geçmiş Dönem Başkanlarından Murat Coşkunkan ise yaptığı selamlama konuşmasında “Birçok arkadaşla eski günleri bu güzel organizasyon vesilesi ile yad ettik. Tekrar sizlerle beraber olmak çok güzel” diye konuştu.

“23 Haziran seçimi, genel seçim havasında geçiyor”

Açılış konuşmalarının sonrasında toplantı bölümüne geçildi. Toplantının konuklarından Gazeteci Metehan Demir, 23 Haziran seçiminin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi olmaktan çıktığını ifade ederek şunları söyledi: “Belki siyasi tarihimizde ilk kez bir Belediye Başkanı seçimi, başka illerde mitingler yapılarak geçiyor. Bu partiler açısından hem risk hem de avantaj barındırıyor. Çünkü partiler, çıkacak sonuçlara göre bir erken seçim tartışması başlatabilirler.” Ekonomist Murat Sağman ise şunları söyledi: “Piyasalar daha çok 23 Haziran’a değil de 24 Haziran’a yani seçim sonrasına odaklanmış durumda. Şu an enflasyonun düşüyor olması insanlarda faizin de düşmesi gerektiği beklentisini yaratmış olabilir ama durum öyle değil. Çünkü düşen enflasyon makro ekonomik nedenlerle değil, tamamen konjonktürel ve baz etkisinden aşağı iniyor. Haziran ayı ile birlikte enflasyon muhtemelen 18,70’lerden 16 - 16,50’lere inecektir. Çünkü genelde Haziran ayında enflasyon hep düşük çıkar. Merkez Bankası’nın (MB) faiz indirme ihtimali de olabilir. MB’nin bir sonraki toplantısı 25 Temmuz’da olacak. Burada bir faiz indirimine gidebilir ya da o toplantıda gelecek dönem için işaretler verebilir. Eğer öyle olursa MB, 12 Eylül’deki toplantısında 3-4 puanlık bir faiz indirimine gidecektir.”

“Seçim sonrası yine bir itiraz süreci olacaktır”

Ülkemizde uzlaşma kültürünün ve konsensüsvari yaklaşımların egemen kılınamadığına vurgu yapan Hukukçu Dr. Rezan Epözdemir de şöyle konuştu: “Siyaset kurumunun dili çok ayrıştırıcı. Toplum çok kutuplaşmış durumda. Ne yazık ki uzlaşma kültürünü, konsensüsvari yaklaşımları egemen kılamıyoruz. Böyle olunca da ne olursa olsun Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararlarından etkilenmeyen bir kesim oluşuyor. Tabi bunun yanında bu kararın saygınlığını sorgulayan, evrensel hukuk normlarına uygunluğunu tartışan, makul olup olmadığını ve kamu vicdanını tatmin edip etmediğini düşünen bir kesim de oluşuyor. Bu şekilde bir seçime gidiliyor. Seçimi, küçük oy farkı çıkması şartıyla hangi aday kazanırsa kazansın, yine bir itiraz süreci olacaktır diye düşünüyorum.”

Programın sonunda TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, TÜGİAD ve TÜGİAD Bursa Şubesi’nin Geçmiş Dönem Başkanlarından Murat Coşkunkan ve TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ersoy Tabaklar tarafından konuk konuşmacılara, Bursa ipeğinden yapılmış Atatürk tablosu hediye edildi. Program sonunda, TÜGİAD Bursa Şubesi’ne katılan yeni üyelere de üyelik nişanları takdim edildi.