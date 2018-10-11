TÜGİAD’da 17. döneme Bursalı başkan

11 Ekim 2018

ZEHRA ORUÇ

BURSA- Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TUGİAD) Genel Merkezi 15 Aralık’ta genel kurula gidiyor. Mevcut Başkan Ali Yücelen, 17. dönemin başkanlık görevini Bursalı iş adamı Anıl Alirıza Şohoğlu’ya devredecek.

TÜGİAD Bursa Şubesi’nin 11. Dönem Olağan Genel Kurulu’ndan konuşan TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, genel merkezdeki görev değişiminden bahsederek, yeni dönem başkanının Anıl Alirıza Şohoğlu olacağını açıkladı. Yücelen, “Genel merkezimizde üçüncü kez Bursa’dan başkan çıkacak” dedi. 15 Aralık’ta düzenlenecek genel kurulda başkanlık bayrağını devralacak Anıl Alirıza Şohoğlu da yaptığı konuşmasında, “Türkiye’nin geldiği bu ortamda değerini kaybetmeye başlayan STK’ları birliktelikte yeniden değer kazanabilir” diyerek, tüm şube üyelerini gerek kurul ve komisyonlarda gerek projelerde görev almaya davet etti.



TÜGİAD Bursa Şubesi’nin başkanlık görevini de Ersoy Tabaklar, Onur Özkul’dan devraldı. Bursa Şubesinin yeni yönetimi ise şu isimlerden oluştu: Ahmet Parseker, Elif Bilge Olağaner, Nihal Emengen, Berkay Uğurtuğ, Hasan Keskin, Mesut Meriç, İrem Savcı, Metin Çağal.



